Русия охлади очакванията за мир: преговорите не спират военните действия

Планираните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничат военните действия на страните, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той направи изявлението в отговор на въпрос за украинска атака срещу Воронежка област.
По думите му Русия и Украйна продължават да си нанасят удари независимо от решението за възобновяване на разговорите. Новият кръг преговори е планиран след около две седмици, като възможните места са Абу Даби или Швейцария.
Москва не свързва преговорите с прекратяване на ударите
Говорителят на Кремъл заяви, че руските въоръжени сили ще продължат военните действия и ударите по украинския военен комплекс. Песков каза още, че се нанасят удари и по обекти, използвани с военна цел.
„Нашите въоръжени сили продължават специалната военна операция, продължават да нанасят масирани и последователни удари по военния комплекс на Украйна, по военни и използвани с военна цел обекти“, каза той.
Така Кремъл поставя предстоящите дипломатически контакти и военните действия в отделни рамки. От изявлението на Песков следва, че Москва не разглежда самото провеждане на преговори като ангажимент за прекратяване или ограничаване на ударите.
Русия допуска хуманитарно примирие в Олешки
Песков обаче обяви готовност на Русия да участва в допълнителни хуманитарни примирия. Той коментира договореност за Олешки — град в Южна Украйна, който е под руски контрол.
Примирието в Олешки трябва да влезе в сила на следващия ден след изявлението на говорителя на Кремъл. То е свързано с доставянето на хуманитарна помощ и с подготовката за евакуация на цивилни чрез определен безопасен маршрут.„Разбира се, можем да създадем прецедент с хуманитарна цел“, заяви Песков.
Той добави, че Москва високо оценява усилията на американските преговарящи, „и по-специално тези на Мелания Тръмп“. Първата дама на САЩ участва в усилията за постигане на местното примирие в Олешки.
Следващият кръг на преговорите между Русия, Украйна и САЩ се очаква да бъде насрочен за началото или средата на следващия месец. До момента не е окончателно потвърдено дали срещата ще се проведе в Абу Даби или в Швейцария.
Източници: apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
Коментиран от #7, #12
13:48 26.10.2026
2 Русия
13:50 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 володя
13:52 26.10.2026
6 Пич
Коментиран от #14, #17, #29
13:52 26.10.2026
7 володя
До коментар #1 от "Буздуган":Голяма хапка хапни, голяма дума не казвай! Ако тая поговорка я знаеха в Кремъл, в Русия щяха да живеят почти като в нормална държава!
13:53 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Какви военни действия?
До коментар #1 от "Буздуган":Украинците обстрелват военни и енергийни цели, руснаците-цивилни
Това не е война. От руска страна това е геноцид и военни престъпления!.
14:04 26.10.2026
13 руските Фашисти Терористи
14:06 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Великите сили решават!
14:09 26.10.2026
17 Едва ли.
До коментар #6 от "Пич":Това ще е голяма загуба за Русия.
14:10 26.10.2026
18 Киевската хунта
14:14 26.10.2026
19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
20 РФ е въздух под налягане !
И за какво беше всичко това ? Заради болните фантазии на един международен престъпник.
14:15 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 1945
14:18 26.10.2026
23 Господин Тръмп,
14:19 26.10.2026
24 Гориил
14:20 26.10.2026
25 Многоходовото
14:20 26.10.2026
26 Цяла Европа кипи
14:24 26.10.2026
27 Коментар
Затова и Европа се въоръжава и помага на Украйна .
14:27 26.10.2026
28 От страни.
14:27 26.10.2026
29 След 3 дни ли?
До коментар #6 от "Пич":Или 30 години ?
14:30 26.10.2026