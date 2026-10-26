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Русия охлади очакванията за мир: преговорите не спират военните действия
  Тема: Украйна

Русия охлади очакванията за мир: преговорите не спират военните действия

26 Октомври, 2026 13:44 699 29

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • мирни преговори-
  • хуманитарно примирие

Дмитрий Песков заяви, че Русия и Украйна ще продължат да си нанасят удари въпреки планираната среща с участието на САЩ. Москва е готова и за нови хуманитарни примирия

Русия охлади очакванията за мир: преговорите не спират военните действия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Планираните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничат военните действия на страните, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той направи изявлението в отговор на въпрос за украинска атака срещу Воронежка област.

По думите му Русия и Украйна продължават да си нанасят удари независимо от решението за възобновяване на разговорите. Новият кръг преговори е планиран след около две седмици, като възможните места са Абу Даби или Швейцария.

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„Решението за възобновяване на тристранните преговори не предполага никакви ограничения върху военните действия“, заяви Дмитрий Песков.

Москва не свързва преговорите с прекратяване на ударите

Говорителят на Кремъл заяви, че руските въоръжени сили ще продължат военните действия и ударите по украинския военен комплекс. Песков каза още, че се нанасят удари и по обекти, използвани с военна цел.

„Нашите въоръжени сили продължават специалната военна операция, продължават да нанасят масирани и последователни удари по военния комплекс на Украйна, по военни и използвани с военна цел обекти“, каза той.

Така Кремъл поставя предстоящите дипломатически контакти и военните действия в отделни рамки. От изявлението на Песков следва, че Москва не разглежда самото провеждане на преговори като ангажимент за прекратяване или ограничаване на ударите.

Русия допуска хуманитарно примирие в Олешки

Песков обаче обяви готовност на Русия да участва в допълнителни хуманитарни примирия. Той коментира договореност за Олешки — град в Южна Украйна, който е под руски контрол.

Примирието в Олешки трябва да влезе в сила на следващия ден след изявлението на говорителя на Кремъл. То е свързано с доставянето на хуманитарна помощ и с подготовката за евакуация на цивилни чрез определен безопасен маршрут.

„Разбира се, можем да създадем прецедент с хуманитарна цел“, заяви Песков.

Той добави, че Москва високо оценява усилията на американските преговарящи, „и по-специално тези на Мелания Тръмп“. Първата дама на САЩ участва в усилията за постигане на местното примирие в Олешки.

Следващият кръг на преговорите между Русия, Украйна и САЩ се очаква да бъде насрочен за началото или средата на следващия месец. До момента не е окончателно потвърдено дали срещата ще се проведе в Абу Даби или в Швейцария.

Източници: apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    13 0 Отговор
    То се очакваше..! През зимата руснаците ще вземат всичко а не половината..! Стратегията на зеления и борис джонсън не стана..!

    Коментиран от #7, #12

    13:48 26.10.2026

  • 2 Русия

    11 0 Отговор
    Някой мало.мни евро-либералчета бъркат преговорите с капитулацията на територия 404 !

    13:50 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 володя

    6 2 Отговор
    Е добре де! Радев защо не му се обади и да му каже, че всички сме за мир?!?

    13:52 26.10.2026

  • 6 Пич

    11 12 Отговор
    Може да искат много работи, но Русия ще си вземе четирите области, вероятно и Одеса!

    Коментиран от #14, #17, #29

    13:52 26.10.2026

  • 7 володя

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Голяма хапка хапни, голяма дума не казвай! Ако тая поговорка я знаеха в Кремъл, в Русия щяха да живеят почти като в нормална държава!

    13:53 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Какви военни действия?

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Украинците обстрелват военни и енергийни цели, руснаците-цивилни
    Това не е война. От руска страна това е геноцид и военни престъпления!.

    14:04 26.10.2026

  • 13 руските Фашисти Терористи

    2 3 Отговор
    Санкции до дупка!

    14:06 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Великите сили решават!

    1 4 Отговор
    Никой няма да позволи повече разширяване на руската Фашистка империя! Одеса е европейска!

    14:09 26.10.2026

  • 17 Едва ли.

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Това ще е голяма загуба за Русия.

    14:10 26.10.2026

  • 18 Киевската хунта

    3 1 Отговор
    Използва населението на Украйна за военни цели. Защо украинските градове не са заприличали на Хирушима и Нагасаки? През време на война термин "мирно население" няма!

    14:14 26.10.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 20 РФ е въздух под налягане !

    2 2 Отговор
    За над 4 г., над 2 млн. yбити на фронта, десетки милиона разбити животи, няма никакво движение на фронта . "Вторая" е затънала в калта и не може да мръдне .
    И за какво беше всичко това ? Заради болните фантазии на един международен престъпник.

    14:15 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 1945

    2 1 Отговор
    Спрат ли военните действия, Путин ще бъде ликвидиран от Кремъл

    14:18 26.10.2026

  • 23 Господин Тръмп,

    0 1 Отговор
    Обявете ултиматум на Киев за откраднатите от САЩ пари! При отказ незабавно да ги върнат, наложете пълна икономическа и технологична блокада на Украйна. Страните, които подкрепят кървавия украински режим, 500% мито!

    14:19 26.10.2026

  • 24 Гориил

    2 1 Отговор
    Русия ще установи прекратяване на огъня и прекратяване на огъня в Олешки не само за евакуация на цивилни, но преди всичко за изтегляне на украинската армия от града.

    14:20 26.10.2026

  • 25 Многоходовото

    1 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    14:20 26.10.2026

  • 26 Цяла Европа кипи

    0 1 Отговор
    Пожарът на революционната броди по Европа, а политическата върхушка от ЕК краде парите на населението и си ги поделя със Зеленски и Елена Зелена.

    14:24 26.10.2026

  • 27 Коментар

    1 0 Отговор
    Никой и не очаква мир от фашисткия агресор .
    Затова и Европа се въоръжава и помага на Украйна .

    14:27 26.10.2026

  • 28 От страни.

    0 2 Отговор
    Прав е човека - първо капитулация на укрите а после мир. Че исползват спирането за набавяне на оръжия не за друго. Мама Меркел има глупоста да го каже на глас пред цял свят.

    14:27 26.10.2026

  • 29 След 3 дни ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Или 30 години ?

    14:30 26.10.2026

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