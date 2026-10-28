Зеленски призна: не знае кога може да се срещне с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не знае кога ще се проведе среща между него и руския лидер Владимир Путин. Той каза това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Роб Йетен в Хага.
„Не знам кога ще бъде срещата ни с Русия на ниво лидери. Към днешна дата това зависи от руската страна, защото досега те никога не са подкрепяли подобна среща“, заяви Зеленски.
По думите му разговор на ниво лидери е необходим, ако целта е да се обсъди как реално да бъде прекратена войната. Сред темите, които трябва да бъдат поставени на масата, той посочи териториите и гаранциите за сигурност.
„Ако трябва да водим преговори за това как действително да сложим край на тази война, по всички въпроси, включително по толкова чувствителни теми като териториите и гаранциите за сигурност, трябва да разговаряме на ниво лидери с участието на Украйна“, каза украинският президент.
Зеленски изрази надежда, че скоро ще се появи възможност за подобна среща. Към момента обаче не е посочена конкретна дата за разговор между него и Путин.
По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че срещата между украинския и руския лидер трябва да се проведе скоро. Той каза също, че е постигнат „значителен напредък“ по въпросите, свързани с прекратяването на руско-украинската война.
Изявлението на Зеленски показва, че между публичното очакване за скорошна среща и нейното конкретно планиране все още няма потвърден срок. Украинският президент постави акцент върху прякото участие на лидерите при обсъждането на териториите и бъдещите гаранции за сигурност.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 То пък
17:59 28.10.2026
3 ами
18:00 28.10.2026
4 Робот
18:00 28.10.2026
5 Павел Николаев
18:00 28.10.2026
6 Ходещият мъртвец
18:01 28.10.2026
7 Когато
18:01 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хахаха
18:06 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ми то ......
18:09 28.10.2026
13 Атина Палада
18:10 28.10.2026
14 Тагарев бивш министър
Коментиран от #22
18:13 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иван Пловдивски
Коментиран от #20
18:21 28.10.2026
17 Реалист
18:24 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 нннн
18:33 28.10.2026
20 Укропат
До коментар #16 от "Иван Пловдивски":Шефчето лично ще ти се усмихне от телевизора.
18:34 28.10.2026
21 Първо
18:38 28.10.2026
22 Соломон Паси Паси Зелено
До коментар #14 от "Тагарев бивш министър":Ще ви вземе всичките с Трабанта! Четиримата танкисти! Победата е Ваша! А заслугата Наша!
18:42 28.10.2026
23 Аз пък признавам, че знам кога
Когато остатъка от Украйна си избере лидер! Който има легитимни правомощия да посписва договори!
18:46 28.10.2026
24 Мечтател
18:53 28.10.2026
25 Дзак
19:07 28.10.2026