Вучич призна загубата си: Студентската листа печели в Сърбия

Александър Вучич призна поражението на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Според него „Студентска листа – Студентите печелят“ е победила, но окончателните резултати все още не са обявени.

„Мнозина ще бъдат изненадани и ще разберете колко много са лъгали някои хора. Въз основа на стратифицирана извадка е ясно, че сме загубили тези избори“, заяви Вучич в централата на Сръбската прогресивна партия. Вучич заяви, че резултатите от изборите в Сърбия са „потвърждение на революцията“ с подкрепата на няколко страни от ЕС. Според него Студентската листа, която спечели изборите, ще въведе санкции срещу Русия до пролетта.

Първата проекция дава 138 мандата на студентите

Първата проекция на Ipsos и Центъра за свободни избори и демокрация (CeSID) дава 52 процента и 138 мандата на „Студентска листа – Студентите печелят“. Листата, оглавявана от Вучич, получава 39,3 процента и 104 места в 250-членната Народна скупщина.

Данните са изчислени при обработени 49,8 процента от извадка, обхващаща 750 избирателни секции. Самият Вучич заяви, че очаква неговата листа да разполага с около 105 депутати. Разликата между двете оценки се дължи на това, че преброяването продължава, а проекциите не представляват окончателен резултат.

Избирателната активност е 67,6 процента според оценка на CeSID и Ipsos към 19 часа. Това е най-високата активност на парламентарни избори в Сърбия от години и се разглежда като важен фактор за представянето на студентското движение.

Вотът сложи край на 14-годишно управление

В изборите участваха 18 листи, но надпреварата се превърна в пряк сблъсък между управляващата Сръбска прогресивна партия и студентското движение. За първи път от идването на партията на власт през 2012 г. политическият лагер около Вучич е изправен пред загуба на парламентарен вот.

Изборите бяха свикани след близо две години протести, започнали след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. При трагедията загинаха 16 души. Студентските демонстрации прераснаха в най-сериозното политическо предизвикателство за Вучич от началото на управлението му.

„Студентска листа“ включва преподаватели, лекари, експерти, земеделци и представители на различни професии. Начело на листата е лекарят Илия Срданович. Самите студенти не заемат водещи партийни позиции, а представят кандидатите като непартийна алтернатива на досегашния модел на управление.

Окончателните резултати предстои да бъдат обявени

Вучич подаде оставка като президент през септември, за да оглави листата на управляващата партия и да се кандидатира за премиер. След преброяването ще стане ясно дали студентското движение ще може да състави правителство самостоятелно или ще се нуждае от подкрепата на други формации.

Окончателното разпределение на мандатите ще зависи и от резултатите на останалите листи, включително на представителите на унгарското и албанското малцинство. Републиканската избирателна комисия продължава обработката на протоколите.

Източници: 021.rs, nedeljnik.rs, slobodnaevropa.org