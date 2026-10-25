Зеленски: Целта е среща с Путин и Тръмп

Украйна очаква предстоящите през ноември тристранни преговори със САЩ и Русия да създадат условия за среща на равнище държавни лидери. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за предаването „ТСН.Тижен“ с водеща Алла Мазур.

„За нас най-важният резултат е възможността за среща в тристранен формат на равнище лидери“, каза Зеленски. По думите му именно разговор между ръководителите на трите държави може да помогне за решаването на основните въпроси, които блокират постигането на мир.

Енергетиката, морето и износът на зърно

Украинският президент посочи, че на срещата Киев иска да постави въпроса за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и за възможно морско примирие. Според него подобни договорености биха създали по-стабилни условия за функционирането на украинската икономика.

В дневния ред се очаква да влязат още възстановяването на пълния износ на зърно и продължаването на обмена на военнопленници. Зеленски отбеляза, че Украйна и Русия наскоро са възобновили процеса по размяна на пленници.

„Ние напредваме, това е важно. Важно е да се движим напред в дипломацията и по всички направления. Дай Боже, Украйна да успее“, заяви президентът.

Абу Даби е сред обсъжданите места

Зеленски каза, че мястото на срещата все още не е окончателно определено. Сред разглежданите възможности е Абу Даби, но се обсъждат и други площадки в Близкия изток или Европа.

По думите му възможността за тристранен формат е била обсъдена при среща между украинската и американската делегация в Осло. След това представители на САЩ са отпътували за Санкт Петербург, където са обсъдили готовността на Украйна и Русия да участват в подобни разговори.

Зеленски заяви, че Вашингтон е потвърдил договореност за провеждане на тристранна среща през ноември. Според него руският президент Владимир Путин също е потвърдил готовност за участие пред американски представители. Украинският лидер добави, че Киев иска в преговорния процес да бъде включена и Европа.

Москва не очаква бърз пробив

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва е готова да възобнови тристранните разговори с Украйна и САЩ след 4 ноември. В Русия на тази дата се отбелязва Денят на народното единство.

Ушаков не очаква още първата среща да доведе до значителен напредък по уреждането на войната. Според него разговорите обаче могат да помогнат за възстановяването на по-постоянен преговорен процес.

Към момента е потвърдено намерението за среща на ниво представители, но няма окончателно обявени дата и място. Киев представя разговорите като стъпка към среща на лидерите, докато Москва ограничава очакванията за незабавни резултати.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, kyivindependent.com