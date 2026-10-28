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Тръмп: Войната с Иран ще приключи, когато аз реша, не я започнахме ние
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Войната с Иран ще приключи, когато аз реша, не я започнахме ние

28 Октомври, 2026 04:09 835 8

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  • иран-
  • американски военни разходи-
  • централно командване на сащ-
  • война в иран

Разходите за конфликта надхвърлиха 47 милиарда долара

Тръмп: Войната с Иран ще приключи, когато аз реша, не я започнахме ние - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи „много скоро“. Той направи изказването си на митинг в Корпъс Кристи, щата Тексас, където подкрепи кандидати на Републиканската партия преди междинните избори за Конгрес.

„Ще приключи много скоро. Те нямат армия, нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили“, каза Тръмп, според публикувания запис на речта му. Американският президент заяви още, че САЩ постигат „още по-голяма победа“ и че целта е Иран да не се сдобие с ядрено оръжие.

„Ние ще спечелим, точно както спечелихме във Венецуела. Печелим решително. Може да приключи всеки път, когато поискам. Някой ме попита кога това ще приключи и аз казах: „Когато аз искам. Ще се случи много бързо. Но трябва да я прекратим както трябва“, подчерта Тръмп, повтаряйки позицията си, че Техеран „никога не трябва да се сдобие с ядрени оръжия“.

Тръмп отхвърли отговорността на Вашингтон за началото на конфликта. „Америка не започна войната с Иран“, каза той, като представи военната операция като необходима за предотвратяване на иранска ядрена заплаха.

Разходите надхвърлиха 47 милиарда долара

На фона на обещанието за бърз край разходите на американските военни за войната са надхвърлили 47 милиарда долара. Сумата е посочена в последна оценка на Централното командване на САЩ, предоставена на Конгреса, и е с повече от 25 процента над юлската прогноза на Пентагона от 37,5 милиарда долара. Данните са получени от „Ройтерс“.

Най-големият разход е за попълване на запасите от използвани боеприпаси – над 29 милиарда долара. Повече от 6 милиарда долара са свързани с подмяната на военно оборудване и загубени платформи, включително безпилотни летателни апарати. В оценката не е ясно включена стойността на ремонта на американски бази, повредени при ирански ракетни и безпилотни атаки.

През септември Централното командване изчисли разходите за конфликта на 43,6 милиарда долара. Според Асошиейтед прес войната започна на 28 февруари с американско-израелски удари срещу Иран, а разходите продължават да нарастват с интензификацията на операциите.

Вашингтон допуска нови удари

Според „Ройтерс“ след априлско прекратяване на огъня Иран е възстановил част от противовъздушната си отбрана, ракетите и дроновете си. Впоследствие администрацията на Тръмп е наложила морска блокада, насочена към ограничаване на приходите на Техеран от износ на петрол.

Американски представители, цитирани от агенцията при условие за анонимност, са заявили, че Пентагонът подготвя възможно възобновяване на тежките бойни действия, ако президентът даде такава заповед. Това би могло да стане след междинните избори на 3 ноември, но към момента няма обявено решение за нова военна операция.

Темата за войната вече влияе и върху предизборната кампания на републиканците. Асошиейтед прес съобщи, че конфликтът е довел до по-високи цени на горивата и създава допълнителен натиск върху кандидатите на партията в навечерието на вота.

Източници: apnews.com, arabnews.com, rollcall.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хутите

    3 1 Отговор
    Контролират червено море и на суецкия канал нямат работа , чоплят семки и играят карти..! До нова година горивата ще скочат още нагоре и. тока ще иска нова цена..!

    04:18 28.10.2026

  • 2 Републиканец

    4 4 Отговор
    За войната с Иран е виновна Украйна. Тя, Украйна, нанесе колосални икономически вреди и пропуснати ползи на САЩ. Санкциите против Русия пречат да бъде заменен иранския нефт с руски и природния газ от Катар с руски природен газ. Затова САЩ бяха принудени да се намесят.

    04:21 28.10.2026

  • 3 Войната в Иран

    6 2 Отговор
    "..не я започнахме ние..."? Брей, брей.... А кой я започна? Иран нападна Флорида? Стреля по Ню Йорк? Удари с дронове и ракети Чикаго? Уби държавни представители в САЩ?
    Нещо няма факти за това твърдение??? Точно обратното е!

    Коментиран от #5

    04:25 28.10.2026

  • 4 Републиканец

    3 2 Отговор
    В Европа избухнаха протести и политиканите ужасени се молят по телефона на Владимир Владимирович Путин за спасение. Започне ли Велика депресия, бизнесмени и политикани ще скачат от високо. Във Финландия реалната безработица е над 20%, замаскирана с временна заетост. Там вече депресията започна.

    04:26 28.10.2026

  • 5 Войната с Иран е за ресурси

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Войната в Иран":

    Украйна прекъсна руските потоци и стана причина за войната с Иран. Украйна е световното зло. Опастност за сегашното и бъдещите поколения в света.

    04:29 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Тръмп като Путин

    1 0 Отговор
    не бил започнал войната той.

    05:24 28.10.2026

  • 8 хептен късото име

    0 0 Отговор
    Е, па как ще д а сте я започнали вие тая война? Всички видяхме как иранските самолетоносачи атакуваха сащ, ползвайки хилядите си военни бази в Канда, Мексико, Куба и прочее.
    Тръмпоча е отчайващо неадекватен.

    05:34 28.10.2026