Коалицията свали балистична ракета над Рияд

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна към столицата Рияд от хусите в Йемен. Това съобщи официалният говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция генерал-майор Турки ал-Малики.

„Въздушната отбрана прехвана и унищожи балистична ракета, изстреляна от хусите към Рияд“, заяви ал-Малики в съобщение, цитирано от Arab News. Малко преди това системата за ранно предупреждение е издала сигнали за възможна въздушна заплаха в районите на Рияд, Наджран и южната провинция Вади ад-Давасир. Жители на столицата са чули два силни взрива.

Поредица от прехващания

Ракетата към Рияд е била най-малко третата въздушна цел, свалена от коалиционните сили в рамките на серията атаки. По-рано е бил прехванат дрон, насочен към Източната провинция на Саудитска Арабия.

В отделно съобщение коалицията обяви, че са били прехванати и унищожени две балистични ракети, насочени към градовете Таиф и Янбу. Саудитската гражданска защита е издала предупреждения за опасност за Джеда, Янбу, Таиф и Мека, които по-късно са били отменени.

Саудитската гражданска защита съобщи още за паднали отломки след прехващането на две ракети, насочени към районите на Мека и Медина. Отломки са регистрирани в райони около Мека, Джеда, Таиф и Рабиг. В публикуваната информация не се посочват данни за жертви.

Новите прехващания са част от засилилата се през последните седмици серия от ракетни и безпилотни атаки между хусите и Саудитска Арабия. Сред засегнатите цели в последно време беше и международното летище „Крал Халид“ в Рияд, срещу което бяха отправени няколко атаки.

Източници: arabnews.com, beta.kuwaittimes.com, saudigazette.com.sa