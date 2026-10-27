Мъж е обвинен за писма с прах до конгресмени, Тръмп дава $1 млн за сигнали за изборни измами

Мъж от Илинойс е обвинен, че е изпратил писма с бяло прахообразно вещество до четири конгресни офиса в района на Чикаго. Федералните власти са установили, че веществото не е опасно, но получателите не са отваряли пликовете заради опасения, че може да съдържат антракс.

Матю Ънгълсби от Куинси е задържан на 25 октомври след претърсване на дома му. Прокуратурата в Централен Илинойс го обвинява в изпращане на заплашителни съобщения по пощата и в подаване на невярна информация или инсценировка. По случая е насрочено заседание за задържането му на 28 октомври във федералния съд в Спрингфийлд.

Пликовете са съдържали сол

Според съдебната жалба писмата са били изпратени от Спрингфийлд на 19 октомври. Три плика са били получени в офиси на Камарата на представителите на 21 октомври, а два дни по-късно е открито писмо до офис на сенатор. В един от пликовете е имало бележка с текста „ХАХ, насладете се на подаръка“.

При разговор с агенти на ФБР Ънгълсби е заявил, че е използвал сол. Според жалбата той е знаел, че получателите могат да възприемат белия прах като антракс и да го приемат като заплаха. Федералните прокурори посочват, че обвиняемият е твърдял, че се е шегувал, но е разбирал как ще бъде възприето изпращането на пликовете.

Разследването е започнало след анонимен сигнал от 16 октомври. При претърсването на дома му властите са открили и пети плик, адресиран до офис на конгресмен във Вашингтон.

Федералното министерство на правосъдието посочва Ънгълсби като 36-годишен, докато Associated Press и Roll Call го посочват като 37-годишен. Разминаването не променя обвиненията срещу него. Той се смята за невинен до доказване на противното.

Тръмп обеща награда за сигнали за изборна измама

На този фон президентът Доналд Тръмп обяви награда от 1 милион долара за всеки, който подаде сигнал за изборна измама, довел до арест и присъда. Той заяви, че предложението се отнася както до минали избори, така и до междинните избори през 2026 г.

„Всеки, който съобщи за изборна измама в минали избори или в предстоящите междинни избори през 2026 г., ще получи 1 000 000 долара след ареста и осъждането на извършилите измамата“, написа Тръмп.

Белият дом не е обяснил откъде ще бъдат осигурени средствата, по какъв ред ще се подават сигналите и кой ще решава дали даден случай отговаря на условията за наградата. Не са посочени и конкретни примери за изборна измама, които да са довели до изплащане на подобно възнаграждение.

Съобщението беше направено по-малко от две седмици преди междинните избори в САЩ. То е отделно от обявена по-рано програма, при която Тръмп заяви, че подателите на сигнали за доказана измама могат да получат процент от средствата, възстановени от държавата.

Източници: apnews.com, abcnews.com, rollcall.com