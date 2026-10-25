Атлетико Мадрид победи Депортиво с 1:0 в Ла Лига

Атлетико Мадрид победи Депортиво Ла Коруня с 1:0 в мач от 10-ия кръг на испанското първенство. Единственият гол на стадион „Рияд Еър Метрополитано“ отбеляза Хулиан Алварес в 48-ата минута след асистенция на Александро Грималдо.

Домакините имаха трудности през първото полувреме, в което Депортиво организираше опасни атаки. Лоренцо Аматучи пропусна добра възможност, а Ян Облак се намеси решаващо при удара му. Атлетико стигна до почивката без точен изстрел, въпреки че отправи седем удара към вратата на гостите.

След подновяването на играта тимът на Диего Симеоне промени начина си на пресиране и започна да атакува по-настойчиво. В 48-ата минута Грималдо намери Алварес, който прати топката във вратата на Лео Роман. Попадението сложи край на 357-дневното чакане на аржентинеца за гол в домакински мач от Ла Лига и беше първото му в настоящия сезон на първенството.

Депортиво изпусна изравняването в края

Атлетико имаше възможности да удвои преднината си, но не успя да затвори мача. Депортиво отговори в добавеното време, когато Кевин получи две добри положения. При последното от тях нападателят стреля от близко разстояние, но Облак спаси удара почти върху голлинията.

„Първото полувреме ни беше трудно“, каза Симеоне след срещата. Треньорът добави, че при резултат 1:0 „винаги е кратко“ и призна, че отборът му не е успял да реши двубоя с втори гол. Според него мачът е можел да завърши с изравняване в последната атака.

Наставникът на Депортиво Антонио Идалго заяви, че тимът му е имал две ясни възможности чрез Кевин, но не ги е реализирал. „Днес беше ден за спечелване на точки“, каза той след поражението в Мадрид.

Атлетико остава втори

Успехът е шести пореден за Атлетико в Ла Лига. Мадридският тим събра 25 точки от 10 мача и заема второто място в класирането. Депортиво остана с 11 точки и е на 10-а позиция.

В 11-ия кръг Атлетико ще гостува на Леванте на 31 октомври. Депортиво ще приеме Осасуна на 2 ноември.

Източници: cadenaser.com, as.com, europapress.es