Израел няма да атакува Иран преди изборите

Израел няма намерение да започне военна атака срещу Иран преди парламентарните избори на 27 октомври. Това заяви министърът на отбраната Израел Кац в публикация в социалната мрежа X, след като израелски медии съобщиха за възможна непосредствена ескалация.

„Недвусмислено заявявам, че Израел няма намерение да започне атака срещу Иран преди изборите. Всички публикации по този въпрос са напълно неверни“, написа Кац. Той добави, че при иранска атака Израел ще отговори „с голяма сила“.

Кац отрече да има разногласия с армията

Изявлението последва публикации на израелската телевизия „Канал 12“. В тях се твърди, че в средите за сигурност има опасения от действия на премиера Бенямин Нетаняху и политическото ръководство, които могат да доведат до незабавна ескалация с Иран.

Според същите публикации началникът на Генералния щаб на израелските отбранителни сили Еял Замир се е противопоставил на подобен план. Твърденията предизвикаха остри критики от страна на опозицията.

Кац категорично отхвърли информацията за напрежение между правителството и военното командване. „Съобщенията за разногласия между израелското политическо ръководство и Армията за отбрана на Израел по иранския въпрос са напълно абсурдни и неверни“, заяви министърът.

Предупреждение за отговор при иранска атака

По думите на Кац от встъпването му в длъжност има пълна координация между него, Нетаняху и Армията за отбрана на Израел по въпроса за Иран. Той обвини опозицията, че използва медийните публикации за политически атаки срещу правителството.

Министърът определи този подход като „срамен и безотговорен“. Кац посочи, че правителството не може да разкрива подробности от военното планиране, но едновременно с това подчерта, че Израел ще отговори с голяма сила, ако бъде атакуван от Иран.

Източници: focus-news.net