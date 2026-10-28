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ЕС натиска Г7 за още пари за Украйна през 2027 г
  Тема: Украйна

ЕС натиска Г7 за още пари за Украйна през 2027 г

28 Октомври, 2026 05:02 523 1

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • г7-
  • финансова помощ-
  • европейска комисия

Съюзниците на Киев извън ЕС са обещали 4 млрд. евро за догодина срещу 19 млрд. през 2026 г. САЩ, Великобритания, Канада и Япония засега планират общо едва 1 млрд. евро

ЕС натиска Г7 за още пари за Украйна през 2027 г - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз оказва натиск върху партньорите си от Г7 да увеличат финансовата подкрепа за Украйна през 2027 г. Причината е очакваният рязък спад на помощта от държавите извън ЕС, съобщава Financial Times.

Според прогноза на Европейската комисия, с която изданието се е запознало, съюзниците на Киев извън Европейския съюз засега са поели ангажименти за около 4 млрд. евро през следващата година. За сравнение, през 2026 г. тази група държави е предоставила или обещала 19 млрд. евро.

Най-малък е очакваният принос от четирите държави от Г7, които не са членове на ЕС – САЩ, Великобритания, Канада и Япония. Анализът показва, че те планират общо около 1 млрд. евро за Украйна през 2027 г. Франция, Германия и Италия не са включени в тази сметка, тъй като са държави от Европейския съюз.

Европа не иска да покрива недостига сама

Предварителните разчети увеличават натиска върху Брюксел, който вече поема основната част от заявената подкрепа. Според оценката на Комисията ЕС и държавите членки осигуряват около 80% от ангажиментите за Украйна през 2027 г.

„Европа не може сама да покрие финансовите нужди на Украйна. Международните партньори също трябва да увеличат подкрепата си, включително съюзниците от НАТО“, заявява представител на Европейската комисия.

Европейските държави вече договориха заем от 90 млрд. евро за Украйна за 2026 и 2027 г. Според Брюксел обаче очакваното намаляване на помощта от неевропейски партньори създава риск от нов недостиг и налага търсенето на допълнителни източници.

Лондон и Отава още не са обявили окончателните си суми

Бъдещото финансиране от Великобритания и Канада може да стане по-ясно след представянето на бюджетите на двете държави. Канадското финансово министерство посочва, че Отава е предоставила 27 млрд. канадски долара на Украйна от началото на пълномащабната война, но не коментира предварително размера на средствата за Киев в бюджета, който се очаква на 5 ноември.

Японското външно министерство от своя страна оспорва част от оценките на Европейската комисия. Представител на ведомството заявява, че Токио все още не е взел окончателно решение за бъдещия размер на помощта и разглежда различни варианти в рамките на разговорите в Г7.

Източници: ft.com, newsukraine.rbc.ua, united24media.com


Украйна
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    05:17 28.10.2026

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