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Южна Корея и САЩ започнаха учението „Фрийдъм Флаг“

Южна Корея и САЩ започнаха учението „Фрийдъм Флаг“

26 Октомври, 2026 06:11 372 1

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Маневрите се провеждат до 6 ноември в базата Кунсан с участието на изтребители F-35A и F-35B, разузнавателни самолети, хеликоптери и дронове

Южна Корея и САЩ започнаха учението „Фрийдъм Флаг“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Корея и САЩ започнаха съвместното въздушно учение „Фрийдъм Флаг“, което ще продължи до 6 ноември във военновъздушната база Кунсан в южната част на Корейския полуостров. Базата се намира на около 180 километра югозападно от Сеул, съобщи агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейските Военновъздушни сили.

Южна Корея участва с изтребители F-15K, KF-16 и F-35A. В маневрите са включени още самолет KC-330 и въздухоплавателно средство E-737 „Пийс Ай“ за ранно предупреждение и управление на въздушни операции.

Американският контингент включва военнослужещи от Военновъздушните сили, Военноморските сили и Корпуса на морската пехота. САЩ използват изтребители F-16 и F-35B, разузнавателен самолет RC-135, многоцелеви хеликоптери MH-60S „Сийхоук“ и безпилотни апарати MQ-9 „Рийпър“. По данни на южнокорейските ВВС в по-широкия състав на учението участват и други самолети, сред които KC-135, C-130J, FA-50 и спасителни хеликоптери.

Отработват съвместни операции

Програмата включва мисии за противодействие на въздушни заплахи, въздушно пресичане и въздушни удари. Съюзниците ще използват дневни и нощни клетки за планиране на мисиите, в които екипите ще обменят тактики и ще усъвършенстват процедурите за действие във военно време.

Една от целите е да бъде проверена съвместната работа между изтребители от четвърто и пето поколение. В учението ще бъдат развивани и способности за планиране и провеждане на операции под ръководството на Южна Корея.

Подготовка за прехвърляне на командването

Маневрите са свързани и с подготовката за бъдещото прехвърляне на военното оперативно командване от САЩ към Южна Корея. Сеул цели да поеме тази роля до 2030 г. или по-рано, ако бъдат потвърдени необходимите способности, посочва „Йонхап“.

„Ще споделяме стратегии и опит, съобразени със съвременната бойна среда, и ще укрепваме съвместната си отбранителна позиция“, заяви полковник Ли Сънг-хуан от командването на операциите на южнокорейските Военновъздушни сили, цитиран от SBS. Той посочи, че учението трябва да подобри взаимодействието между пилотите на двете държави и подготовката за прехвърлянето на оперативния контрол.

„Фрийдъм Флаг“ се провежда два пъти годишно. Форматът беше въведен през 2024 г. като замяна на предишните мащабни въздушни учения „Корея Флайинг“ и „Виджилънт Дифенс“.

Източници: en.yna.co.kr, news.sbs.co.kr, en.asiatoday.co.kr


Южна Корея
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  • 1 Репортер

    0 0 Отговор
    Да бяхте го превели, колега...за да се посмеем.

    06:39 26.10.2026

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