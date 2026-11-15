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Удари по Запорожие и Харков убиха един и раниха шестима
  Тема: Украйна

Удари по Запорожие и Харков убиха един и раниха шестима

15 Ноември, 2026 05:53 419 5

  • запорожие-
  • украйна-
  • днепър-
  • южен мост-
  • руско-украинска война

Киев строи понтонни връзки през Днепър, докато движението по Южния мост остава ограничено

Удари по Запорожие и Харков убиха един и раниха шестима - 1
Снимка: Съвет по отбрана на Запорожка област
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души, сред които 2-годишно дете, са пострадали при руски удари по Запорожие вечерта на 14 ноември. Повредени са няколко многоетажни жилищни сгради и десетки автомобили, а в един от блоковете е избухнал пожар. Украинските власти първоначално съобщиха за осем удара с управляеми авиационни бомби, но по-късно уточниха, че атаките са били 12. „Врагът нанесе 12 удара по Запорожие“, заяви и.д. ръководителят на Запорожката областна администрация Михаил Семикин.

Пострадалите са три жени на 40, 78 и 79 години, двама мъже на 19 и 39 години и 2-годишно дете. По-рано същия ден при отделен удар по Вознесеновския район на града бяха ранени 22 души, сред които три деца. Данните са на украинските местни власти, цитирани от „Украинская правда“.

Най-много атаки са отчетени край Покровск

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за 54 бойни сблъсъка по фронта от началото на денонощието до 22:00 часа на 14 ноември. Най-интензивни са били действията на Покровското направление, където руските сили са предприели 15 атаки. На Константиновското направление са отблъснати девет щурма, а на Лиманското – четири опита за настъпление.

На Севернослободското и Курското направление са нанесени два авиационни удара с три управляеми авиобомби, съобщава украинският Генерален щаб. Там са отчетени и 30 обстрела на позиции на украинските сили и населени места, един от които с реактивна система за залпов огън. На Славянското направление украинската страна съобщава за три руски опита за придвижване, като един от боевете е продължавал към момента на сводката.

Киев строи понтонни връзки през Днепър

В Киев вече се изграждат две понтонни мостови връзки през Днепър, съобщи министърът на инфраструктурата Николай Калашник. Плановете са за общо осем прехода, като една от връзките ще може да поема до 130 автомобила дневно.

Пълното възстановяване на движението по Южния мост може да отнеме два-три месеца. Съоръжението е общинска собственост, затова възстановителните работи се очаква да бъдат финансирани от бюджета на Киев. След атака на 27 октомври движението по моста беше ограничено, а на 30 октомври беше възстановено по една лента в двете посоки. На 6 ноември беше отворена втора лента от левия към десния бряг.

Калашник съобщи още, че се обсъжда изграждането на тунел под Днепър, чиято ориентировъчна стойност е 500 милиона евро. По думите му проектът би могъл да бъде завършен за около три години след започване на строителството. За понтонните връзки Украйна получава помощ от САЩ и Япония, а се разглежда и възможност за участие на Франция.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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