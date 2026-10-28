"Всичко гори": Тръмп отново обвини имиграцията за безредиците във Франция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за продължаващите протести и безредици във Франция. Той заяви пред свои политически поддръжници в Тексас, че френските власти са допуснали в страната хора, които „мразят французите, мразят сградите им, мразят изкуството им – мразят всичко във Франция“.

„Знаете ли какъв е проблемът? Имиграцията“, каза Тръмп. По думите му, ако човек се качи на Айфеловата кула, може да види как „всичко гори“. Американският президент защити политиката си за затворени граници и заяви, че няма да позволи подобна ситуация да се случи в Съединените щати.

Протестите започнаха с искания за образование

Протестното движение във Франция започна в края на септември с демонстрации на ученици, които настояват за повече средства за училищата, допълнителни учители и подобряване на условията за обучение. Впоследствие към тях се присъединиха студенти, работници и синдикални организации с искания за по-високи доходи, по-добро здравеопазване и повече средства за обществените услуги.

На 17 октомври протестите се разраснаха в национален мащаб. В редица градове бяха съобщени сблъсъци с полицията, грабежи, палежи и материални щети. Асошиейтед прес съобщи, че на 24 октомври във Франция са протестирали над 400 000 души, а властите са извършили близо 1000 ареста.

Макрон отхвърли тезата за имиграцията

Френският президент Еманюел Макрон определи като „глупави“ твърденията на Тръмп и на други чуждестранни лидери, които свързват безредиците с мигрантите и мюсюлманите. Макрон заяви, че тези оценки използват напрегнатата ситуация във Франция за политически цели.

Безредиците поставят допълнителен политически натиск върху Макрон в последните месеци от мандата му. Френските президентски избори трябва да се проведат през май 2027 г., а крайнодесни и крайнолеви формации вече използват протестите в критиките си към правителството.

Източници: apnews.com, realclearpolitics.com