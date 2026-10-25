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Русия превръща окупираните украински територии в криминални анклави
  Тема: Украйна

Русия превръща окупираните украински територии в криминални анклави

25 Октомври, 2026 08:21 845 16

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Украинското разузнаване посочва незаконен трафик на оръжие, насилие, киберпрестъпления и недостиг на средства като основни рискове за руския контрол

Русия превръща окупираните украински територии в криминални анклави - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия превръща временно окупираните украински територии в криминални анклави, в които се разпространяват бандитизъм и беззаконие. Това твърди Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна.

„Ситуацията във временно окупираните територии на Украйна се влошава – руските окупатори фактически превръщат поробените региони в криминални анклави, където властват бандитизмът и беззаконието“, заявява ГУР.

Оръжие, насилие и киберпрестъпления

По данни на украинското разузнаване сред факторите, които застрашават руския контрол, са незаконният трафик на оръжие и взривни вещества, увеличаването на киберпрестъпленията и кражбите на бюджетни средства.

ГУР посочва и злоупотребата с алкохол сред руските военнослужещи. Според ведомството това води до улични конфликти и побоища. Украинското разузнаване твърди, че руските власти отчитат тези проблеми дори в свои закрити доклади и оценки.

Населението живее в условия на постоянен страх заради строгия контраразузнавателен режим, заплахата от насилие и репресиите на силовите структури. Според ГУР това засилва отрицателното отношение към руските окупатори.

Недостигът ускорява изселването

Условията за живот се влошават заради липсата на работа, храна, лекарства, гориво и стоки от първа необходимост. ГУР твърди, че бедността и разрухата засилват оттеглянето на населението от окупираните райони.

На този фон Русия се опитва да увеличи положителната пропаганда чрез представяне на социално-икономически проекти и програми за повишаване на раждаемостта. Паралелно с това окупационните власти ограничават достъпа до алтернативни канали за информация, включително медии, определени в Русия като чуждестранни агенти.

Кремъл затяга контрола над администрациите

Според украинското разузнаване Москва планира да засили надзора над окупационните администрации и колаборантите, заемащи длъжности в тях.

„Дори на най-проруско настроените от тях Москва не се доверява напълно“, заявява ГУР.

Новият куратор на временно окупираните територии е руският вицепремиер Марат Хуснулин. Той е заменил на поста бившия заместник-ръководител на администрацията на руския президент Дмитрий Козак.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    24 35 Отговор
    Четете нашата свободна и независима пропаганда.

    Коментиран от #3

    08:23 25.10.2026

  • 2 Пич

    21 31 Отговор
    Украинското разузнаване посочва украинските криминални банди, които се занимават с всякакви отвратителни неща!!!
    Защото сега истината ще лъсне!!!

    08:24 25.10.2026

  • 3 Къде върви този свят

    9 32 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    Западът арестува руските независими журналисти. Ердоган арестува "независимите" западни журналисти. Русия също арестува западните журналисти.
    С тези темпове, раята ще остане без независима пропаганда.

    08:24 25.10.2026

  • 4 666

    16 23 Отговор
    Това твърди Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна.

    08:25 25.10.2026

  • 5 Ахахаха

    22 25 Отговор
    Поредния поръчков пасквил за $$$

    08:25 25.10.2026

  • 6 Мишел

    19 23 Отговор
    Разбитата украинска армия осигурява въоръжени престъпници в Украйна и ЕС.

    08:26 25.10.2026

  • 7 Ццц

    14 23 Отговор
    В подарените на украинците от Русия региони, в които още не е отменено дарението, има хайдутско движение срещу мобилизационните служби и те пращат в затвора или на фронта ако напсуваш клоунът-експрезидент или споменеш думите "избори" или "бюлетина". 🤣

    08:31 25.10.2026

  • 8 ха-ха-ха

    16 24 Отговор
    "временно окупираните украински територии" - Жалък опит за натегачество...

    08:31 25.10.2026

  • 9 Фен

    11 28 Отговор
    Объркали сте понятията. Напишете за криминалните гета, които либералните управляващи на Западна Европа организират в градовете си. Щото те, поне са факт.

    08:35 25.10.2026

  • 10 Нормално

    13 6 Отговор
    От руските фашисти-окупатори и терористи друго не се и очаква .

    08:40 25.10.2026

  • 11 ставка

    5 28 Отговор
    Марийка станала глашатай на ГУР.
    Затова заслужава какво?
    Един голям поЗдрав.

    08:40 25.10.2026

  • 12 бабавиалино

    5 21 Отговор
    A Украйна превръща цяла Европа в криминален анклав!

    08:42 25.10.2026

  • 13 Сандо

    4 19 Отговор
    Абе не е така,но за целите на пропагандата точно така се пиши.

    08:43 25.10.2026

  • 14 Българско

    13 2 Отговор
    Защо Русия е забранила българския език в окупираните земи?

    08:46 25.10.2026

  • 15 Гавраджия

    6 1 Отговор
    Всички рашистки💩💩💩 ще получат от мен по 50 дислайка.

    08:47 25.10.2026

  • 16 !!!?

    11 1 Отговор
    Ами, че то и България е руски криминален анклав...!!!?

    08:48 25.10.2026

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