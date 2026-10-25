Русия превръща окупираните украински територии в криминални анклави

Русия превръща временно окупираните украински територии в криминални анклави, в които се разпространяват бандитизъм и беззаконие. Това твърди Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна.

„Ситуацията във временно окупираните територии на Украйна се влошава – руските окупатори фактически превръщат поробените региони в криминални анклави, където властват бандитизмът и беззаконието“, заявява ГУР.

Оръжие, насилие и киберпрестъпления

По данни на украинското разузнаване сред факторите, които застрашават руския контрол, са незаконният трафик на оръжие и взривни вещества, увеличаването на киберпрестъпленията и кражбите на бюджетни средства.

ГУР посочва и злоупотребата с алкохол сред руските военнослужещи. Според ведомството това води до улични конфликти и побоища. Украинското разузнаване твърди, че руските власти отчитат тези проблеми дори в свои закрити доклади и оценки.

Населението живее в условия на постоянен страх заради строгия контраразузнавателен режим, заплахата от насилие и репресиите на силовите структури. Според ГУР това засилва отрицателното отношение към руските окупатори.

Недостигът ускорява изселването

Условията за живот се влошават заради липсата на работа, храна, лекарства, гориво и стоки от първа необходимост. ГУР твърди, че бедността и разрухата засилват оттеглянето на населението от окупираните райони.

На този фон Русия се опитва да увеличи положителната пропаганда чрез представяне на социално-икономически проекти и програми за повишаване на раждаемостта. Паралелно с това окупационните власти ограничават достъпа до алтернативни канали за информация, включително медии, определени в Русия като чуждестранни агенти.

Кремъл затяга контрола над администрациите

Според украинското разузнаване Москва планира да засили надзора над окупационните администрации и колаборантите, заемащи длъжности в тях.

„Дори на най-проруско настроените от тях Москва не се доверява напълно“, заявява ГУР.

Новият куратор на временно окупираните територии е руският вицепремиер Марат Хуснулин. Той е заменил на поста бившия заместник-ръководител на администрацията на руския президент Дмитрий Козак.

Източници: ukrinform.ua