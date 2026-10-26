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Удар по Запорожие рани двама, Киев обяви тревога
  Тема: Украйна

Удар по Запорожие рани двама, Киев обяви тревога

26 Октомври, 2026 05:53 517 1

  • запорожие-
  • киев-
  • въздушна тревога-
  • балистични ракети-
  • войната в украйна

При атаката са повредени частни домове, автомобили и търговска сграда. В Киев балистичната заплаха е отменена в 03:47 ч., но тревогата в други райони продължава

Удар по Запорожие рани двама, Киев обяви тревога - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са ранени при удар по Запорожие, при който са повредени частни домове, автомобили и търговска сграда. На едно от местата на попадение е избухнал пожар, съобщи изпълняващият длъжността областен управител Михаил Семикин.

Пострадали са 30-годишна жена и 61-годишен мъж. На двамата е оказана необходимата помощ. По думите на Семикин последиците от атаката все още се уточняват.

„В резултат на атаката са повредени частни домове, автомобили и търговска сграда. На едно от местата на попадение е избухнал пожар“, заяви Михаил Семикин.

Ударът е извършен на фона на нощна въздушна тревога в Киев и няколко украински области заради заплаха от балистични ракети. Киевската градска военна администрация обяви червено ниво на опасност и призова жителите на столицата да се насочат към най-близките укрития. За балистична заплаха съобщиха и Военновъздушните сили на Украйна.

Отбой в Киев, тревога в други райони

В 03:47 ч. в Киев е обявен отбой на ракетната заплаха. В същото време в някои украински региони въздушната тревога остава в сила. Към съобщенията за заплахата не са посочени данни за нанесени щети или пострадали в столицата.

Информацията за ранените и разрушенията в Запорожие е предварителна, като местните власти продължават да установяват пълния размер на щетите.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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