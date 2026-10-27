Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Експерт предупреди: Русия може да използва примирието в Олешки
  Тема: Украйна

Експерт предупреди: Русия може да използва примирието в Олешки

27 Октомври, 2026 16:27 634 8

  • олешки-
  • режим на тишина-
  • евакуация-
  • украйна

Владимир Манько предупреди, че след евакуацията на цивилните руските сили могат да укрепят позициите си и да изпратят допълнителни военнослужещи

Експерт предупреди: Русия може да използва примирието в Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия може да използва режима на тишина около окупираните Олешки, за да подобри тактическите си позиции и да увеличи военното си присъствие в града. Това заяви политическият експерт и директор на Communication Group Владимир Манько в ефира на „Киев24“.

По думите му руските сили могат да се възползват от временното прекратяване на огъня, въведено за евакуация на цивилното население, за да доставят допълнителни войници и да изградят по-добре укрепени позиции.

„Нашата страна трябва да направи всичко, за да не допусне такъв сценарий“, заяви Манько.

Според експерта след извеждането на мирните жители руските военни могат да увеличат числеността на подразделенията си в Олешки. Той обясни, че в момента това е по-трудно заради възможността украински дронове да нанасят удари по време на придвижването на руските сили.

Манько допусна, че под прикритието на хуманитарната операция Русия може да укрепи позициите си, а след това да прекрати режима на тишина. Той призова украинските военни да следят внимателно движението и действията на руските подразделения в района.

Режимът е въведен за евакуация

Режимът на прекратяване на огъня в района на Олешки започна в 3:00 часа на 27 октомври по киевско време. Той обхваща определени територии, свързани с провеждането на хуманитарна мисия за евакуация на цивилни от града и околните райони.

Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец съобщи, че страните спазват постигнатите договорености. По-късно Павел Дрогал, говорител на 30-и корпус на морската пехота на ВМС на Украйна, заяви, че руската страна спазва режима на тишина в района, в който се провежда хуманитарната мисия.

Олешки се намират на левия бряг на Херсонска област и са под руски контрол. Въвеждането на временното примирие е договорено от Украйна и Русия с цел извеждане на цивилното население. За руската страна началото на режима е обявено за 4:00 часа московско време, което съответства на 3:00 часа по киевско време.

Предупреждението на Манько е свързано с възможността хуманитарният коридор да промени военното равновесие в района. Засега потвърдените данни се отнасят до началото на режима и спазването му по време на мисията, докато твърдението за евентуално руско укрепване на позициите остава оценка на експерта.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, hromadske.radio


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Градът се казва

    12 1 Отговор
    Алёшки, не Олешки. Свиквайте.

    16:30 27.10.2026

  • 3 Пропаганден машинен

    15 1 Отговор
    А тоя експерт ,що не предупреди ,че украина може да исползва премирието за което постоянно настоява,за да си укрепи позициите и въстанови загубите на оръжие и жива сила

    16:32 27.10.2026

  • 4 Ами

    14 2 Отговор
    В покрайнините градаАлёшки е миниран от украинците. Тази информация излезе от разговорите на европейците с 🤡 Зеленски.

    16:34 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    3 0 Отговор
    Ако Русия не го използва, ще им се смея!!!

    16:39 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания