Зеленски: Врагът може да насочи жителите на Олешки към Русия

Русия може да разминира пътищата в окупираните Олешки така, че жителите да бъдат насочени към нейна територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той направи коментара в интервю за телевизия ТСН, цитирано от „Украинская правда“.

„Безусловно Русия ще направи всичко, за да разминира пътищата така, че тези хора да тръгнат към Русия и да останат там“, каза Зеленски.

Евакуацията остава основната цел

По думите на украинския президент Москва едва ли ще се съгласи просто да освободи жителите на града. Той посочи, че част от хората все пак ще бъде евакуирана към територии под контрола на Украйна.

„Най-важното е колко хора са блокирани. Те трябва да бъдат освободени, за да останат живи. Желателно е да постигнат целта си и да се евакуират при нас, в Украйна, която безусловно ще им осигури всичко и ще ги подкрепи“, заяви Зеленски.

Олешки се намират в окупираната от Русия част на Херсонска област. Украинските власти твърдят, че градът е изолиран, а минирането на пътищата затруднява както доставянето на хуманитарна помощ, така и извеждането на цивилни.

Режим на тишина от 27 октомври

Украйна и Русия са обявили режим на прекратяване на огъня за провеждането на хуманитарна операция в района на Олешки. Украинската страна е посочила начало в 03:00 часа на 27 октомври по киевско време. Русия е обявила режим на тишина от 04:00 часа същия ден по московско време. Целта е да бъдат доставени храни, вода и медикаменти и да бъде организирана евакуация на цивилни.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец е потвърдил подготовката на операцията и е призовал близките на хора, които се намират в Олешки и се нуждаят от помощ, да подават информация до неговата служба.

По-рано Белият дом съобщи за договореност между Русия и Украйна за локално прекратяване на огъня с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В последвалите съобщения на украинската и руската страна началото на режима е посочено за 27 октомври, докато първоначалната информация от Белия дом е свързвала операцията с 29 октомври.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua