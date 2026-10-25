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Седем палестинци са убити в Газа, осем студенти са ранени
  Тема: Бъдещето на Газа

Седем палестинци са убити в Газа, осем студенти са ранени

25 Октомври, 2026 18:38 422 2

  • газа-
  • ислямски университет-
  • израелски удари-
  • палестински жертви

Трима от загиналите са служители по сигурността на Ислямския университет в град Газа. Израелската армия твърди, че ударът е бил насочен срещу бойци

Седем палестинци са убити в Газа, осем студенти са ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем палестинци са убити при израелски удари и стрелба в различни части на Газа, съобщи палестинската информационна агенция WAFA. Трима от загиналите са служители по сигурността на Ислямския университет в град Газа, а осем студенти са ранени при атаката срещу кампуса.

Ударът по университета е бил извършен с дрон и е последвал друга атака срещу същия кампус в рамките на няколко часа. Болница „Аш Шифа“ е приела телата на тримата загинали и е оказала помощ на осем ранени, съобщи „Таймс ъв Израел“. Двама източници от университета са заявили, че загиналите са административни служители, а ранените са студенти.

Палестинските медии посочват имената на загиналите като Ашраф Дахлан, Шади Абу Атая и Сами Баруд. Репортерът на „Ал Джазира“ Хани Махмуд, който е бил на мястото след удара, съобщи, че при по-ранната атака седем студентки са били ранени от осколки. Една от тях е била в тежко състояние и е откарана във временна болница. Разликата между съобщените седем студентки и осем ранени е свързана с различните описания на двата удара от местните източници.

„Глобалното мълчание по отношение на атаките срещу студенти и университети насърчава продължаването на тези престъпления“, заяви Министерството на образованието в Газа.

Израелската армия е заявила пред „Таймс ъв Израел“, че ударът е бил насочен срещу бойци, които според нея са били в района на университета. Военните са посочили, че ще предоставят допълнителни подробности, но към момента не са съобщили конкретни имена или доказателства в подкрепа на твърдението.

Четирима загинали при отделни атаки

Останалите четирима загинали са убити при отделни инциденти в различни части на ивицата. В Хан Юнис са загинали двама братя, а четирима души, сред които дете, са ранени. Един човек е загинал при удар източно от Дейр ал Балах в централната част на Газа. При атака по улица „Ал Рашид“ близо до болница „Хамад“ в северната част на анклава също е регистрирана една жертва.

Министерството на образованието в Газа съобщи, че студентите са били в университета за занятия по време на атаката. Според палестинското ведомство 95% от сградите на висшите учебни заведения в анклава са били повредени от началото на войната.

Източници: aljazeera.com, timesofisrael.com, dawn.com


Палестина
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1888

    0 0 Отговор
    Ех а кога ли ще се роди българския НЕТАНЯХУ

    18:55 25.10.2026