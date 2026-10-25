Русия превръща окупираните украински територии в криминални анклави

Русия превръща временно окупираните украински територии в криминални анклави, в които се разпространяват бандитизъм и беззаконие. Това твърди Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна.
„Ситуацията във временно окупираните територии на Украйна се влошава – руските окупатори фактически превръщат поробените региони в криминални анклави, където властват бандитизмът и беззаконието“, заявява ГУР.
Оръжие, насилие и киберпрестъпления
По данни на украинското разузнаване сред факторите, които застрашават руския контрол, са незаконният трафик на оръжие и взривни вещества, увеличаването на киберпрестъпленията и кражбите на бюджетни средства.
ГУР посочва и злоупотребата с алкохол сред руските военнослужещи. Според ведомството това води до улични конфликти и побоища. Украинското разузнаване твърди, че руските власти отчитат тези проблеми дори в свои закрити доклади и оценки.
Населението живее в условия на постоянен страх заради строгия контраразузнавателен режим, заплахата от насилие и репресиите на силовите структури. Според ГУР това засилва отрицателното отношение към руските окупатори.
Недостигът ускорява изселването
Условията за живот се влошават заради липсата на работа, храна, лекарства, гориво и стоки от първа необходимост. ГУР твърди, че бедността и разрухата засилват оттеглянето на населението от окупираните райони.
На този фон Русия се опитва да увеличи положителната пропаганда чрез представяне на социално-икономически проекти и програми за повишаване на раждаемостта. Паралелно с това окупационните власти ограничават достъпа до алтернативни канали за информация, включително медии, определени в Русия като чуждестранни агенти.
Кремъл затяга контрола над администрациите
Според украинското разузнаване Москва планира да засили надзора над окупационните администрации и колаборантите, заемащи длъжности в тях.
„Дори на най-проруско настроените от тях Москва не се доверява напълно“, заявява ГУР.
Новият куратор на временно окупираните територии е руският вицепремиер Марат Хуснулин. Той е заменил на поста бившия заместник-ръководител на администрацията на руския президент Дмитрий Козак.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
Коментиран от #3
08:23 25.10.2026
2 Пич
Защото сега истината ще лъсне!!!
08:24 25.10.2026
3 Къде върви този свят
До коментар #1 от "Сорос":Западът арестува руските независими журналисти. Ердоган арестува "независимите" западни журналисти. Русия също арестува западните журналисти.
С тези темпове, раята ще остане без независима пропаганда.
08:24 25.10.2026
4 666
08:25 25.10.2026
5 Ахахаха
08:25 25.10.2026
6 Мишел
08:26 25.10.2026
7 Ццц
08:31 25.10.2026
8 ха-ха-ха
08:31 25.10.2026
9 Фен
08:35 25.10.2026
10 Нормално
08:40 25.10.2026
11 ставка
Затова заслужава какво?
Един голям поЗдрав.
08:40 25.10.2026
12 бабавиалино
08:42 25.10.2026
13 Сандо
08:43 25.10.2026
14 Българско
08:46 25.10.2026
15 Гавраджия
08:47 25.10.2026
16 !!!?
08:48 25.10.2026