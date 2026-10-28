Путин изнесъл лекция по история на Стуб и Стьоре вместо да обсъжда мира

Владимир Путин е посветил голяма част от телефонния разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре на средновековната славянска история, съобщава Financial Times. Според три източника на британския вестник прекратяването на огъня в Украйна е било засегнато минимално, въпреки че именно войната и възможностите за мирни преговори са били в основата на разговора.

Разговорът се е провел на 27 октомври от Хелзинки и първоначално е бил планиран да продължи по-малко от 30 минути. В крайна сметка той е продължил около 90 минути. Според Financial Times Путин е използвал по-голямата част от времето, за да изложи своята интерпретация на историята на славянските народи и на това, което Кремъл определя като „първопричини за конфликта“.

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Един от източниците на изданието твърди, че Стуб и Стьоре не са прекъснали руския президент, за да преценят доколко Москва е готова на реален диалог с Европа. Разговорът не е довел до публично обявен пробив по въпроса за прекратяването на бойните действия.

Кремъл поставя руските интереси като условие

Според съобщението на Кремъл Путин е заявил, че устойчиво и справедливо мирно споразумение е възможно само ако интересите на Русия бъдат отчетени „напълно и безусловно“. Москва отново е обвинила Европейския съюз и НАТО, че водят конфронтационна политика, която според руската страна удължава военните действия.

Финландският президент Александер Стуб определи разговора като „откровен и съдържателен“. Той заяви, че Финландия и Норвегия са съседни на Русия държави и че изходът от войната ще има пряко отражение върху европейската сигурност. „Прекратяването на войната изисква преки разговори“, каза Стуб.

Йонас Гар Стьоре заяви, че е подчертал необходимостта от деескалация. След разговора с Путин двамата северни лидери са провели телефонен разговор и с украинския президент Володимир Зеленски, за да го информират за обсъденото.

Разговорът преди очакваните преговори

Инициативата на Стуб и Стьоре е свързана с подготвяните мирни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби през ноември. Това е първият пряк контакт на Путин с лидери на европейски държави, подкрепящи Украйна, от повече от година, посочва Financial Times.

Източници: ft.com, investing.com, abc.net.au