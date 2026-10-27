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В САЩ повдигнаха нови обвинения срещу Джеймс Коми

В САЩ повдигнаха нови обвинения срещу Джеймс Коми

27 Октомври, 2026 03:45, обновена 27 Октомври, 2026 03:47 463 0

  • джеймс коми-
  • доналд тръмп-
  • фбл-
  • министерство на правосъдието-
  • съединени щати

Бившият директор на ФБР е обвинен, че през 2016 г. е предал чувствителна информация на журналист. Защитата му оспорва процедурата и твърди, че случаят е разследван два пъти

В САЩ повдигнаха нови обвинения срещу Джеймс Коми - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ направи нов опит да привлече към наказателна отговорност бившия директор на ФБР Джеймс Коми. Обвиненията са свързани с предполагаемо предаване на информация за националната отбрана на журналист през октомври 2016 г., когато Коми е ръководил федералното бюро. Това е третият наказателен казус срещу него, започнат от администрацията на Доналд Тръмп.

Документът е внесен на 5 октомври 2026 г. във федералния съд във Вашингтон. Коми е обвинен по два пункта – за предаване на информация на лице, което няма право да я получи, и за заговор за извършване на същото нарушение. Прокуратурата твърди, че той е насочил свои служители да разговарят с журналист от „Ню Йорк таймс“, за да бъде коригирана информация, публикувана предишния ден от Ройтерс. Става дума за статия от 5 октомври 2016 г. за секретна съдебна заповед, задължила Yahoo да проверява електронни писма за връзки с чуждестранна терористична организация.

Необичайна процедура заради давността

Министерството на правосъдието не е внесло обвинителен акт, одобрен от съдебни заседатели, а документ, известен като criminal information. Той позволява на прокуратурата да заяви обвиненията без предварително решение на съдебни заседатели. Министерството посочи, че процедурата е използвана, за да бъде спряно изтичането на 10-годишния давностен срок за предполагаемото нарушение от 2016 г.

Тъй като Коми не се е отказал от правото си на съдебни заседатели, прокуратурата в крайна сметка ще трябва да поиска обвинителен акт, ако иска делото да продължи. Федералният съдия Тревър Макфадън разпечата материалите на 26 октомври, след като Коми поиска делото да стане публично. Съдията определи обвиненията срещу бивш директор на ФБР за действия по време на мандата му като въпрос от значим обществен интерес.

Коми: „Все още съм невинен“

Адвокатът на Коми Патрик Фицджералд заяви, че клиентът му „категорично поддържа своята невинност“ и ще оспори обвиненията. Защитата твърди, че публикацията от 2016 г. е била проверявана два пъти по време на първата администрация на Тръмп – веднъж от екипа на специалния прокурор Джон Дърам и втори път от прокуратурата във Вашингтон. И при двете разследвания не са били препоръчани обвинения, твърди Фицджералд.

„Все още съм невинен и не се страхувам от тези хора“, заяви Коми във видеопослание, разпространено след публикуването на съдебните документи. Министерството на правосъдието отказа допълнителен коментар, като определи разследването като текущо и защити използването на criminal information за спиране на давностния срок.

Първото дело срещу Коми – за предполагаеми неверни показания пред Конгреса – беше прекратено, след като съдия постанови, че прокурорът, внесъл обвиненията, е бил незаконно назначен. Министерството обжалва решението. Отделно дело в Северна Каролина, свързано с публикация в социалните мрежи, остава висящо.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, washingtonpost.com


САЩ
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