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Оранжев код във Великобритания: бурята „Боело“ донесе опасни ветрове

Оранжев код във Великобритания: бурята „Боело“ донесе опасни ветрове

25 Октомври, 2026 10:16 419 0

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Поривите на вятъра на места надхвърлиха 128 км/ч. Предупреждението обхваща Шотландия и Северна Англия до 21:00 ч. местно време

Оранжев код във Великобритания: бурята „Боело“ донесе опасни ветрове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Великобритания обяви оранжев код за опасно време заради бурята „Боело“, която връхлетя северните райони на Англия, Шотландия и Северна Ирландия. На места поривите на вятъра надхвърлиха 128 км/ч.

Предупреждението на британската метеорологична служба е обявено в 21:00 ч. местно време на 24 октомври. Оранжевият код, който е втората степен на опасност, е в сила за цяла Шотландия и Северна Англия до района на Карлайл и ще продължи до 21:00 ч. местно време на 25 октомври.

Опасност от отломки и високи вълни

Метеорологичната служба предупреждава за опасност за живота заради летящи отломки и мощни вълни. Хората са посъветвани по възможност да останат на закрито, да обезопасят разхвърляни вещи около домовете си и да следят актуалните предупреждения.

„Бурята „Боело“ ще се усети в цяла Великобритания този уикенд, като най-силните ветрове и най-големият потенциал за смущения ще бъдат на север“, заяви главният синоптик Джейсън Кели. По думите му са възможни затруднения при пътуванията и прекъсвания на електрозахранването.

Предупреждения за наводнения и прекъсвания на тока

Проливни дъждове паднаха на места в югозападната част на Англия, Северен Уелс и Шотландия. Агенцията по околна среда издаде 66 предупреждения за възможни наводнения в Англия, а Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщи за 30 действащи предупреждения към 5:00 ч. местно време.

Стотици домакинства в Югозападна Англия останаха без електричество. Електрозахранването е било възстановено за 131 225 обекта до 19:00 ч. на 24 октомври.

Отменени полети и събития

Бурята вече доведе до нарушения в транспорта и обществения живот. Няколко полета на летище Дъблин бяха отменени. Отменени са също светлинно шоу в Ливърпул и някои събития в Лондон, а различни туристически обекти са затворени.

„Боело“ последва бурята „Остен“, която в петък донесе силни ветрове в други части на Великобритания. Британската метеорологична служба очаква най-сериозните последици от настоящата буря да бъдат в северните райони, където силният вятър и проливните дъждове могат да продължат да затрудняват пътуванията и работата на електроразпределителната мрежа.

Източници: bta.bg, metoffice.gov.uk, itv.com


Великобритания
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