Тръмп използва 11 септември срещу демократ в Мичиган

Доналд Тръмп използва атентатите от 11 септември 2001 г., за да призове избирателите в Мичиган да не подкрепят кандидата на демократите за Сената Абдул Ел-Сайед. На митинг в Порт Хюрън президентът нарече Ел-Сайед „джихадист“ и го обвини, че е свързан с „Мюсюлманското братство“.

Тръмп сравни политическата битка срещу кандидата с действията на пътниците от полет 93 на „Юнайтед еърлайнс“, които се противопоставиха на похитителите на 11 септември. Самолетът се разби край Шанксвил, Пенсилвания, преди да достигне предполагаемата си цел във Вашингтон.

„Двадесет и пет години по-късно Мичиган трябва да се изправи и да се бори като Тод, за да спре джихадист“, заяви Тръмп.

Президентът имаше предвид Тод Биймър, пътник от полет 93, който е участвал в съпротивата срещу похитителите и е загинал при разбиването на самолета. Баща му Дейвид Биймър също се появи на сцената и призова присъстващите да подкрепят републиканския кандидат Майк Роджърс. Той нарече Ел-Сайед и прогресивните демократи „врага“.

Няма доказателства за връзка с „Мюсюлманското братство“

Твърдението на Тръмп за връзка между Ел-Сайед и „Мюсюлманското братство“ не е подкрепено с доказателства. Демократът, който може да стане първият мюсюлманин в Сената на Съединените щати, отхвърля обвиненията и атаките срещу лоялността му към страната.

„Срамно е да се поставя под въпрос лоялността ми към Америка“, заяви Ел-Сайед по време на последния си предизборен дебат с Роджърс. Той подчерта, че Конституцията гарантира на всички американци правото да се молят и да изповядват религията си по избран от тях начин.

По време на митинга Тръмп заяви и че е дошъл в Мичиган, за да попречи на „джихадист, член на „Мюсюлманското братство““ да стане сенатор. Според президента демократите ще допуснат във властта хора, които представляват заплаха за националната сигурност.

Остри реакции преди изборите на 3 ноември

Изказванията предизвикаха критики и сред бивши съюзници на Тръмп. Бишара Бахбах, който е основател на организацията „Арабски американци за Тръмп“, заяви, че думите на президента са „извън границите“ и са расистки. Организацията вече носи името „Арабски американци за мир“.

Сенаторът Бърни Сандърс заяви на митинг в Гранд Рапидс, че републиканците използват ислямофобия, защото нямат отговори по въпросите, които засягат работещите американци.

„Те нямат какво да кажат за реалните проблеми и могат единствено да насаждат омраза и разделение“, каза Сандърс.

Надпреварата между Ел-Сайед и Роджърс е за мястото на оттеглящия се демократ Гари Питърс. Изборите са на 3 ноември, а резултатът в Мичиган може да има значение за контрола над Сената. Бившият президент Барак Обама проведе митинг в щата в подкрепа на демократите ден преди появата на Тръмп.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, internazionale.it