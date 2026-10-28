Зеленски призна: не знае кога може да се срещне с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не знае кога ще се проведе среща между него и руския лидер Владимир Путин. Той каза това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Роб Йетен в Хага.

„Не знам кога ще бъде срещата ни с Русия на ниво лидери. Към днешна дата това зависи от руската страна, защото досега те никога не са подкрепяли подобна среща“, заяви Зеленски.

По думите му разговор на ниво лидери е необходим, ако целта е да се обсъди как реално да бъде прекратена войната. Сред темите, които трябва да бъдат поставени на масата, той посочи териториите и гаранциите за сигурност.

„Ако трябва да водим преговори за това как действително да сложим край на тази война, по всички въпроси, включително по толкова чувствителни теми като териториите и гаранциите за сигурност, трябва да разговаряме на ниво лидери с участието на Украйна“, каза украинският президент.

Зеленски изрази надежда, че скоро ще се появи възможност за подобна среща. Към момента обаче не е посочена конкретна дата за разговор между него и Путин.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че срещата между украинския и руския лидер трябва да се проведе скоро. Той каза също, че е постигнат „значителен напредък“ по въпросите, свързани с прекратяването на руско-украинската война.

Изявлението на Зеленски показва, че между публичното очакване за скорошна среща и нейното конкретно планиране все още няма потвърден срок. Украинският президент постави акцент върху прякото участие на лидерите при обсъждането на териториите и бъдещите гаранции за сигурност.

Източници: ukrinform.ua