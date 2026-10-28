Полша и Великобритания подписаха Варшавския план за отбрана

Полша и Великобритания подписаха във Варшава тригодишен план за отбранително сътрудничество. Документът беше парафиран от полския министър на националната отбрана и вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш и британския министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Великобритания определи споразумението като Варшавски план за отбрана. То предвижда съвместна работа по суша, море, въздух, киберсигурност и отбранителна промишленост, с фокус върху укрепването на сигурността и възпирането по източния фланг на НАТО.

Фокус върху дроновете и въздушната отбрана

Сред приоритетите са общи военни учения, развитие на нови способности, изкуствен интелект, безпилотни апарати, системи за противодействие на дронове и оръжия с далечен и прецизен обсег.

„Най-важните способности, над които работим, са новите технологии, далечният прецизен обсег, изкуственият интелект, дроновете и системите срещу дронове“, заяви Косиняк-Камиш. Той посочи, че планът ще обхване и традиционните форми на военно обучение и съвместните учения.

Планът е свързан с вече действащи или подготвяни отбранителни проекти между двете държави. Сред тях са програмите за интегрирана противовъздушна отбрана „Нарев“, „Пилица“ и „Пилица+“, производството на боеприпаси калибър 155 милиметра и програмата за фрегати „Мечник“.

Подкрепа за Украйна и връзка с НАТО

Двамата министри потвърдиха координацията между Варшава и Лондон в подкрепа на Украйна. Стрийтинг заяви, че двете страни споделят сходна оценка за заплахите пред Европа и няма да останат пасивни пред тях.

Косиняк-Камиш подчерта, че Полша и Великобритания подкрепят укрепването на европейските отбранителни способности, но без отслабване на връзките със Съединените щати. „Няма алтернатива на трансатлантическото сътрудничество“, каза полският министър на съвместна пресконференция, цитирана от Ройтерс.

Споразумението е първият практически план, произтичащ от договора за партньорство в областта на сигурността и отбраната, подписан от премиерите на Полша и Великобритания през май 2026 г. Полското радио съобщава, че този договор все още очаква президентско одобрение за ратификация в Полша.

Следващо учение през ноември

През ноември в Полша е планирано голямо учение на коалицията на желаещите с участието на хиляди военнослужещи. Целта му е да подготви многонационалните сили, които могат да бъдат ангажирани с военно обучение и възстановяване на Украйна след края на войната, посочва британското Министерство на отбраната.

Източници: reuters.com, polskieradio.pl, euronews.com