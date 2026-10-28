Тръмп: Войната с Иран ще приключи, когато аз реша, не я започнахме ние

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи „много скоро“. Той направи изказването си на митинг в Корпъс Кристи, щата Тексас, където подкрепи кандидати на Републиканската партия преди междинните избори за Конгрес.

„Ще приключи много скоро. Те нямат армия, нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили“, каза Тръмп, според публикувания запис на речта му. Американският президент заяви още, че САЩ постигат „още по-голяма победа“ и че целта е Иран да не се сдобие с ядрено оръжие.

„Ние ще спечелим, точно както спечелихме във Венецуела. Печелим решително. Може да приключи всеки път, когато поискам. Някой ме попита кога това ще приключи и аз казах: „Когато аз искам. Ще се случи много бързо. Но трябва да я прекратим както трябва“, подчерта Тръмп, повтаряйки позицията си, че Техеран „никога не трябва да се сдобие с ядрени оръжия“.

Тръмп отхвърли отговорността на Вашингтон за началото на конфликта. „Америка не започна войната с Иран“, каза той, като представи военната операция като необходима за предотвратяване на иранска ядрена заплаха.

Разходите надхвърлиха 47 милиарда долара

На фона на обещанието за бърз край разходите на американските военни за войната са надхвърлили 47 милиарда долара. Сумата е посочена в последна оценка на Централното командване на САЩ, предоставена на Конгреса, и е с повече от 25 процента над юлската прогноза на Пентагона от 37,5 милиарда долара. Данните са получени от „Ройтерс“.

Най-големият разход е за попълване на запасите от използвани боеприпаси – над 29 милиарда долара. Повече от 6 милиарда долара са свързани с подмяната на военно оборудване и загубени платформи, включително безпилотни летателни апарати. В оценката не е ясно включена стойността на ремонта на американски бази, повредени при ирански ракетни и безпилотни атаки.

През септември Централното командване изчисли разходите за конфликта на 43,6 милиарда долара. Според Асошиейтед прес войната започна на 28 февруари с американско-израелски удари срещу Иран, а разходите продължават да нарастват с интензификацията на операциите.

Вашингтон допуска нови удари

Според „Ройтерс“ след априлско прекратяване на огъня Иран е възстановил част от противовъздушната си отбрана, ракетите и дроновете си. Впоследствие администрацията на Тръмп е наложила морска блокада, насочена към ограничаване на приходите на Техеран от износ на петрол.

Американски представители, цитирани от агенцията при условие за анонимност, са заявили, че Пентагонът подготвя възможно възобновяване на тежките бойни действия, ако президентът даде такава заповед. Това би могло да стане след междинните избори на 3 ноември, но към момента няма обявено решение за нова военна операция.

Темата за войната вече влияе и върху предизборната кампания на републиканците. Асошиейтед прес съобщи, че конфликтът е довел до по-високи цени на горивата и създава допълнителен натиск върху кандидатите на партията в навечерието на вота.

Източници: apnews.com, arabnews.com, rollcall.com