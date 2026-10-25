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Коалицията свали балистична ракета над Рияд

Коалицията свали балистична ракета над Рияд

25 Октомври, 2026 06:06 417 2

  • рияд-
  • хуси-
  • балистична ракета-
  • саудитска арабия-
  • йемен

Саудитската противовъздушна отбрана е унищожила ракетата, изстреляна от хусите в Йемен. По-рано е бил свален и дрон над Източната провинция

Коалицията свали балистична ракета над Рияд - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна към столицата Рияд от хусите в Йемен. Това съобщи официалният говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция генерал-майор Турки ал-Малики.

„Въздушната отбрана прехвана и унищожи балистична ракета, изстреляна от хусите към Рияд“, заяви ал-Малики в съобщение, цитирано от Arab News. Малко преди това системата за ранно предупреждение е издала сигнали за възможна въздушна заплаха в районите на Рияд, Наджран и южната провинция Вади ад-Давасир. Жители на столицата са чули два силни взрива.

Поредица от прехващания

Ракетата към Рияд е била най-малко третата въздушна цел, свалена от коалиционните сили в рамките на серията атаки. По-рано е бил прехванат дрон, насочен към Източната провинция на Саудитска Арабия.

В отделно съобщение коалицията обяви, че са били прехванати и унищожени две балистични ракети, насочени към градовете Таиф и Янбу. Саудитската гражданска защита е издала предупреждения за опасност за Джеда, Янбу, Таиф и Мека, които по-късно са били отменени.

Саудитската гражданска защита съобщи още за паднали отломки след прехващането на две ракети, насочени към районите на Мека и Медина. Отломки са регистрирани в райони около Мека, Джеда, Таиф и Рабиг. В публикуваната информация не се посочват данни за жертви.

Новите прехващания са част от засилилата се през последните седмици серия от ракетни и безпилотни атаки между хусите и Саудитска Арабия. Сред засегнатите цели в последно време беше и международното летище „Крал Халид“ в Рияд, срещу което бяха отправени няколко атаки.

Източници: arabnews.com, beta.kuwaittimes.com, saudigazette.com.sa


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    2 0 Отговор
    Тая ракета защо е така накривена. Ами ако някой я изненада в гръб, ко прайм.

    06:16 25.10.2026

  • 2 хахаха

    2 0 Отговор
    Коалицията свали балистична ракета над Рияд. ДА СЕ ПОСТАВИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ПЛОЧА.

    06:17 25.10.2026