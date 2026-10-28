Полша и Великобритания подписаха Варшавския план за отбрана

Полша и Великобритания подписаха във Варшава тригодишен план за отбранително сътрудничество. Документът беше парафиран от полския министър на националната отбрана и вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш и британския министър на отбраната Уес Стрийтинг.
Великобритания определи споразумението като Варшавски план за отбрана. То предвижда съвместна работа по суша, море, въздух, киберсигурност и отбранителна промишленост, с фокус върху укрепването на сигурността и възпирането по източния фланг на НАТО.
Фокус върху дроновете и въздушната отбрана
Сред приоритетите са общи военни учения, развитие на нови способности, изкуствен интелект, безпилотни апарати, системи за противодействие на дронове и оръжия с далечен и прецизен обсег.
„Най-важните способности, над които работим, са новите технологии, далечният прецизен обсег, изкуственият интелект, дроновете и системите срещу дронове“, заяви Косиняк-Камиш. Той посочи, че планът ще обхване и традиционните форми на военно обучение и съвместните учения.
Планът е свързан с вече действащи или подготвяни отбранителни проекти между двете държави. Сред тях са програмите за интегрирана противовъздушна отбрана „Нарев“, „Пилица“ и „Пилица+“, производството на боеприпаси калибър 155 милиметра и програмата за фрегати „Мечник“.
Подкрепа за Украйна и връзка с НАТО
Двамата министри потвърдиха координацията между Варшава и Лондон в подкрепа на Украйна. Стрийтинг заяви, че двете страни споделят сходна оценка за заплахите пред Европа и няма да останат пасивни пред тях.
Косиняк-Камиш подчерта, че Полша и Великобритания подкрепят укрепването на европейските отбранителни способности, но без отслабване на връзките със Съединените щати. „Няма алтернатива на трансатлантическото сътрудничество“, каза полският министър на съвместна пресконференция, цитирана от Ройтерс.
Споразумението е първият практически план, произтичащ от договора за партньорство в областта на сигурността и отбраната, подписан от премиерите на Полша и Великобритания през май 2026 г. Полското радио съобщава, че този договор все още очаква президентско одобрение за ратификация в Полша.
Следващо учение през ноември
През ноември в Полша е планирано голямо учение на коалицията на желаещите с участието на хиляди военнослужещи. Целта му е да подготви многонационалните сили, които могат да бъдат ангажирани с военно обучение и възстановяване на Украйна след края на войната, посочва британското Министерство на отбраната.
Източници: reuters.com, polskieradio.pl, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха-ха-ха
04:43 28.10.2026
2 Уточнение
05:00 28.10.2026
3 Виждащ
Търсят се будали, които да си сложат главите (без мозък) в торбите, в противен случай империите се разпадат и има вероятност пострадалите държави да си поискат репарации, компенсации и връщане на всичко заграбено, с лихвите.
05:01 28.10.2026
4 Значи Путин
05:44 28.10.2026