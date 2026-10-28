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Гутериш назначи руснак за помощник-генерален секретар по разминирането

Гутериш назначи руснак за помощник-генерален секретар по разминирането

28 Октомври, 2026 04:45, обновена 28 Октомври, 2026 04:50 522 4

  • глеб десятников-
  • антониу гутериш-
  • организация на обединените нации-
  • миротворчески операции-
  • русия

Глеб Десятников ще отговаря и за полицията в Департамента по миротворчески операции на ООН

Гутериш назначи руснак за помощник-генерален секретар по разминирането - 1
Снимка: РИА Новости
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш назначи руския дипломат Глеб Десятников за помощник-генерален секретар по противоминната дейност и полицията в Департамента по миротворчески операции.

От Организацията на обединените нации заявиха, че Десятников „носи на новата длъжност повече от 35 години опит в международните отношения, политическите въпроси и сигурността, натрупан в държавната служба, многостранната дипломация и региони, засегнати от конфликти“.

Дипломатически опит в Близкия изток и ООН

Десятников е посланик на Руската федерация в Йордания от 2018 г. Преди това, между 2010 и 2018 г., е бил заместник-директор на отдела за Близкия изток и Северна Африка в руското външно министерство.

Кариерата му включва и работа като старши съветник по въпросите на Близкия изток и Северна Африка в Постоянното представителство на Русия към ООН в Ню Йорк от 2004 до 2010 г. Между 2000 и 2004 г. е ръководил политическото направление за Ирак и Йордания в руското външно министерство.

По-рано е работил в руското посолство в Йордания, а между 1994 и 1997 г. е участвал в няколко командировки към Специалната комисия на ООН за Ирак.

Новата му длъжност в ООН

Като помощник-генерален секретар Десятников ще има ресор, който обхваща противоминните операции и полицейските компоненти в миротворческите мисии на ООН. В съобщението за назначението не се посочва кога той ще поеме официално функциите си.

Десятников има магистърска степен по международни отношения от Московския държавен институт за международни отношения. Освен руски той владее английски и арабски език.

Източници: directspeech.news, jordantimes.com


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