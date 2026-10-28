Новини
Свят »
Русия »
САЩ и Русия обсъждат връщане на американски петролни компании
  Тема: Украйна

САЩ и Русия обсъждат връщане на американски петролни компании

28 Октомври, 2026 04:58 570 2

  • сащ-
  • русия-
  • петрол-
  • сахалин-
  • дружба

Вашингтон и Москва разглеждат и възобновяване на руския износ към Европа по петролопровода „Дружба“ като част от преговорите за Украйна

САЩ и Русия обсъждат връщане на американски петролни компании - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Русия обсъждат възможно връщане на американски компании на руския петролен пазар като част от по-широките преговори за прекратяване на войната в Украйна. Financial Times съобщава, че сред разглежданите идеи е възстановяване на съвместно предприятие между американски и руски петролни компании край остров Сахалин в руския Далечен изток.

Другото обсъждано направление е участие на големи американски компании в план за възобновяване на руския петролен износ към Европа по петролопровода „Дружба“. Тръбопроводът свързва руската мрежа с рафинерии в Централна Европа, но доставките по него бяха ограничени след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна и последвалите санкции.

Още новини от Украйна

Енергийни сделки като стимул за преговорите

Според източниците на Financial Times идеите се разглеждат като икономически стимул, с който Вашингтон се опитва да насърчи Кремъл да продължи разговорите за прекратяване на конфликта. Подобно връщане би изисквало промени в санкционния режим, правни гаранции за инвестициите и договорености за собствеността и управлението на активите.

Американската ExxonMobil беше партньор в проекта „Сахалин-1“, но прекрати дейността си в Русия след началото на войната през 2022 г. Компанията притежаваше 30% дял в проекта. Връщането на американски оператор би било свързано и с въпроса за компенсацията и контрола върху активите, напуснати след въвеждането на санкциите.

Москва говори за възстановяване на икономическите връзки

Обсъждането на петролни сделки идва на фона на сигнали от Кремъл за възможно постепенно възстановяване на отношенията със САЩ. След разговори между представители на двете страни Кремъл заяви, че руският президент Владимир Путин е готов да разгледа възстановяването на икономическите връзки със САЩ.

Американско-руските разговори включват и други енергийни теми, сред които бъдещето на руските доставки за Европа. По-рано през октомври представители на Вашингтон и Москва обсъждаха възможността за участие на американски инвеститор в „Северен поток“, съобщи Ройтерс.

Следващият етап от дипломатическите усилия се очаква през ноември, когато в Абу Даби трябва да се проведат разговори между представители на Русия, Украйна и САЩ. Енергийните проекти остават само обсъждани предложения и не са обвързани с подписан мирен договор или с официално отменяне на санкциите.

Източници: newsquawk.com, apnews.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имигрант

    1 0 Отговор
    Що ми се струва, че Ганя за пореден път изтегли късата клечка?

    05:04 28.10.2026

  • 2 Пепа хралупата

    0 0 Отговор
    Това е най лошата новина за зеления украински парцал...!

    05:23 28.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания