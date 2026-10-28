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Путин изнесъл лекция по история на Стуб и Стьоре вместо да обсъжда мира
  Тема: Украйна

Путин изнесъл лекция по история на Стуб и Стьоре вместо да обсъжда мира

28 Октомври, 2026 05:05 867 13

  • владимир путин-
  • александер стуб-
  • йонас гар стьоре-
  • войната в украйна-
  • мирни преговори

Планираният за по-малко от 30 минути разговор е продължил около час и половина. Според Financial Times прекратяването на огъня в Украйна почти не е било обсъждано

Путин изнесъл лекция по история на Стуб и Стьоре вместо да обсъжда мира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин е посветил голяма част от телефонния разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре на средновековната славянска история, съобщава Financial Times. Според три източника на британския вестник прекратяването на огъня в Украйна е било засегнато минимално, въпреки че именно войната и възможностите за мирни преговори са били в основата на разговора.

Разговорът се е провел на 27 октомври от Хелзинки и първоначално е бил планиран да продължи по-малко от 30 минути. В крайна сметка той е продължил около 90 минути. Според Financial Times Путин е използвал по-голямата част от времето, за да изложи своята интерпретация на историята на славянските народи и на това, което Кремъл определя като „първопричини за конфликта“.

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Един от източниците на изданието твърди, че Стуб и Стьоре не са прекъснали руския президент, за да преценят доколко Москва е готова на реален диалог с Европа. Разговорът не е довел до публично обявен пробив по въпроса за прекратяването на бойните действия.

Кремъл поставя руските интереси като условие

Според съобщението на Кремъл Путин е заявил, че устойчиво и справедливо мирно споразумение е възможно само ако интересите на Русия бъдат отчетени „напълно и безусловно“. Москва отново е обвинила Европейския съюз и НАТО, че водят конфронтационна политика, която според руската страна удължава военните действия.

Финландският президент Александер Стуб определи разговора като „откровен и съдържателен“. Той заяви, че Финландия и Норвегия са съседни на Русия държави и че изходът от войната ще има пряко отражение върху европейската сигурност. „Прекратяването на войната изисква преки разговори“, каза Стуб.

Йонас Гар Стьоре заяви, че е подчертал необходимостта от деескалация. След разговора с Путин двамата северни лидери са провели телефонен разговор и с украинския президент Володимир Зеленски, за да го информират за обсъденото.

Разговорът преди очакваните преговори

Инициативата на Стуб и Стьоре е свързана с подготвяните мирни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби през ноември. Това е първият пряк контакт на Путин с лидери на европейски държави, подкрепящи Украйна, от повече от година, посочва Financial Times.

Източници: ft.com, investing.com, abc.net.au


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    16 22 Отговор
    щом не са били на този урок !

    05:16 28.10.2026

  • 2 Едно и също всеки път.

    28 16 Отговор
    Колко е "велика" Русия, каква хилядолетна история, колко и е длъжен светът, колко са неблагодарни всички, как Западът я мрази......
    Дежурните глупости.

    Коментиран от #6

    05:20 28.10.2026

  • 3 Този съвсем се е

    20 15 Отговор
    смахнал...
    Липсата на добро възпитание и добро образование е много трудно да се скрият.

    Коментиран от #7

    05:20 28.10.2026

  • 4 зИленски

    11 17 Отговор
    СЛУШАТ
    НЯМАТ ИЗБОР
    И АЗ СЪМ КАТО ТЯХ

    05:21 28.10.2026

  • 5 баба ми така си говори

    6 11 Отговор
    Така некой пенсионер като почне да разтегля локуми и спирам да го слушам на 2-рата минута.
    Много е гадно, когато няма с кого да си кажеш две приказки и без да ти лиже га

    05:24 28.10.2026

  • 6 Психология

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Едно и също всеки път.":

    И риторика на един дължник.

    Коментиран от #8, #9

    05:26 28.10.2026

  • 7 Прав си

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Този съвсем се е":

    Нослето му не в бяло. Никакво воспитание!

    05:28 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 рЕторика и дЛЪжник

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Психология":

    Анадтнму, аркадаш?

    05:30 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Zахарова

    7 3 Отговор
    Хахаха, историк бил нашичкия.
    Ако всеки в Европа започне с исторически лакардии трябва да се трепем вечно

    05:45 28.10.2026

  • 13 Подробност

    7 1 Отговор
    В едно интервю фашиста твърдеше , че бащата на Зеленски е воювал срещу немците , а той всъщност е роден след войната.😁

    05:49 28.10.2026

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