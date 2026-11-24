Футболната асоциация на Англия отмени едномачовото наказание на защитника на Манчестър Юнайтед Лени Йоро след успешно обжалване от клуба. Решението означава, че французинът ще бъде на разположение за домакинството срещу Брентфорд в събота.

Йоро беше изгонен още в осмата минута при загубата с 0:4 от Ливърпул на „Анфийлд“. Той спря Александър Исак, който се беше откъснал зад защитата, а съдията Сам Барът показа директен червен картон. ФА потвърди, че наказанието е отменено заради „неправилно отсъждане за отстраняване“.

Маурисио Почетино оспори решението още след мача. „Топката не беше под негов контрол. Когато Исак видя, че овладяването не е добро, нормално е да забави ход и да спре движението си. В този момент Йоро го атакуваше в гръб и той падна. Всички, които играем футбол, знаем, че това не беше умишлено. Това в никакъв случай не е нарушение“, заяви мениджърът на Манчестър Юнайтед.

Първоначално защитникът трябваше да пропусне един мач заради директното си изгонване. След решението на ФА обаче той може да участва в следващия двубой на Манчестър Юнайтед от Висшата лига. Тимът е на 19-о място в класирането и няма победа в първенството от август, а в последните си шест срещи във всички турнири е допуснал 19 гола.

Преди домакинството срещу Брентфорд Манчестър Юнайтед ще играе в Лисабон срещу Спортинг в Шампионската лига. Мачът е насрочен за 25 ноември.

Треньорът на Спортинг Пауло Фонсека заяви, че ранният червен картон в двубоя с Ливърпул е затруднил анализа на новия състав и тактика на английския тим. „Червен картон в 8-ата минута – невъзможно е да направиш анализ. Опитах се да проследя работата на Почетино със САЩ и решенията, които е използвал. Има известна информация, но е много трудно да се предвиди какво ще се случи“, каза Фонсека.