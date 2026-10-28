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"Всичко гори": Тръмп отново обвини имиграцията за безредиците във Франция
  Тема: Известни личности

"Всичко гори": Тръмп отново обвини имиграцията за безредиците във Франция

28 Октомври, 2026 04:13 652 10

  • доналд тръмп-
  • франция-
  • имиграция-
  • емануел макрон-
  • протести

Американският президент заяви, че във Франция са допуснати хора, които мразят страната, сградите и изкуството ѝ. Париж отхвърли твърдението като необосновано

"Всичко гори": Тръмп отново обвини имиграцията за безредиците във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за продължаващите протести и безредици във Франция. Той заяви пред свои политически поддръжници в Тексас, че френските власти са допуснали в страната хора, които „мразят французите, мразят сградите им, мразят изкуството им – мразят всичко във Франция“.

„Знаете ли какъв е проблемът? Имиграцията“, каза Тръмп. По думите му, ако човек се качи на Айфеловата кула, може да види как „всичко гори“. Американският президент защити политиката си за затворени граници и заяви, че няма да позволи подобна ситуация да се случи в Съединените щати.

Протестите започнаха с искания за образование

Протестното движение във Франция започна в края на септември с демонстрации на ученици, които настояват за повече средства за училищата, допълнителни учители и подобряване на условията за обучение. Впоследствие към тях се присъединиха студенти, работници и синдикални организации с искания за по-високи доходи, по-добро здравеопазване и повече средства за обществените услуги.

На 17 октомври протестите се разраснаха в национален мащаб. В редица градове бяха съобщени сблъсъци с полицията, грабежи, палежи и материални щети. Асошиейтед прес съобщи, че на 24 октомври във Франция са протестирали над 400 000 души, а властите са извършили близо 1000 ареста.

Макрон отхвърли тезата за имиграцията

Френският президент Еманюел Макрон определи като „глупави“ твърденията на Тръмп и на други чуждестранни лидери, които свързват безредиците с мигрантите и мюсюлманите. Макрон заяви, че тези оценки използват напрегнатата ситуация във Франция за политически цели.

Безредиците поставят допълнителен политически натиск върху Макрон в последните месеци от мандата му. Френските президентски избори трябва да се проведат през май 2027 г., а крайнодесни и крайнолеви формации вече използват протестите в критиките си към правителството.

Източници: apnews.com, realclearpolitics.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми правилно си е

    12 0 Отговор
    Точно това масово наводняване на Европа с чужди цивилизации и култура, религия води до война, стълкновение на цивилизациите. И трагичното е, че придошлите тука се размножават масово, докато европейците престанаха. Е, така даже и без война е ясно, кои ще победят. Европа вече е обречена да живее пак в средновековен халифат.

    Коментиран от #7

    04:21 28.10.2026

  • 2 Овчар

    5 6 Отговор
    Имиграцията няма нищо общо с протестите..! Виновен е хладилника .....превръща се в асансьор..! На 5 - ти идва истинския човешки гняв и нито армия нито полиция ще може да го овладее ..! Тълпата е непредсказуема не се знае къде ще се прицели първо...в банките...в хранителните вериги.... в административните сгради или в елисейския дворец....В момента синдикатите и жълтите жилетки пишат сценария..!

    Коментиран от #5

    04:24 28.10.2026

  • 3 гост

    11 0 Отговор
    Това е ясно за всеки здравомислещ човек, въпреки антиевропейската пропаганда на брюкселските зелки.

    04:32 28.10.2026

  • 4 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    Нека гори трябва да е топло зима е

    04:36 28.10.2026

  • 5 Абе и хладилника

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Е важен, да! Ама защо е празен? На масата в Европа дойдоха милиони бедни и гладни и започнаха и те да ядат, без нито един цент да са платили или заработили... Политиците вземат от европееца и издържат и тези, ама то гемията се напълни с хора и вече потъва. И самата икономика на Европа е фалшива. Те живееха добре с евтините руски ресурси и свикнали да им е добре. А сега всичко им е тройно и четворно по-скъпо! В Европа има огромна инфлация на храните в магазините и в ресторантите. Еми ясно е, че вече ВСИЧКИ не я искат тази система. Не само мигрантите. И европейците не искат такава самоубийствена политика от неадекватни некадърници, случайно овластени ..

    Коментиран от #10

    04:40 28.10.2026

  • 6 Оня

    4 0 Отговор
    Льо Пен би трябвало да се справи , ако не е вече твърде късно! Незабавна депортация, съд по бързата процедура ,неограничени права на полиция и жандармерия срещу мигрантите!

    Коментиран от #8

    04:40 28.10.2026

  • 7 Буздуган

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еми правилно си е":

    Кое е правилно че олигархията и политиците не искат да признаят грешките и грабежа който изкара народа на улицата или че синдикатите са само от емигранти...?

    Коментиран от #9

    05:00 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Правилното е

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Буздуган":

    Че масовата миграция унищожава Европа.

    05:03 28.10.2026

  • 10 Кина

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе и хладилника":

    Ами той протеста е точно затова ...! За да се избегне гражданска война синдикатите обединиха народа и гнева е насочен към политици и олигархия от където идват всички проблеми..

    05:15 28.10.2026

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