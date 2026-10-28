"Всичко гори": Тръмп отново обвини имиграцията за безредиците във Франция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини имиграцията за продължаващите протести и безредици във Франция. Той заяви пред свои политически поддръжници в Тексас, че френските власти са допуснали в страната хора, които „мразят французите, мразят сградите им, мразят изкуството им – мразят всичко във Франция“.
„Знаете ли какъв е проблемът? Имиграцията“, каза Тръмп. По думите му, ако човек се качи на Айфеловата кула, може да види как „всичко гори“. Американският президент защити политиката си за затворени граници и заяви, че няма да позволи подобна ситуация да се случи в Съединените щати.
Протестите започнаха с искания за образование
Протестното движение във Франция започна в края на септември с демонстрации на ученици, които настояват за повече средства за училищата, допълнителни учители и подобряване на условията за обучение. Впоследствие към тях се присъединиха студенти, работници и синдикални организации с искания за по-високи доходи, по-добро здравеопазване и повече средства за обществените услуги.
На 17 октомври протестите се разраснаха в национален мащаб. В редица градове бяха съобщени сблъсъци с полицията, грабежи, палежи и материални щети. Асошиейтед прес съобщи, че на 24 октомври във Франция са протестирали над 400 000 души, а властите са извършили близо 1000 ареста.
Макрон отхвърли тезата за имиграцията
Френският президент Еманюел Макрон определи като „глупави“ твърденията на Тръмп и на други чуждестранни лидери, които свързват безредиците с мигрантите и мюсюлманите. Макрон заяви, че тези оценки използват напрегнатата ситуация във Франция за политически цели.
Безредиците поставят допълнителен политически натиск върху Макрон в последните месеци от мандата му. Френските президентски избори трябва да се проведат през май 2027 г., а крайнодесни и крайнолеви формации вече използват протестите в критиките си към правителството.
Източници: apnews.com, realclearpolitics.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еми правилно си е
Коментиран от #7
04:21 28.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #5
04:24 28.10.2026
3 гост
04:32 28.10.2026
4 КОЛЬО ПАРЪМА
04:36 28.10.2026
5 Абе и хладилника
До коментар #2 от "Овчар":Е важен, да! Ама защо е празен? На масата в Европа дойдоха милиони бедни и гладни и започнаха и те да ядат, без нито един цент да са платили или заработили... Политиците вземат от европееца и издържат и тези, ама то гемията се напълни с хора и вече потъва. И самата икономика на Европа е фалшива. Те живееха добре с евтините руски ресурси и свикнали да им е добре. А сега всичко им е тройно и четворно по-скъпо! В Европа има огромна инфлация на храните в магазините и в ресторантите. Еми ясно е, че вече ВСИЧКИ не я искат тази система. Не само мигрантите. И европейците не искат такава самоубийствена политика от неадекватни некадърници, случайно овластени ..
Коментиран от #10
04:40 28.10.2026
6 Оня
Коментиран от #8
04:40 28.10.2026
7 Буздуган
До коментар #1 от "Еми правилно си е":Кое е правилно че олигархията и политиците не искат да признаят грешките и грабежа който изкара народа на улицата или че синдикатите са само от емигранти...?
Коментиран от #9
05:00 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Правилното е
До коментар #7 от "Буздуган":Че масовата миграция унищожава Европа.
05:03 28.10.2026
10 Кина
До коментар #5 от "Абе и хладилника":Ами той протеста е точно затова ...! За да се избегне гражданска война синдикатите обединиха народа и гнева е насочен към политици и олигархия от където идват всички проблеми..
05:15 28.10.2026