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Зеленски: Целта е среща с Путин и Тръмп
  Тема: Украйна

Зеленски: Целта е среща с Путин и Тръмп

25 Октомври, 2026 20:56 963 23

  • владимир зеленски-
  • тристранни преговори-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ

Киев иска на тристранните преговори през ноември да обсъди енергийно и морско примирие, износа на зърно и обмена на военнопленници

Зеленски: Целта е среща с Путин и Тръмп - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна очаква предстоящите през ноември тристранни преговори със САЩ и Русия да създадат условия за среща на равнище държавни лидери. Това заяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за предаването „ТСН.Тижен“ с водеща Алла Мазур.

„За нас най-важният резултат е възможността за среща в тристранен формат на равнище лидери“, каза Зеленски. По думите му именно разговор между ръководителите на трите държави може да помогне за решаването на основните въпроси, които блокират постигането на мир.

Енергетиката, морето и износът на зърно

Украинският президент посочи, че на срещата Киев иска да постави въпроса за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и за възможно морско примирие. Според него подобни договорености биха създали по-стабилни условия за функционирането на украинската икономика.

В дневния ред се очаква да влязат още възстановяването на пълния износ на зърно и продължаването на обмена на военнопленници. Зеленски отбеляза, че Украйна и Русия наскоро са възобновили процеса по размяна на пленници.

„Ние напредваме, това е важно. Важно е да се движим напред в дипломацията и по всички направления. Дай Боже, Украйна да успее“, заяви президентът.

Абу Даби е сред обсъжданите места

Зеленски каза, че мястото на срещата все още не е окончателно определено. Сред разглежданите възможности е Абу Даби, но се обсъждат и други площадки в Близкия изток или Европа.

По думите му възможността за тристранен формат е била обсъдена при среща между украинската и американската делегация в Осло. След това представители на САЩ са отпътували за Санкт Петербург, където са обсъдили готовността на Украйна и Русия да участват в подобни разговори.

Зеленски заяви, че Вашингтон е потвърдил договореност за провеждане на тристранна среща през ноември. Според него руският президент Владимир Путин също е потвърдил готовност за участие пред американски представители. Украинският лидер добави, че Киев иска в преговорния процес да бъде включена и Европа.

Москва не очаква бърз пробив

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва е готова да възобнови тристранните разговори с Украйна и САЩ след 4 ноември. В Русия на тази дата се отбелязва Денят на народното единство.

Ушаков не очаква още първата среща да доведе до значителен напредък по уреждането на войната. Според него разговорите обаче могат да помогнат за възстановяването на по-постоянен преговорен процес.

Към момента е потвърдено намерението за среща на ниво представители, но няма окончателно обявени дата и място. Киев представя разговорите като стъпка към среща на лидерите, докато Москва ограничава очакванията за незабавни резултати.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    19 3 Отговор
    Нямаш карти.

    21:02 25.10.2026

  • 2 ЗЕЛЕНСКИ СКОРО

    21 3 Отговор
    ЯЕ ДАДЕ ТОТАЛНА ФИРА.

    21:02 25.10.2026

  • 3 Шорт

    18 3 Отговор
    Пътнико свиден. Пътнико млад. Тръгнал да видиш белият свят!

    21:03 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хихи

    17 3 Отговор
    просроченият зелен шмъркач,пак е ровил в тавата с фалшивото брашно...

    21:08 25.10.2026

  • 6 Ттт

    16 2 Отговор
    Целта е кафявата ти точка,зелю

    21:08 25.10.2026

  • 7 Българка

    16 1 Отговор
    Президентът Путин не се среща с престъпници и HapkoMaни

    21:09 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Рублевка

    11 0 Отговор
    Паралелно с възможните преговори демилитаризацията и денацификацията на укрите ще продължи до пълното им завършване. Отстъпки на терористичния киевски режим са невъзможни.

    21:11 25.10.2026

  • 10 1111

    14 1 Отговор
    Аве, кво става с Перемогата, налагането на мир чрез сила и стратегическото поражение на Русия, че нещо не мога да се сетя?

    21:12 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Един

    0 11 Отговор
    По-интересна ще е среща между Путин и Кличко. Срещата ще е кратка, но интересна и съдържателна. Тя би превърнала света в едно по-добро място.

    Коментиран от #15

    21:13 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    9 1 Отговор
    Кой е този Зеленски??

    Коментиран от #18

    21:26 25.10.2026

  • 17 Анджо

    10 1 Отговор
    Първо бялото знаме и ще видим после!

    21:28 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АХЪЪ

    3 0 Отговор
    Чакай.

    21:47 25.10.2026

  • 20 Абе нема да те забравят....

    7 0 Отговор
    Без тебе няма да стане ....ша та викнат да подпишеш капитулацията!!!

    21:48 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ана

    2 0 Отговор
    Дали просяка артист ще изиграе ролята в живота си. Защото не трябва да има повече невинни жертви.

    22:42 25.10.2026

  • 23 Бачев

    1 0 Отговор
    Ккошара Зеленски иска да победи Русия. За да стане това, трябва вместо да обикаля света и да проси помощи и оръжие,трябва да бъде на фронта при воюващите му сънародници.

    22:49 25.10.2026

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