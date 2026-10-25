Тръмп поиска оставката на Илхан Омар заради „фалшиво име“ на клетвата й пред Конгреса

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп поиска конгресменката демократ Илхан Омар „незабавно“ да подаде оставка заради твърдение, че е използвала друго име при полагането на клетва като член на Конгреса.

Тръмп отправи призива на предизборен митинг в Пери, Джорджия, където говори в подкрепа на републиканския кандидат за Сената Майк Колинс и кандидата за губернатор Рик Джаксън.

Какво стои зад твърденията

„Тъй като е използвала фалшиво име, за да положи клетва, предполагам, че трябва незабавно да подаде оставка от Конгреса“, заяви Тръмп.

Президентът се позова на име, появило се в съдебни документи на Министерството на правосъдието във връзка с разследването около Омар. В тях тя е посочена като Илхан Нур Саид Елми.

Омар обаче заявява, че истинското ѝ име е Илхан Абдулахи Омар. Самото посочване на различно име в съдебен документ не доказва, че конгресменката е извършила престъпление или че е използвала фалшива самоличност при избора си.

Тръмп отново свърза случая и с дългогодишното непотвърдено твърдение, че Омар е сключила брак с брат си. Конгресменката отхвърля обвиненията за измама и заявява, че срещу нея се разпространяват политически мотивирани лъжи.

На 12 октомври федерални агенти претърсиха дома ѝ във Вашингтон. Министерството на правосъдието съобщи, че действието е извършено с разрешение на съдия и е част от наказателно разследване, но не обяви повдигнати обвинения срещу Омар.

Атака срещу Джон Ософ

В речта си Тръмп атакува и сенатора демократ от Джорджия Джон Ософ, който се кандидатира за нов мандат срещу подкрепяния от президента републиканец Майк Колинс.

Тръмп се подигра с публичния образ на Ософ и го обвини, че създава „фалшива представа“ за себе си. Президентът вече е нападал сенатора по време на митинг в Далтън на 16 октомври, когато го сравни с комедийния герой Пий-Уи Хърман.

Джорджия е сред ключовите щати в битката за контрола върху Сената. Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември.

Обама отговори от Мичиган

Докато Тръмп водеше кампания в Джорджия, бившият президент Барак Обама участва в митинг в Детройт в подкрепа на демократичния кандидат за Сената Абдул Ел-Саид и кандидата за губернатор Джослин Бенсън.

Обама атакува политиката на Тръмп и се подигра с обновяването на Белия дом, за което каза, че президентът е толкова съсредоточен върху ремонта, че „трябва да бъде водещ на предаване по HGTV“.

„Той направи Белия дом да изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е отворил „Чийзкейк Фактори“, заяви Обама.

Тръмп отговори, като заяви, че митингът на Обама в Мичиган изглеждал празен, и отново защити решението си да прекрати ядреното споразумение с Иран, сключено по време на президентството на Обама.

Източници: dailymail.com, apnews.com, cbsnews.com