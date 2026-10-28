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Полша и Великобритания подписаха Варшавския план за отбрана

Полша и Великобритания подписаха Варшавския план за отбрана

28 Октомври, 2026 04:37, обновена 28 Октомври, 2026 04:39 549 4

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Тригодишното споразумение предвижда общи учения, развитие на военни способности и по-тясно сътрудничество по източния фланг на НАТО

Полша и Великобритания подписаха Варшавския план за отбрана - 1
Снимка: uatv.ua
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полша и Великобритания подписаха във Варшава тригодишен план за отбранително сътрудничество. Документът беше парафиран от полския министър на националната отбрана и вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш и британския министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Великобритания определи споразумението като Варшавски план за отбрана. То предвижда съвместна работа по суша, море, въздух, киберсигурност и отбранителна промишленост, с фокус върху укрепването на сигурността и възпирането по източния фланг на НАТО.

Фокус върху дроновете и въздушната отбрана

Сред приоритетите са общи военни учения, развитие на нови способности, изкуствен интелект, безпилотни апарати, системи за противодействие на дронове и оръжия с далечен и прецизен обсег.

„Най-важните способности, над които работим, са новите технологии, далечният прецизен обсег, изкуственият интелект, дроновете и системите срещу дронове“, заяви Косиняк-Камиш. Той посочи, че планът ще обхване и традиционните форми на военно обучение и съвместните учения.

Планът е свързан с вече действащи или подготвяни отбранителни проекти между двете държави. Сред тях са програмите за интегрирана противовъздушна отбрана „Нарев“, „Пилица“ и „Пилица+“, производството на боеприпаси калибър 155 милиметра и програмата за фрегати „Мечник“.

Подкрепа за Украйна и връзка с НАТО

Двамата министри потвърдиха координацията между Варшава и Лондон в подкрепа на Украйна. Стрийтинг заяви, че двете страни споделят сходна оценка за заплахите пред Европа и няма да останат пасивни пред тях.

Косиняк-Камиш подчерта, че Полша и Великобритания подкрепят укрепването на европейските отбранителни способности, но без отслабване на връзките със Съединените щати. „Няма алтернатива на трансатлантическото сътрудничество“, каза полският министър на съвместна пресконференция, цитирана от Ройтерс.

Споразумението е първият практически план, произтичащ от договора за партньорство в областта на сигурността и отбраната, подписан от премиерите на Полша и Великобритания през май 2026 г. Полското радио съобщава, че този договор все още очаква президентско одобрение за ратификация в Полша.

Следващо учение през ноември

През ноември в Полша е планирано голямо учение на коалицията на желаещите с участието на хиляди военнослужещи. Целта му е да подготви многонационалните сили, които могат да бъдат ангажирани с военно обучение и възстановяване на Украйна след края на войната, посочва британското Министерство на отбраната.

Източници: reuters.com, polskieradio.pl, euronews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Историята се повтаря! И през 30-те г на миналия век беше същото. Британия подписа да защити Полша от Германия, ама когато Хитлер я превзе, островяните се ослушаха и не направиха нищо. И сега ще стане същото.

    04:43 28.10.2026

  • 2 Уточнение

    3 0 Отговор
    Полша и Великобритания подписаха Варшавския договор за отбрана

    05:00 28.10.2026

  • 3 Виждащ

    4 0 Отговор
    Да се разбира, че като свършат украинците, ще пратят поляците да защитават държавата която е грабила и безчинствала в 171 от 193 страни по света.

    Търсят се будали, които да си сложат главите (без мозък) в торбите, в противен случай империите се разпадат и има вероятност пострадалите държави да си поискат репарации, компенсации и връщане на всичко заграбено, с лихвите.

    05:01 28.10.2026

  • 4 Значи Путин

    1 0 Отговор
    да забрави мечтите си за Полша.

    05:44 28.10.2026

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