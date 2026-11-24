Емил Пенков и Йордан Йорданов са двамата членове на Общинската избирателна комисия във Варна от квотата на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които са гласували за предсрочното прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев. Останалите петима представители на ПП-ДБ са гласували против.

ОИК – Варна прие решението на 23 ноември с 20 гласа „за“ и шест „против“. Комисията прекрати пълномощията на Коцев и анулира удостоверението му за избран кмет. Вотът е бил по два сигнала, свързани с отсъствията му от работното място и ползването на отпуск по време на задържането му през 2025 г.

Кои са двамата членове

Емил Пенков е бил номиниран за член на комисията от „Продължаваме промяната“, а Йордан Йорданов – от „Демократична България“. Имената им са посочени от „Клуб Z“ и „Булевард България“ като двамата представители на ПП-ДБ, подкрепили решението.

„Булевард България“ е потърсил двамата за коментар. Йорданов е заявил, че няма да коментира темата. Пенков е казал: „Който нарушава законите, си носи отговорност за това“, след което е прекратил разговора.

Какво следва

Решението на ОИК има предварително изпълнение и подлежи на обжалване в седемдневен срок. Адвокатите на Благомир Коцев са заявили, че ще го оспорят пред Административния съд във Варна и ще поискат спиране на предварителното изпълнение.

Председателят на ОИК – Варна Велин Жеков съобщи, че след решението членове на комисията са получили заплахи. Той заяви, че комисията се е произнесла след обсъждане на представените документи и аргументи, а политическите реакции не трябва да се смесват с преценката по фактите и обстоятелствата.

Ако решението бъде потвърдено, във Варна няма да се проведат частични местни избори, тъй като до края на настоящия мандат остава по-малко от година. В този случай Общинският съвет ще трябва да избере кмет, който да управлява града до редовните местни избори през 2027 г.

Източници: clubz.bg, boulevardbulgaria.bg, nova.bg