Русия охлади очакванията за мир: преговорите не спират военните действия

Планираните тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ няма да ограничат военните действия на страните, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той направи изявлението в отговор на въпрос за украинска атака срещу Воронежка област.

По думите му Русия и Украйна продължават да си нанасят удари независимо от решението за възобновяване на разговорите. Новият кръг преговори е планиран след около две седмици, като възможните места са Абу Даби или Швейцария.

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Москва не свързва преговорите с прекратяване на ударите

„Решението за възобновяване на тристранните преговори не предполага никакви ограничения върху военните действия“, заяви Дмитрий Песков.

Говорителят на Кремъл заяви, че руските въоръжени сили ще продължат военните действия и ударите по украинския военен комплекс. Песков каза още, че се нанасят удари и по обекти, използвани с военна цел.

„Нашите въоръжени сили продължават специалната военна операция, продължават да нанасят масирани и последователни удари по военния комплекс на Украйна, по военни и използвани с военна цел обекти“, каза той.

Така Кремъл поставя предстоящите дипломатически контакти и военните действия в отделни рамки. От изявлението на Песков следва, че Москва не разглежда самото провеждане на преговори като ангажимент за прекратяване или ограничаване на ударите.

Русия допуска хуманитарно примирие в Олешки

Песков обаче обяви готовност на Русия да участва в допълнителни хуманитарни примирия. Той коментира договореност за Олешки — град в Южна Украйна, който е под руски контрол.

Примирието в Олешки трябва да влезе в сила на следващия ден след изявлението на говорителя на Кремъл. То е свързано с доставянето на хуманитарна помощ и с подготовката за евакуация на цивилни чрез определен безопасен маршрут.

„Разбира се, можем да създадем прецедент с хуманитарна цел“, заяви Песков.

Той добави, че Москва високо оценява усилията на американските преговарящи, „и по-специално тези на Мелания Тръмп“. Първата дама на САЩ участва в усилията за постигане на местното примирие в Олешки.

Следващият кръг на преговорите между Русия, Украйна и САЩ се очаква да бъде насрочен за началото или средата на следващия месец. До момента не е окончателно потвърдено дали срещата ще се проведе в Абу Даби или в Швейцария.

Източници: apnews.com