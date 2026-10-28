Дългът на САЩ достигна рекордните 40,52 трилиона долара

Държавният дълг на Съединените щати достигна нов исторически рекорд от 40,528 трилиона долара на 26 октомври, показват данните на Министерството на финансите на САЩ. Така федералните задължения за първи път надхвърлят 40,5 трилиона долара.

От общата сума 32,635 трилиона долара са дълг, държан от публични инвеститори, а 7,893 трилиона долара са вътрешноправителствени задължения. В първата категория попадат американски и чуждестранни инвеститори, финансови институции и други притежатели на държавни ценни книжа, докато втората представлява задължения между отделни федерални фондове и институции.

Ръст от над 20 трилиона долара

Нарастването на американския дълг се ускорява през последните години. Границата от 38 трилиона долара беше премината през октомври 2025 г., а 40 трилиона долара бяха надхвърлени през август 2026 г. Спрямо края на фискалната 2017 г., когато задълженията са били около 20,24 трилиона долара, увеличението вече е над 20 трилиона долара.

Темпът на натрупване е свързан с продължаващите бюджетни дефицити, при които федералното правителство харчи повече, отколкото събира от данъци и други приходи. През фискалната 2026 г. само нетните разходи за лихви по държавния дълг са достигнали 1,052 трилиона долара, според данни, цитирани от „Аксиос“. Това превръща обслужването на дълга във все по-голямо перо в бюджета.

Предупреждение за още 10 трилиона долара

Фондацията "Питър Дж. Питърсън" прогнозира, че американският дълг може да достигне 50 трилиона долара в рамките на шест години, ако не бъдат предприети промени в държавните разходи и данъчната политика. Организацията направи оценката през август, когато дългът премина границата от 40 трилиона долара.

„Ако не реформираме бюджета, ще достигнем 50 трилиона долара само за шест години“, заяви Майкъл Питърсън, главен изпълнителен директор на фондацията.

Питърсън предупреди също, че по-високият дълг води до по-големи лихвени разходи и може да се отрази върху цената на ипотеките, автомобилните кредити и кредитните карти. Той посочи, че проблемът е свързан както с разходите, така и с приходите на федералното правителство.

Лихвите ограничават възможностите на Вашингтон

Увеличаването на разходите за лихви означава, че все по-голяма част от федералния бюджет се насочва към обслужване на вече натрупани задължения, вместо към нови програми, инвестиции или реакция при икономически сътресения. Анализатори, цитирани от „Си Би Ес Нюз“, предупреждават, че растящият дълг може да ограничи способността на САЩ да реагират при бъдещи кризи.

За да бъде забавена тенденцията, Вашингтон ще трябва да промени съотношението между държавните разходи и приходите. Без подобни мерки прогнозата за достигане на 50 трилиона долара остава възможен сценарий в рамките на следващите шест години.

Източници: axios.com, cbsnews.com, apnews.com