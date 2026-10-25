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Руски спътник се доближил на 30 метра до западен апарат, помагащ на Украйна
  Тема: Украйна

Руски спътник се доближил на 30 метра до западен апарат, помагащ на Украйна

25 Октомври, 2026 09:42 2 053 79

  • космос-2612-
  • iceye-x36-
  • сателити-
  • украйна-
  • русия

„Космос-2612“ е маневрирал около спътник, чиито данни се използват от украинската армия. Точната дистанция при сближаването остава неустановена, но оценките са между 26 и 470 метра

Руски спътник се доближил на 30 метра до западен апарат, помагащ на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският спътник „Космос-2612“ се е приближил на между 26 и 470 метра до финландско-американския радарен спътник ICEYE-X36. Сближаването е станало около 01:35 часа по Гринуич на 18 октомври, след поредица от маневри, започнали четири дни по-рано. Точната дистанция не може да бъде установена заради грешки в измерванията, съобщава „Медуза“.

ICEYE-X36 принадлежи на финландско-американската компания ICEYE, която предоставя спътникови изображения на Украйна. Данните от апарата се използват за наблюдение на руски военни обекти, включително летища, пристанища и петролни рафинерии.

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Сближаването е по-близо от всички предишни случаи

Това не е първият случай, в който руски спътници маневрират около ICEYE-X36. През пролетта в подобни операции са участвали „Космос-2610“, „Космос-2611“ и „Космос-2613“, заедно с „Космос-2612“. По-рано през годината спътници от серията „Луч“ са били свързвани с маневри около телекомуникационни апарати на Intelsat и Eutelsat.

Новото в последния епизод е малкото разстояние между двата апарата. Независимият изследовател на руската космическа програма Барт Хендрикс определя случая като безпрецедентен за ниска околоземна орбита.

„Такова нещо още не сме виждали. Поне на ниски околоземни орбити. Предишните дистанции при сближаване бяха не по-малки от няколко десетки километра“, казва Хендрикс.

По думите му сложността и последователността на маневрите показват, че спътниците са изразходвали значително количество гориво. Хендрикс допуска, че Москва демонстрира способност бързо и непредсказуемо да променя орбитите на своите апарати, за да оказва натиск върху чужди спътници.

Москва представя операцията като възпиране

В статия в „Российская газета“ военният експерт Юрий Кнутов, полковник от резерва и директор на музей на войските за противовъздушна отбрана, определя действията като законни и спътниците-инспектори като „инструмент за стратегическо възпиране“.

„Всяка търговска компания, която предоставя своите възможности за разузнаване срещу Русия, трябва да се съобразява, че нейните апарати могат да бъдат подложени на принудителна инспекция в орбита“, пише Кнутов.

Според него освен спътниците на ICEYE, част от фактическите разузнавателни средства на НАТО е и групировката Starlink, която е важна за управлението и комуникациите на украинската армия. Това е оценка на руския експерт, а не независимо потвърдено обяснение за целта на маневрите.

Сближаването е било наблюдавано и от Земята. Швейцарската компания s2a systems е заснела двата апарата, като ICEYE-X36 е бил по-яркият обект. Спътникът е можел да бъде различен с бинокъл или любителски телескоп, но не и с невъоръжено око.

Не е ясно дали преследването ще продължи

Към 21 октомври „Космос-2612“ се е намирал на около 480 километра от ICEYE-X36. Според Хендрикс това не означава, че операцията е приключила. Руският спътник може да се върне, ако разполага с достатъчно гориво, а сред възможните цели е и друг апарат на ICEYE - ICEYE-X37.

Програми за спътници-инспектори имат и САЩ, и Китай. Тези апарати могат да се използват за наблюдение, диагностика, прихващане на радиосигнали или унищожаване на друг космически обект. В конкретния случай няма публично потвърждение, че ICEYE-X36 е повреден или че е предприета атака срещу него.

Източници: meduza.io, spaceweather.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    57 5 Отговор
    Засега е само предупреждение...

    Коментиран от #35

    09:43 25.10.2026

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    11 75 Отговор
    Блатните нямат какво да ядат, тоалетните им са на двора, карат Жигули и Москвичи, подкараха и Т-34 защото им свършиха новите танкове, изкараха от музеите Берданите, нямат ток, нафта и бензин. Утре ВСУ ще влезе в бункера на Путин в Москва.

    Коментиран от #5, #8, #15, #17, #19, #63, #65, #78

    09:44 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хубаво е че получаваме

    40 2 Отговор
    Информацията с месеци закъснение нали?

    Коментиран от #20

    09:47 25.10.2026

  • 5 ХиХи

    55 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Техните магазини са пълни, 2 евро кашкавал, 1 евро сирене, пък ти плащай на кухлан по 20 евра

    Коментиран от #11

    09:48 25.10.2026

  • 6 Да продължават в същия дух

    37 3 Отговор
    Що е западно, всичко е боклук и разврат.

    09:48 25.10.2026

  • 7 Хубаво е че получаваме

    36 4 Отговор
    И НЕ е финландско-американския радарен спътник ICEYE-X36 а финландско-полският ! ICEYE е ръководена от полския учен Рафал Моджевски, проектира и произвежда сателитни разузнавателни системи. Технологията ѝ се използва от правителствени институции в Полша, Япония, Обединените арабски емирства и Съединените щати, наред с други. Украйна използва данните на компанията от 2022 г...Представители на Кремъл вече са предупреждавали, че търговските спътници, поддържащи Украйна, могат да се считат за легитимни военни цели.

    09:49 25.10.2026

  • 8 Чудесно чувство за хумор имате

    35 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Продължавайте с веселите мисли от празната ви глава.

    Коментиран от #12

    09:49 25.10.2026

  • 9 Тиква

    32 2 Отговор
    Който може,може,ние можем да плюем и да обръщаме палачинката и да бъдем от страна на булката.

    09:50 25.10.2026

  • 10 Хубаво е че получаваме ...

    8 5 Отговор
    Полско-финландската компания ICEYE, която изгражда и управлява съзвездие от наблюдателни спътници, и финландската Nokia подписаха писмо за намерения с украинското Министерство на отбраната за проучване на възможностите за сътрудничество в космическия сектор. Проектът има за цел да развие суверенни, сигурни и високопроизводителни спътникови комуникации за Украйна.

    09:51 25.10.2026

  • 11 К.О.Т..А.К 🐱

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "ХиХи":

    Аз пия само юнашко млекце прясно издоено.

    09:51 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МАРАС РОЛЕТКАТА 📏

    14 3 Отговор
    ИЗМЕРИ 29МЕТРА И 50 САНТИМА.....АБЕ БЛИЗО 30 М..................🤣.

    09:53 25.10.2026

  • 14 жик так

    21 2 Отговор
    Трябвало е да им неутрализира антените.

    09:53 25.10.2026

  • 15 Лама Кифла

    37 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    ми ти как да имаш клозет на двора като си в панелка 45 кв на 12-ти етаж, хората имат земя, дворове и клозети бол и ядат черен хайвер с водка

    Коментиран от #18

    09:53 25.10.2026

  • 16 Хубаво е че получаваме ...

    31 3 Отговор
    И Руският спътник може да се върне по всяко време защото разполага с достатъчно гориво за разлика от играчките на Мъск и полско-финландската компания ICEYE ! ....

    09:53 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хубаво е че получаваме":

    Е ... Понякога по-добре късно, от колкото никога.
    Ако наистина искаш актуална информация за това
    какво се случва, си има начини и средства.

    09:56 25.10.2026

  • 21 Мъск също много мрази

    15 2 Отговор
    Тая полско-финландската компания ICEYE която иска да му открадне клиенти на човека и да приближат фалита му. Ъхъъъ...

    09:56 25.10.2026

  • 22 К.О.Т..А.К 🐱

    4 10 Отговор

    До коментар #19 от "САМО ПИТАМ":

    Оти съм недъгав укро-трол с рак и желая Украйна да победи окупаторите!

    09:57 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 К.О.Т..А.К 🐱

    4 13 Отговор

    До коментар #17 от "жик так":

    Ние това правим и докато се епилираме. Но все пак е редно и тука да се чуе другата страна, а не само на русофилята.

    09:59 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 факт

    16 1 Отговор
    чипа от перална е включил на центрофуга, някой ден и на сушилна

    10:00 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 К.О.Т..А.К 🐱

    3 11 Отговор

    До коментар #28 от "ПИШЕТЕ БЕ":

    Около 285 000 убити само тая нощ.

    Коментиран от #32

    10:02 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Естествено че

    5 1 Отговор
    НЕ е финландско-американски. Имат споделени изстрелвания със SpaceX (Falcon 9) и до там.

    10:04 25.10.2026

  • 35 казвам ти Дъще

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    СЕЩАЙ СЕ СНАХО

    10:04 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Казал

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ххх гхх":

    Разчепатеният ръждясал цент

    10:05 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱

    5 14 Отговор
    Блатните нямат трактори и комбайни, откъде ще имат спътници? Перални нямат и крадат от окупираните територии и изпращат у дома перални, печки и телевизори, но техните не могат да ги ползват.

    Коментиран от #44, #66

    10:08 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Баце

    10 0 Отговор
    За да се кротнат, дистанцията трябва да стане отрицателна.

    10:11 25.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А МОЧАТА?

    2 10 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    10:11 25.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?

    1 6 Отговор
    АЙСЕЙ продава готови системи (сателити и наземни станции) на "съюзническите правителства" и НАТО за наблюдение на границите и морската област... Ей тъй да си го имаме ...

    Коментиран от #52

    10:12 25.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?

    1 6 Отговор

    До коментар #49 от "Рундю що не ни купи едно сателитче? А?":

    Алйоооо.... Суверенни сателитни системи. Федерирани
    Държавите, изпълняващи мисии ICEYE, могат да свържат своите съзвездия във федерални флоти, получавайки покритие в коалиционен мащаб и по-бързи нива на повторно посещение, като същевременно запазват пълен национален контрол. Разширяват капацитета при поискване чрез надеждни партньорства, провеждат съвместни операции ефективно и компресират тактическите срокове до минути.

    10:14 25.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱":

    Звучи добре, съгласен съм. Но без грубости. Аз съм нежна душа.

    10:16 25.10.2026

  • 56 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?

    3 3 Отговор
    Че да си гледаме протестите в Европа с резолюция 14 см

    Коментиран от #62

    10:17 25.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ъхъъъъ

    7 0 Отговор
    "Такова нещо още не сме виждали" ... Колко още руски чудеса не сте виждали....

    10:20 25.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ягуар

    1 2 Отговор
    А, защо не е свалил този апарат помагащ на украйната

    Коментиран от #61

    10:22 25.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Рундю що не ни купи едно сателитче? А?

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱":

    Че да си говорим директно със Москва

    Коментиран от #71, #72

    10:30 25.10.2026

  • 70 Мич

    5 0 Отговор
    Е, тогава защо пишете глупости за 30 метра, като не се знае. Смешно-жалки сте.

    10:31 25.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 кукузел

    3 0 Отговор
    С чиповете от перални...

    10:33 25.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Е и? Космоса засега още не е разпарчатосан м/у отделни държави

    10:47 25.10.2026

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