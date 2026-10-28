Тръмп се пошегува, че ще спусне Рубио с парашут в Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че държавният секретар Марко Рубио трябва да бъде спуснат с парашут в Куба, за да „оправи“ ситуацията на острова. Той направи коментара по време на предизборен митинг в Порт Корпъс Кристи, Тексас, където извика Рубио на сцената.

„Ще го спуснем с парашут и той ще се оправи“, каза Тръмп пред публиката. Думите му бяха посрещнати със смях и аплодисменти.

На 22 септември, по време на посещението си в Общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че в близко бъдеще може да остави Рубио „в средата на Куба“, за да разбере как да бъде решена ситуацията.

Четири дни преди митинга в Тексас Тръмп отново говори за идеята. На събитие във Форт Майърс, Флорида, той каза, че американски военни кораби, които се връщат от Близкия изток, могат да спрат край кубинския бряг, а след това Рубио да бъде изпратен „да приключи сделката“, съобщи Асошиейтед прес.

Натискът върху Хавана се засилва

Изказванията идват на фона на по-твърда политика на администрацията на Тръмп към Куба. Вашингтон въведе нови санкции и търговски мерки, а президентът многократно заяви, че кубинското правителство трябва да направи значителна политическа промяна.

Тръмп представя Рубио като ключов човек в отношенията с Куба. Държавният секретар е син на кубински имигранти и от години заема твърда позиция спрямо комунистическото управление в Хавана..

Източници: apnews.com, en.cibercuba.com