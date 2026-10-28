САЩ и Русия обсъждат връщане на американски петролни компании

САЩ и Русия обсъждат възможно връщане на американски компании на руския петролен пазар като част от по-широките преговори за прекратяване на войната в Украйна. Financial Times съобщава, че сред разглежданите идеи е възстановяване на съвместно предприятие между американски и руски петролни компании край остров Сахалин в руския Далечен изток.

Другото обсъждано направление е участие на големи американски компании в план за възобновяване на руския петролен износ към Европа по петролопровода „Дружба“. Тръбопроводът свързва руската мрежа с рафинерии в Централна Европа, но доставките по него бяха ограничени след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна и последвалите санкции.

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Енергийни сделки като стимул за преговорите

Според източниците на Financial Times идеите се разглеждат като икономически стимул, с който Вашингтон се опитва да насърчи Кремъл да продължи разговорите за прекратяване на конфликта. Подобно връщане би изисквало промени в санкционния режим, правни гаранции за инвестициите и договорености за собствеността и управлението на активите.

Американската ExxonMobil беше партньор в проекта „Сахалин-1“, но прекрати дейността си в Русия след началото на войната през 2022 г. Компанията притежаваше 30% дял в проекта. Връщането на американски оператор би било свързано и с въпроса за компенсацията и контрола върху активите, напуснати след въвеждането на санкциите.

Москва говори за възстановяване на икономическите връзки

Обсъждането на петролни сделки идва на фона на сигнали от Кремъл за възможно постепенно възстановяване на отношенията със САЩ. След разговори между представители на двете страни Кремъл заяви, че руският президент Владимир Путин е готов да разгледа възстановяването на икономическите връзки със САЩ.

Американско-руските разговори включват и други енергийни теми, сред които бъдещето на руските доставки за Европа. По-рано през октомври представители на Вашингтон и Москва обсъждаха възможността за участие на американски инвеститор в „Северен поток“, съобщи Ройтерс.

Следващият етап от дипломатическите усилия се очаква през ноември, когато в Абу Даби трябва да се проведат разговори между представители на Русия, Украйна и САЩ. Енергийните проекти остават само обсъждани предложения и не са обвързани с подписан мирен договор или с официално отменяне на санкциите.

Източници: newsquawk.com, apnews.com