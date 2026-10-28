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САЩ предупредиха Залива за кратка война с Иран след вота
  Тема: Иранската криза

САЩ предупредиха Залива за кратка война с Иран след вота

28 Октомври, 2026 05:12 531 1

  • иран-
  • сащ-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • междинни избори

Вашингтон е уведомил няколко арабски държави, че след междинните избори може да започне нова военна кампания срещу Техеран

САЩ предупредиха Залива за кратка война с Иран след вота - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са предупредили няколко арабски държави от Персийския залив да се подготвят за възможна кратка и интензивна военна кампания срещу Иран след междинните избори за Конгреса, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на служители, запознати с обсъжданията.

Изборите са насрочени за 3 ноември. Според източниците на изданието предупрежденията са били предадени по дипломатически и военни канали. Те не означават, че Вашингтон е взел окончателно решение за нова атака, а че държавите, в които има американски бази и важна енергийна инфраструктура, трябва да бъдат готови за бърза ескалация.

Белият дом е отказал да коментира конкретно информацията. „Не коментираме чувствителни военни планове, които може да съществуват или не“, е заявила говорителката Анна Кели.

Тръмп свързва следващия етап с изборите

Президентът Доналд Тръмп многократно е свързвал развитието на конфликта с изборния календар. На 8 октомври той заяви, че САЩ няма да атакуват Иран преди междинния вот, а Белият дом повтори тази позиция на 22 октомври.

В същото време Тръмп остави открита възможността за действия непосредствено след изборите. На предизборен митинг в Тексас във вторник той заяви:

„Ще видите Иран след няколко седмици.“

По-рано президентът беше казал, че войната може да приключи „веднага след изборите“, ако Техеран приеме американските условия. Вашингтон настоява Иран да ограничи ядрената си програма и да прекрати действията, които САЩ определят като заплаха за американските сили и съюзниците им.

Иран предупреждава за разширяване на конфликта

Паралелно с американските приготовления Иран укрепва чувствителни военни и ядрени обекти и предупреждава, че нови удари няма да останат без отговор. Техеран е дал да се разбере, че може да атакува американски сили, бази и военни кораби, както и гражданска инфраструктура в съседни държави от Персийския залив.

Това създава риск за летища, петролни съоръжения, пристанища и корабоплаването през Ормузкия проток. Държавите от региона са изправени пред необходимостта едновременно да поддържат американското военно присъствие и да ограничат опасността да бъдат въвлечени пряко в нова фаза на конфликта.

Източници: wsj.com, apnews.com, f.aa.com.tr


Иран (Ислямска Република)
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