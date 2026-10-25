Руски спътник се доближил на 30 метра до западен апарат, помагащ на Украйна

Руският спътник „Космос-2612“ се е приближил на между 26 и 470 метра до финландско-американския радарен спътник ICEYE-X36. Сближаването е станало около 01:35 часа по Гринуич на 18 октомври, след поредица от маневри, започнали четири дни по-рано. Точната дистанция не може да бъде установена заради грешки в измерванията, съобщава „Медуза“.
ICEYE-X36 принадлежи на финландско-американската компания ICEYE, която предоставя спътникови изображения на Украйна. Данните от апарата се използват за наблюдение на руски военни обекти, включително летища, пристанища и петролни рафинерии.
Сближаването е по-близо от всички предишни случаи
Това не е първият случай, в който руски спътници маневрират около ICEYE-X36. През пролетта в подобни операции са участвали „Космос-2610“, „Космос-2611“ и „Космос-2613“, заедно с „Космос-2612“. По-рано през годината спътници от серията „Луч“ са били свързвани с маневри около телекомуникационни апарати на Intelsat и Eutelsat.
Новото в последния епизод е малкото разстояние между двата апарата. Независимият изследовател на руската космическа програма Барт Хендрикс определя случая като безпрецедентен за ниска околоземна орбита.„Такова нещо още не сме виждали. Поне на ниски околоземни орбити. Предишните дистанции при сближаване бяха не по-малки от няколко десетки километра“, казва Хендрикс.
По думите му сложността и последователността на маневрите показват, че спътниците са изразходвали значително количество гориво. Хендрикс допуска, че Москва демонстрира способност бързо и непредсказуемо да променя орбитите на своите апарати, за да оказва натиск върху чужди спътници.
Москва представя операцията като възпиране
В статия в „Российская газета“ военният експерт Юрий Кнутов, полковник от резерва и директор на музей на войските за противовъздушна отбрана, определя действията като законни и спътниците-инспектори като „инструмент за стратегическо възпиране“.„Всяка търговска компания, която предоставя своите възможности за разузнаване срещу Русия, трябва да се съобразява, че нейните апарати могат да бъдат подложени на принудителна инспекция в орбита“, пише Кнутов.
Според него освен спътниците на ICEYE, част от фактическите разузнавателни средства на НАТО е и групировката Starlink, която е важна за управлението и комуникациите на украинската армия. Това е оценка на руския експерт, а не независимо потвърдено обяснение за целта на маневрите.
Сближаването е било наблюдавано и от Земята. Швейцарската компания s2a systems е заснела двата апарата, като ICEYE-X36 е бил по-яркият обект. Спътникът е можел да бъде различен с бинокъл или любителски телескоп, но не и с невъоръжено око.
Не е ясно дали преследването ще продължи
Към 21 октомври „Космос-2612“ се е намирал на около 480 километра от ICEYE-X36. Според Хендрикс това не означава, че операцията е приключила. Руският спътник може да се върне, ако разполага с достатъчно гориво, а сред възможните цели е и друг апарат на ICEYE - ICEYE-X37.
Програми за спътници-инспектори имат и САЩ, и Китай. Тези апарати могат да се използват за наблюдение, диагностика, прихващане на радиосигнали или унищожаване на друг космически обект. В конкретния случай няма публично потвърждение, че ICEYE-X36 е повреден или че е предприета атака срещу него.
Източници: meduza.io, spaceweather.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #35
09:43 25.10.2026
2 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #5, #8, #15, #17, #19, #63, #65, #78
09:44 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хубаво е че получаваме
Коментиран от #20
09:47 25.10.2026
5 ХиХи
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":Техните магазини са пълни, 2 евро кашкавал, 1 евро сирене, пък ти плащай на кухлан по 20 евра
Коментиран от #11
09:48 25.10.2026
6 Да продължават в същия дух
09:48 25.10.2026
7 Хубаво е че получаваме
09:49 25.10.2026
8 Чудесно чувство за хумор имате
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":Продължавайте с веселите мисли от празната ви глава.
Коментиран от #12
09:49 25.10.2026
9 Тиква
09:50 25.10.2026
10 Хубаво е че получаваме ...
09:51 25.10.2026
11 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #5 от "ХиХи":Аз пия само юнашко млекце прясно издоено.
09:51 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 МАРАС РОЛЕТКАТА 📏
09:53 25.10.2026
14 жик так
09:53 25.10.2026
15 Лама Кифла
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":ми ти как да имаш клозет на двора като си в панелка 45 кв на 12-ти етаж, хората имат земя, дворове и клозети бол и ядат черен хайвер с водка
Коментиран от #18
09:53 25.10.2026
16 Хубаво е че получаваме ...
09:53 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами
До коментар #4 от "Хубаво е че получаваме":Е ... Понякога по-добре късно, от колкото никога.
Ако наистина искаш актуална информация за това
какво се случва, си има начини и средства.
09:56 25.10.2026
21 Мъск също много мрази
09:56 25.10.2026
22 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #19 от "САМО ПИТАМ":Оти съм недъгав укро-трол с рак и желая Украйна да победи окупаторите!
09:57 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #17 от "жик так":Ние това правим и докато се епилираме. Но все пак е редно и тука да се чуе другата страна, а не само на русофилята.
09:59 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 факт
10:00 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #28 от "ПИШЕТЕ БЕ":Около 285 000 убити само тая нощ.
Коментиран от #32
10:02 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Естествено че
10:04 25.10.2026
35 казвам ти Дъще
До коментар #1 от "Пич":СЕЩАЙ СЕ СНАХО
10:04 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Казал
До коментар #33 от "Ххх гхх":Разчепатеният ръждясал цент
10:05 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱
Коментиран от #44, #66
10:08 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Баце
10:11 25.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А МОЧАТА?
10:11 25.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?
Коментиран от #52
10:12 25.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?
До коментар #49 от "Рундю що не ни купи едно сателитче? А?":Алйоооо.... Суверенни сателитни системи. Федерирани
Държавите, изпълняващи мисии ICEYE, могат да свържат своите съзвездия във федерални флоти, получавайки покритие в коалиционен мащаб и по-бързи нива на повторно посещение, като същевременно запазват пълен национален контрол. Разширяват капацитета при поискване чрез надеждни партньорства, провеждат съвместни операции ефективно и компресират тактическите срокове до минути.
10:14 25.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Копейкотрошач
До коментар #54 от "Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱":Звучи добре, съгласен съм. Но без грубости. Аз съм нежна душа.
10:16 25.10.2026
56 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?
Коментиран от #62
10:17 25.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ъхъъъъ
10:20 25.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ягуар
Коментиран от #61
10:22 25.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?
До коментар #62 от "Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱":Че да си говорим директно със Москва
Коментиран от #71, #72
10:30 25.10.2026
70 Мич
10:31 25.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 кукузел
10:33 25.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Яяяяяя
10:47 25.10.2026