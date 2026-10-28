Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Куба »
Тръмп се пошегува, че ще спусне Рубио с парашут в Куба

Тръмп се пошегува, че ще спусне Рубио с парашут в Куба

28 Октомври, 2026 03:58, обновена 28 Октомври, 2026 04:01 563 1

  • доналд тръмп-
  • марко рубио-
  • куба-
  • американска политика-
  • санкции

Американският президент отново свърза държавния секретар с плановете си за промяна на ситуацията на острова

Тръмп се пошегува, че ще спусне Рубио с парашут в Куба - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се пошегува, че държавният секретар Марко Рубио трябва да бъде спуснат с парашут в Куба, за да „оправи“ ситуацията на острова. Той направи коментара по време на предизборен митинг в Порт Корпъс Кристи, Тексас, където извика Рубио на сцената.

„Ще го спуснем с парашут и той ще се оправи“, каза Тръмп пред публиката. Думите му бяха посрещнати със смях и аплодисменти.

На 22 септември, по време на посещението си в Общото събрание на ООН, Тръмп заяви, че в близко бъдеще може да остави Рубио „в средата на Куба“, за да разбере как да бъде решена ситуацията.

Четири дни преди митинга в Тексас Тръмп отново говори за идеята. На събитие във Форт Майърс, Флорида, той каза, че американски военни кораби, които се връщат от Близкия изток, могат да спрат край кубинския бряг, а след това Рубио да бъде изпратен „да приключи сделката“, съобщи Асошиейтед прес.

Натискът върху Хавана се засилва

Изказванията идват на фона на по-твърда политика на администрацията на Тръмп към Куба. Вашингтон въведе нови санкции и търговски мерки, а президентът многократно заяви, че кубинското правителство трябва да направи значителна политическа промяна.

Тръмп представя Рубио като ключов човек в отношенията с Куба. Държавният секретар е син на кубински имигранти и от години заема твърда позиция спрямо комунистическото управление в Хавана..

Източници: apnews.com, en.cibercuba.com


Куба
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Ко?

    2 0 Отговор
    Първо да докажат нещо в Иран, след това пак да се прави на интересен.

    04:04 28.10.2026