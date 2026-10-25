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Зеленски: Врагът може да насочи жителите на Олешки към Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Врагът може да насочи жителите на Олешки към Русия

25 Октомври, 2026 20:48 644 11

  • олешки-
  • владимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • хуманитарна операция

Украинският президент предупреди, че разминирането на пътищата може да бъде извършено така, че цивилните да напуснат града в посока Русия. За 27 октомври е обявен режим на тишина за хуманитарна операция

Зеленски: Врагът може да насочи жителите на Олешки към Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия може да разминира пътищата в окупираните Олешки така, че жителите да бъдат насочени към нейна територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той направи коментара в интервю за телевизия ТСН, цитирано от „Украинская правда“.

„Безусловно Русия ще направи всичко, за да разминира пътищата така, че тези хора да тръгнат към Русия и да останат там“, каза Зеленски.

Евакуацията остава основната цел

По думите на украинския президент Москва едва ли ще се съгласи просто да освободи жителите на града. Той посочи, че част от хората все пак ще бъде евакуирана към територии под контрола на Украйна.

„Най-важното е колко хора са блокирани. Те трябва да бъдат освободени, за да останат живи. Желателно е да постигнат целта си и да се евакуират при нас, в Украйна, която безусловно ще им осигури всичко и ще ги подкрепи“, заяви Зеленски.

Олешки се намират в окупираната от Русия част на Херсонска област. Украинските власти твърдят, че градът е изолиран, а минирането на пътищата затруднява както доставянето на хуманитарна помощ, така и извеждането на цивилни.

Режим на тишина от 27 октомври

Украйна и Русия са обявили режим на прекратяване на огъня за провеждането на хуманитарна операция в района на Олешки. Украинската страна е посочила начало в 03:00 часа на 27 октомври по киевско време. Русия е обявила режим на тишина от 04:00 часа същия ден по московско време. Целта е да бъдат доставени храни, вода и медикаменти и да бъде организирана евакуация на цивилни.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец е потвърдил подготовката на операцията и е призовал близките на хора, които се намират в Олешки и се нуждаят от помощ, да подават информация до неговата служба.

По-рано Белият дом съобщи за договореност между Русия и Украйна за локално прекратяване на огъня с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В последвалите съобщения на украинската и руската страна началото на режима е посочено за 27 октомври, докато първоначалната информация от Белия дом е свързвала операцията с 29 октомври.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахахха

    12 2 Отговор
    че те сами ще идат в Русия,кой нормален ще иска в 404

    20:51 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇺🇦🇧🇬

    1 17 Отговор
    рашия ше фалира (отново)... Набийте си го в главата,копейки! Ядрена държава е губила инше губи конвенционално войни!

    Коментиран от #4, #10

    20:53 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    2 0 Отговор
    Вчера четох една статия на един анализатор. Та той казва (цитирам по памет) :
    "Операция Олешки, начало на мир или капан. И ако е капан, кой ще падне в него".

    20:59 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А50

    4 1 Отговор
    Не бой се бе пшч, руснаците направо в Киев ще ти ги доведът. Наркомон

    21:02 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦🇧🇬":

    Русия успешно докара до фалит мижавия ес,разви си икономиката и продължава да постига целите си,браво👏

    21:09 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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