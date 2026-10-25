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Временна организация на движението в София за изборите
  Тема: Избори

Временна организация на движението в София за изборите

25 Октомври, 2026 06:10 338 1

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  • столична община

Ограниченията са свързани с транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии

Временна организация на движението в София за изборите - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временна организация на движението се въвежда в София заради изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Ограниченията са свързани с транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии.

От 08:00 ч. до приключване на транспортирането се забраняват престоят и паркирането по двете платна на алеята, свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“. Мярката обхваща северната и източната страна на зала „Арена 8888 София“, както и прилежащите паркинги на залата.

Изключение се прави за автомобилите, превозващи членове на секционните и районните избирателни комисии. Столичната община съобщи: „Въвежда се временна организация на движението в София заради провеждането на изборите за президент и вицепрезидент“.

От 20:00 ч. вечерта забраната за престой и паркиране по алеята между ул. „Атанас Узунов“ и ул. „Манастирска“ се прилага отново и остава в сила до приключване на транспортирането на изборните материали.

По същото време се забраняват престоят и паркирането по двете платна на бул. „Асен Йорданов“ в участъка от площад „Площад на авиацията“ до бул. „Шипченски проход“. И тук ограничението не важи за автомобилите, превозващи членове на изборните комисии.

Всички мерки са временни и ще действат до приключване на транспортирането на изборните книжа и материали от секционните и районните избирателни комисии.

Източници: bta.bg


София / България
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  • 1 Наистина

    0 0 Отговор
    Временна ли е временната организация на движението за изборите ?

    06:27 25.10.2026

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