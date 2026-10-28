Путин изнесъл лекция по история на Стуб и Стьоре вместо да обсъжда мира

Владимир Путин е посветил голяма част от телефонния разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре на средновековната славянска история, съобщава Financial Times. Според три източника на британския вестник прекратяването на огъня в Украйна е било засегнато минимално, въпреки че именно войната и възможностите за мирни преговори са били в основата на разговора.
Разговорът се е провел на 27 октомври от Хелзинки и първоначално е бил планиран да продължи по-малко от 30 минути. В крайна сметка той е продължил около 90 минути. Според Financial Times Путин е използвал по-голямата част от времето, за да изложи своята интерпретация на историята на славянските народи и на това, което Кремъл определя като „първопричини за конфликта“.
Един от източниците на изданието твърди, че Стуб и Стьоре не са прекъснали руския президент, за да преценят доколко Москва е готова на реален диалог с Европа. Разговорът не е довел до публично обявен пробив по въпроса за прекратяването на бойните действия.
Кремъл поставя руските интереси като условие
Според съобщението на Кремъл Путин е заявил, че устойчиво и справедливо мирно споразумение е възможно само ако интересите на Русия бъдат отчетени „напълно и безусловно“. Москва отново е обвинила Европейския съюз и НАТО, че водят конфронтационна политика, която според руската страна удължава военните действия.
Финландският президент Александер Стуб определи разговора като „откровен и съдържателен“. Той заяви, че Финландия и Норвегия са съседни на Русия държави и че изходът от войната ще има пряко отражение върху европейската сигурност. „Прекратяването на войната изисква преки разговори“, каза Стуб.
Йонас Гар Стьоре заяви, че е подчертал необходимостта от деескалация. След разговора с Путин двамата северни лидери са провели телефонен разговор и с украинския президент Володимир Зеленски, за да го информират за обсъденото.
Разговорът преди очакваните преговори
Инициативата на Стуб и Стьоре е свързана с подготвяните мирни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби през ноември. Това е първият пряк контакт на Путин с лидери на европейски държави, подкрепящи Украйна, от повече от година, посочва Financial Times.
Източници: ft.com, investing.com, abc.net.au
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
05:16 28.10.2026
2 Едно и също всеки път.
Дежурните глупости.
Коментиран от #6
05:20 28.10.2026
3 Този съвсем се е
Липсата на добро възпитание и добро образование е много трудно да се скрият.
Коментиран от #7
05:20 28.10.2026
4 зИленски
НЯМАТ ИЗБОР
И АЗ СЪМ КАТО ТЯХ
05:21 28.10.2026
5 баба ми така си говори
Много е гадно, когато няма с кого да си кажеш две приказки и без да ти лиже га
05:24 28.10.2026
6 Психология
До коментар #2 от "Едно и също всеки път.":И риторика на един дължник.
Коментиран от #8, #9
05:26 28.10.2026
7 Прав си
До коментар #3 от "Този съвсем се е":Нослето му не в бяло. Никакво воспитание!
05:28 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 рЕторика и дЛЪжник
До коментар #6 от "Психология":Анадтнму, аркадаш?
05:30 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Zахарова
Ако всеки в Европа започне с исторически лакардии трябва да се трепем вечно
05:45 28.10.2026
13 Подробност
05:49 28.10.2026