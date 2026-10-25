Взривове разтърсиха Рияд след тревога за въздушна заплаха

Два силни взрива са чути рано сутринта в Рияд, след като саудитските власти активираха системата за ранно предупреждение заради потенциална въздушна заплаха. По-късно предупреждението за жителите на столицата е отменено.

Агенция Франс Прес съобщи за експлозиите чрез свой журналист в Рияд. В разпространената информация за случая се среща и твърдение за най-малко три взрива, но публикуваният от агенцията материал за инцидента от 24 октомври описва два. Няма потвърдени данни за жертви или материални щети в столицата.

Саудитската коалиция заяви, че е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна към Рияд. „Противовъздушната отбрана прихвана и унищожи балистична ракета, изстреляна от хусите към Рияд“, съобщи говорителят на коалицията генерал Турки ал-Малики. Отделно е бил унищожен и дрон над Източната провинция.

Инцидентът е поредният във вълната от атаки срещу Саудитска Арабия, приписвани от саудитските власти на йеменските хути. През последните седмици са били обект на удари или заплахи летища и инфраструктурни обекти в кралството. Засега не е съобщено за нов удар по граждански обект в Рияд, нито за последствия след прехващането на ракетата.

Източници: brecorder.com, gulfnews.com, nampa.org