Може би за първи път български премиер се опитва да опонира, макар и плахо според мен. Отговаря на този циничен подход на Европейската комисия и на Европейската централна банка. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС.

„Десетилетия наред водещите страни в Европейския съюз – Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Гърция – грубо прескачаха изискванията на Маастрихт. Нямаше никакви ограничения за тях. Те си харчеха за магистрали, инфраструктура, пенсии, заплати, оръжие. Италия имаше дефицит от 9,4% през 2020–2022 година, 8,9% през 2023 година, след това 8,1%“, посочи той.

„Казват ми: „Ама, какво беше при Жан Виденов?“ При Виденов дефицитът беше 5,5%. През 1995 година България не беше нито в Европейския съюз, нито в еврозоната. Държавната индустрия беше в петата година на агония. А сега правителството на Желязков е с 8% дефицит“, каза проф. Румен Гечев.

„Италианският и френският дефицит са около 6%. Великобритания имаше 12% дефицит, преди да напусне Европейския съюз. България е последна в Европа по икономическо развитие и стандарт. Имаме социално неравенство, но сме с най-нисък дълг към брутния вътрешен продукт заедно с Естония в Европейския съюз и еврозоната. Години наред сме били с положителен дефицит. През последните 10 години не сме имали дефицити от 9, 10 или 12 процента“, заяви гостът.

„От гледна точка за добро или лошо, България е примерна в тази рамка. Тя е за пример в Европейския съюз. Друг е въпросът на каква цена. Европейската комисия никога не е налагала наказание. Не е наложила и един цент наказание на никого до момента. Другите държави нарушаваха правилата с десетки процентни пунктове, а сега има нови правила и започват с България. Реакцията на премиера Радев срещу ЕК е разбираема, но е прекомерно премерена. Не трябва да се отговаря с викове и обиди, а с по-широки сравнителни анализи и доста по-категорично. Защото, ако си позволят да накажат нашата страна заради това, че ние сме затегнали коланите и сме спазвали дисциплината, не е справедливо“, заяви проф. Румен Гечев.

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