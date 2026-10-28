Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Дългът на САЩ достигна рекордните 40,52 трилиона долара
  Тема: Икономика

Дългът на САЩ достигна рекордните 40,52 трилиона долара

28 Октомври, 2026 04:51 502 4

  • държавен дълг-
  • сащ-
  • федерален бюджет-
  • лихви-
  • икономика

Федералните задължения са нараснали с над 20 трилиона долара за по-малко от десетилетие. Фондацията "Питър Дж. Питърсън" предупреждава за достигане на 50 трилиона долара до шест години

Дългът на САЩ достигна рекордните 40,52 трилиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният дълг на Съединените щати достигна нов исторически рекорд от 40,528 трилиона долара на 26 октомври, показват данните на Министерството на финансите на САЩ. Така федералните задължения за първи път надхвърлят 40,5 трилиона долара.

От общата сума 32,635 трилиона долара са дълг, държан от публични инвеститори, а 7,893 трилиона долара са вътрешноправителствени задължения. В първата категория попадат американски и чуждестранни инвеститори, финансови институции и други притежатели на държавни ценни книжа, докато втората представлява задължения между отделни федерални фондове и институции.

Ръст от над 20 трилиона долара

Нарастването на американския дълг се ускорява през последните години. Границата от 38 трилиона долара беше премината през октомври 2025 г., а 40 трилиона долара бяха надхвърлени през август 2026 г. Спрямо края на фискалната 2017 г., когато задълженията са били около 20,24 трилиона долара, увеличението вече е над 20 трилиона долара.

Темпът на натрупване е свързан с продължаващите бюджетни дефицити, при които федералното правителство харчи повече, отколкото събира от данъци и други приходи. През фискалната 2026 г. само нетните разходи за лихви по държавния дълг са достигнали 1,052 трилиона долара, според данни, цитирани от „Аксиос“. Това превръща обслужването на дълга във все по-голямо перо в бюджета.

Предупреждение за още 10 трилиона долара

Фондацията "Питър Дж. Питърсън" прогнозира, че американският дълг може да достигне 50 трилиона долара в рамките на шест години, ако не бъдат предприети промени в държавните разходи и данъчната политика. Организацията направи оценката през август, когато дългът премина границата от 40 трилиона долара.

„Ако не реформираме бюджета, ще достигнем 50 трилиона долара само за шест години“, заяви Майкъл Питърсън, главен изпълнителен директор на фондацията.

Питърсън предупреди също, че по-високият дълг води до по-големи лихвени разходи и може да се отрази върху цената на ипотеките, автомобилните кредити и кредитните карти. Той посочи, че проблемът е свързан както с разходите, така и с приходите на федералното правителство.

Лихвите ограничават възможностите на Вашингтон

Увеличаването на разходите за лихви означава, че все по-голяма част от федералния бюджет се насочва към обслужване на вече натрупани задължения, вместо към нови програми, инвестиции или реакция при икономически сътресения. Анализатори, цитирани от „Си Би Ес Нюз“, предупреждават, че растящият дълг може да ограничи способността на САЩ да реагират при бъдещи кризи.

За да бъде забавена тенденцията, Вашингтон ще трябва да промени съотношението между държавните разходи и приходите. Без подобни мерки прогнозата за достигане на 50 трилиона долара остава възможен сценарий в рамките на следващите шест години.

Източници: axios.com, cbsnews.com, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    3 0 Отговор
    Това са борчове от различни войни.

    05:02 28.10.2026

  • 2 НА кого ги ДЪЛЖИ ТИЯ ПАРИ

    2 1 Отговор
    НА ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ЛИ........КОЙ ИМА ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТ УЖ НАЙ ВЕЛИКАТА ,,ДЕМОКРАЦИЯ,,

    05:07 28.10.2026

  • 3 SDEЧЕВ

    4 0 Отговор
    Това да обеми пуснати в обращение. После що било кисело гроздето. Работиш до безкрай и парите ти се обезценяват, като един дядка мести с мишката по екрана ново и нови дългове, които влизат в обръщение. Хамстери сър.

    05:14 28.10.2026

  • 4 Тръмп е фалирал 6 пъти досега

    3 0 Отговор
    и защото е такъв "голям" бизнесмен, сега ще фалира и САЩ.

    05:15 28.10.2026