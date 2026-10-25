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Вучич призна загубата си: Студентската листа печели в Сърбия
  Тема: Избори

Вучич призна загубата си: Студентската листа печели в Сърбия

25 Октомври, 2026 22:36 1 146 19

  • сърбия-
  • избори-
  • александър вучич-
  • студентска листа-
  • белград

Първата проекция дава на студентското движение 52 процента и 138 мандата срещу 39,3 процента за листата на бившия президент

Вучич призна загубата си: Студентската листа печели в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Вучич призна поражението на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Според него „Студентска листа – Студентите печелят“ е победила, но окончателните резултати все още не са обявени.

„Мнозина ще бъдат изненадани и ще разберете колко много са лъгали някои хора. Въз основа на стратифицирана извадка е ясно, че сме загубили тези избори“, заяви Вучич в централата на Сръбската прогресивна партия. Вучич заяви, че резултатите от изборите в Сърбия са „потвърждение на революцията“ с подкрепата на няколко страни от ЕС. Според него Студентската листа, която спечели изборите, ще въведе санкции срещу Русия до пролетта.

Първата проекция дава 138 мандата на студентите

Първата проекция на Ipsos и Центъра за свободни избори и демокрация (CeSID) дава 52 процента и 138 мандата на „Студентска листа – Студентите печелят“. Листата, оглавявана от Вучич, получава 39,3 процента и 104 места в 250-членната Народна скупщина.

Данните са изчислени при обработени 49,8 процента от извадка, обхващаща 750 избирателни секции. Самият Вучич заяви, че очаква неговата листа да разполага с около 105 депутати. Разликата между двете оценки се дължи на това, че преброяването продължава, а проекциите не представляват окончателен резултат.

Избирателната активност е 67,6 процента според оценка на CeSID и Ipsos към 19 часа. Това е най-високата активност на парламентарни избори в Сърбия от години и се разглежда като важен фактор за представянето на студентското движение.

Вотът сложи край на 14-годишно управление

В изборите участваха 18 листи, но надпреварата се превърна в пряк сблъсък между управляващата Сръбска прогресивна партия и студентското движение. За първи път от идването на партията на власт през 2012 г. политическият лагер около Вучич е изправен пред загуба на парламентарен вот.

Изборите бяха свикани след близо две години протести, започнали след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. При трагедията загинаха 16 души. Студентските демонстрации прераснаха в най-сериозното политическо предизвикателство за Вучич от началото на управлението му.

„Студентска листа“ включва преподаватели, лекари, експерти, земеделци и представители на различни професии. Начело на листата е лекарят Илия Срданович. Самите студенти не заемат водещи партийни позиции, а представят кандидатите като непартийна алтернатива на досегашния модел на управление.

Окончателните резултати предстои да бъдат обявени

Вучич подаде оставка като президент през септември, за да оглави листата на управляващата партия и да се кандидатира за премиер. След преброяването ще стане ясно дали студентското движение ще може да състави правителство самостоятелно или ще се нуждае от подкрепата на други формации.

Окончателното разпределение на мандатите ще зависи и от резултатите на останалите листи, включително на представителите на унгарското и албанското малцинство. Републиканската избирателна комисия продължава обработката на протоколите.

Източници: 021.rs, nedeljnik.rs, slobodnaevropa.org


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    24 24 Отговор
    Най-сетне го изметоха, тоя руски агент. Време е и тук да стане така.

    Коментиран от #5, #13

    22:48 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И, кво?

    22 14 Отговор
    Сега Сърбия ще цъфне и върже!? Като България.

    Коментиран от #14

    22:51 25.10.2026

  • 4 Кина

    18 11 Отговор
    Сценария е ясен..! Или ЕС и запада трябва да бъдат поканени да грабят или ще има революция.! Но първо влизат заложните къщи залог срещу дълг и красива лихва..!

    22:52 25.10.2026

  • 5 Да,

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Да дойде американски!..

    22:52 25.10.2026

  • 6 Поздравявам Сърбия

    14 12 Отговор
    Сърбите излезнаха по-непримирими и борбени, че и по-умни от българските гласоподаватели, които ни уредиха с наглите Радевисти и Слависти.

    Коментиран от #19

    22:52 25.10.2026

  • 7 хххх

    12 12 Отговор
    Орбан разкараха, Вучич разкараха, само ние доброволно се бутаме в "руский мир". Егати позора!

    22:53 25.10.2026

  • 8 Ванга

    7 11 Отговор
    Соросите спечелиаа както познаф по-рано

    Коментиран от #18

    22:53 25.10.2026

  • 9 Антон

    11 8 Отговор
    Постепенно ще започне бавното разграбване на Сърбия. ес потрива доволно ръце, защото там паричките вече са на свършване, а един донор , дори и малък, пак е донор. Само гледайте. Не знам как ще реши проблема на ес със сръбския национализум. Да не еземат след няколко години да подпалят балканите.

    22:53 25.10.2026

  • 10 ахаха

    9 5 Отговор
    Кво става, комунястии?!?

    22:55 25.10.2026

  • 11 А50

    7 7 Отговор
    Много скоро ще разберат колко са се прецакали. Сега ще ги управляват техните ку-кувци

    22:56 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тъкмо навреме

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    За зимата и високите цени
    Напролет пак ще се върне..

    22:58 25.10.2026

  • 14 Ще спре да потъва

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "И, кво?":

    И ще засили преговорната си позиция за ЕС. А може и на македонците да им дойде акъла.

    23:00 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Унгария се оправиха,

    0 2 Отговор
    Сърбия са на път да го направят. Само ние нямаме идея дали въобще искаме да го направим.

    23:00 25.10.2026

  • 17 В Сърбия студентите като Младотурците в

    1 1 Отговор
    Османската империя
    Който трупа знание трупа мъка Библейска притча

    23:01 25.10.2026

  • 18 А ПУТИН

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ванга":

    Къде му ИЗЧЕЗНАХА БОТОВЕТЕ ?

    ИЛИ ДА ПИТАМЕ МАДЯР ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕЩО КРЕМЪЛ МАЙ НЕМА
    ДЕНГИ

    ДА КУПИ ВОТЪТ

    23:03 25.10.2026

  • 19 Индиецът с мръсните крака

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Поздравявам Сърбия":

    Е ако това е утеха
    Поне никога няма да има булекзит или излизане от НАТО,защото като вярна руска губерния за путин сме полезни като троянски кон
    Тук поне сме сигурни
    За АФД и льо Пен в Германия и Франция нищо не се знае
    Така че поредната мечта на копейките отива в канала

    23:06 25.10.2026

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