Експерт предупреди: Русия може да използва примирието в Олешки

Русия може да използва режима на тишина около окупираните Олешки, за да подобри тактическите си позиции и да увеличи военното си присъствие в града. Това заяви политическият експерт и директор на Communication Group Владимир Манько в ефира на „Киев24“.

По думите му руските сили могат да се възползват от временното прекратяване на огъня, въведено за евакуация на цивилното население, за да доставят допълнителни войници и да изградят по-добре укрепени позиции.

„Нашата страна трябва да направи всичко, за да не допусне такъв сценарий“, заяви Манько.

Според експерта след извеждането на мирните жители руските военни могат да увеличат числеността на подразделенията си в Олешки. Той обясни, че в момента това е по-трудно заради възможността украински дронове да нанасят удари по време на придвижването на руските сили.

Манько допусна, че под прикритието на хуманитарната операция Русия може да укрепи позициите си, а след това да прекрати режима на тишина. Той призова украинските военни да следят внимателно движението и действията на руските подразделения в района.

Режимът е въведен за евакуация

Режимът на прекратяване на огъня в района на Олешки започна в 3:00 часа на 27 октомври по киевско време. Той обхваща определени територии, свързани с провеждането на хуманитарна мисия за евакуация на цивилни от града и околните райони.

Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец съобщи, че страните спазват постигнатите договорености. По-късно Павел Дрогал, говорител на 30-и корпус на морската пехота на ВМС на Украйна, заяви, че руската страна спазва режима на тишина в района, в който се провежда хуманитарната мисия.

Олешки се намират на левия бряг на Херсонска област и са под руски контрол. Въвеждането на временното примирие е договорено от Украйна и Русия с цел извеждане на цивилното население. За руската страна началото на режима е обявено за 4:00 часа московско време, което съответства на 3:00 часа по киевско време.

Предупреждението на Манько е свързано с възможността хуманитарният коридор да промени военното равновесие в района. Засега потвърдените данни се отнасят до началото на режима и спазването му по време на мисията, докато твърдението за евентуално руско укрепване на позициите остава оценка на експерта.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, hromadske.radio