Пътна обстановка: ограничения, нормален трафик по границите и сняг в планините

Ремонт ограничава движението по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Между 139-и и 141-и километър в област Пловдив са затворени активната и аварийната лента, а автомобилите преминават само през изпреварващата лента. Ограничението е в сила от 7:30 до 17:00 часа. Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава водачите да спазват временната сигнализация и да преминават с повишено внимание.

По пътя Лозарево–Прилеп движението също е двупосочно в една лента заради ремонт, като срокът на временната организация е до 16 ноември. Ограничения има и по път II-54 между Долна Студена и Ценово, където скоростта е намалена до 50 км/ч. По път II-56 между Павел баня и Розовец автомобилите преминават от една лента в друга заради асфалтиране до 18 ноември.

Продължава временната организация по път II-79 между Мамарчево и Болярово, където движението е двупосочно в една лента до 20 ноември. По път I-8 в района на Свиленград автомобилите преминават от една лента в друга заради ремонт на дилатационни фуги, като ограничението е планирано до 18 декември.

Трафикът по границите

Трафикът е нормален на граничните пунктове с Гърция, Северна Македония и Сърбия. На ГКПП „Капитан Андреево“ е отчетено интензивно движение на изход за товарни автомобили.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Условията в планините

В планините ще бъде облачно, а най-високите части ще са обхванати от облаци. В масивите от Западна България се очакват валежи от дъжд, които над 1800 метра ще преминават в сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър.

НИМХ прогнозира температури около 9 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра. На връх Мусала се очакват между минус 4 и минус 2 градуса, на Черни връх между минус 2 и 1 градус, а на връх Ботев между минус 3 и 1 градус.

Контролът на КАТ и пожарната

При специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 13 778 моторни превозни средства и 18 917 водачи и пътници. Съставени са 3873 фиша и 340 акта.

МВР съобщава за 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Трима са установени да шофират след употреба на наркотични вещества, а седем са отказали тестове. Акцентът на проверките е върху алкохола, наркотиците и управлението от неправоспособни водачи.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е публикувала последния си оперативен бюлетин за 15 ноември. Новите пътни ограничения и зимните условия във високите части изискват повишено внимание от водачите и туристите.