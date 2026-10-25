Руски спътник се доближил на 30 метра до западен апарат, помагащ на Украйна

Руският спътник „Космос-2612“ се е приближил на между 26 и 470 метра до финландско-американския радарен спътник ICEYE-X36. Сближаването е станало около 01:35 часа по Гринуич на 18 октомври, след поредица от маневри, започнали четири дни по-рано. Точната дистанция не може да бъде установена заради грешки в измерванията, съобщава „Медуза“.

ICEYE-X36 принадлежи на финландско-американската компания ICEYE, която предоставя спътникови изображения на Украйна. Данните от апарата се използват за наблюдение на руски военни обекти, включително летища, пристанища и петролни рафинерии.

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Сближаването е по-близо от всички предишни случаи

Това не е първият случай, в който руски спътници маневрират около ICEYE-X36. През пролетта в подобни операции са участвали „Космос-2610“, „Космос-2611“ и „Космос-2613“, заедно с „Космос-2612“. По-рано през годината спътници от серията „Луч“ са били свързвани с маневри около телекомуникационни апарати на Intelsat и Eutelsat.

Новото в последния епизод е малкото разстояние между двата апарата. Независимият изследовател на руската космическа програма Барт Хендрикс определя случая като безпрецедентен за ниска околоземна орбита.

„Такова нещо още не сме виждали. Поне на ниски околоземни орбити. Предишните дистанции при сближаване бяха не по-малки от няколко десетки километра“, казва Хендрикс.

По думите му сложността и последователността на маневрите показват, че спътниците са изразходвали значително количество гориво. Хендрикс допуска, че Москва демонстрира способност бързо и непредсказуемо да променя орбитите на своите апарати, за да оказва натиск върху чужди спътници.

Москва представя операцията като възпиране

В статия в „Российская газета“ военният експерт Юрий Кнутов, полковник от резерва и директор на музей на войските за противовъздушна отбрана, определя действията като законни и спътниците-инспектори като „инструмент за стратегическо възпиране“.

„Всяка търговска компания, която предоставя своите възможности за разузнаване срещу Русия, трябва да се съобразява, че нейните апарати могат да бъдат подложени на принудителна инспекция в орбита“, пише Кнутов.

Според него освен спътниците на ICEYE, част от фактическите разузнавателни средства на НАТО е и групировката Starlink, която е важна за управлението и комуникациите на украинската армия. Това е оценка на руския експерт, а не независимо потвърдено обяснение за целта на маневрите.

Сближаването е било наблюдавано и от Земята. Швейцарската компания s2a systems е заснела двата апарата, като ICEYE-X36 е бил по-яркият обект. Спътникът е можел да бъде различен с бинокъл или любителски телескоп, но не и с невъоръжено око.

Не е ясно дали преследването ще продължи

Към 21 октомври „Космос-2612“ се е намирал на около 480 километра от ICEYE-X36. Според Хендрикс това не означава, че операцията е приключила. Руският спътник може да се върне, ако разполага с достатъчно гориво, а сред възможните цели е и друг апарат на ICEYE - ICEYE-X37.

Програми за спътници-инспектори имат и САЩ, и Китай. Тези апарати могат да се използват за наблюдение, диагностика, прихващане на радиосигнали или унищожаване на друг космически обект. В конкретния случай няма публично потвърждение, че ICEYE-X36 е повреден или че е предприета атака срещу него.

Източници: meduza.io, spaceweather.com