Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски призна: не знае кога може да се срещне с Путин
  Тема: Украйна

Зеленски призна: не знае кога може да се срещне с Путин

28 Октомври, 2026 17:55 814 25

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • мирни преговори-
  • украйна

Украинският президент каза, че провеждането на разговор на ниво лидери зависи от руската страна. Доналд Тръмп по-рано заяви, че срещата трябва да се състои скоро

Зеленски призна: не знае кога може да се срещне с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не знае кога ще се проведе среща между него и руския лидер Владимир Путин. Той каза това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Роб Йетен в Хага.

„Не знам кога ще бъде срещата ни с Русия на ниво лидери. Към днешна дата това зависи от руската страна, защото досега те никога не са подкрепяли подобна среща“, заяви Зеленски.

По думите му разговор на ниво лидери е необходим, ако целта е да се обсъди как реално да бъде прекратена войната. Сред темите, които трябва да бъдат поставени на масата, той посочи териториите и гаранциите за сигурност.

„Ако трябва да водим преговори за това как действително да сложим край на тази война, по всички въпроси, включително по толкова чувствителни теми като териториите и гаранциите за сигурност, трябва да разговаряме на ниво лидери с участието на Украйна“, каза украинският президент.

Зеленски изрази надежда, че скоро ще се появи възможност за подобна среща. Към момента обаче не е посочена конкретна дата за разговор между него и Путин.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че срещата между украинския и руския лидер трябва да се проведе скоро. Той каза също, че е постигнат „значителен напредък“ по въпросите, свързани с прекратяването на руско-украинската война.

Изявлението на Зеленски показва, че между публичното очакване за скорошна среща и нейното конкретно планиране все още няма потвърден срок. Украинският президент постави акцент върху прякото участие на лидерите при обсъждането на териториите и бъдещите гаранции за сигурност.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То пък

    7 0 Отговор
    има смисъл!

    17:59 28.10.2026

  • 3 ами

    10 0 Отговор
    ха ха ха - и като се срещнат двамата вселенски ще го изпепели с поглед

    18:00 28.10.2026

  • 4 Робот

    17 0 Отговор
    Този керпеден всеки ден по 10 пъти си променя стратегията ...! Жалко нещастно човече..!

    18:00 28.10.2026

  • 5 Павел Николаев

    17 0 Отговор
    Президентът на РФ го повтаря отдавна: да заповяда в Москва, когато иска. Всичко зависи от Зеленски.

    18:00 28.10.2026

  • 6 Ходещият мъртвец

    19 0 Отговор
    вече разбира че след срещата между съединените щати Русия и Китай освен че няма карти а няма и път......пред него. А и европейските висши ръководители мълчат.

    18:01 28.10.2026

  • 7 Когато

    13 0 Отговор
    ти кажат господарите ти.

    18:01 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хахаха

    14 0 Отговор
    ще узнаеш много скоро.

    18:06 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ми то ......

    11 0 Отговор
    Путин като гледа лидера - нелегитимник на покрайна , клоуна ще чака много да се срещне със него !

    18:09 28.10.2026

  • 13 Атина Палада

    9 0 Отговор
    Евролидерите пращат Зеле на червеното килимче ,защото тях ги е срам .Голямо унижение ..Мерц нали каза:-" Ако Украйна загуби ние сме извън играта"! А така като пратят Зеле , мирът ще е при условията на Русия,но няма да изглежда на пълна капитулация за Мерц и компания.Обаче няма да им мине номера на китайката на Мерц и останалите желаещи от клуба на клош@рите:)))

    18:10 28.10.2026

  • 14 Тагарев бивш министър

    13 0 Отговор
    Заминавам на фронта и АЗ ще победя РУСИЯ , със мене ще дойде Гюров и много евроатлантичета Гюров после ще поеме поста велик везир на България !

    Коментиран от #22

    18:13 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иван Пловдивски

    0 10 Отговор
    Кремълската чума е заразна! В България има много болни!

    Коментиран от #20

    18:21 28.10.2026

  • 17 Реалист

    9 0 Отговор
    Президента Владимир Путин не се среща с марионетки клоуни които са с изтекъл мандат

    18:24 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 нннн

    8 0 Отговор
    Господин Зеленски ще се срещне с президента Путин, за да подпише капитулацията. Ако има право да подписва, де. Спорно е.

    18:33 28.10.2026

  • 20 Укропат

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Иван Пловдивски":

    Шефчето лично ще ти се усмихне от телевизора.

    18:34 28.10.2026

  • 21 Първо

    9 0 Отговор
    Забранява преговорите, после не спря да го нарича тиран, диктатор, убиец... И накрая мечтае за среща с него.. Що е то?

    18:38 28.10.2026

  • 22 Соломон Паси Паси Зелено

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тагарев бивш министър":

    Ще ви вземе всичките с Трабанта! Четиримата танкисти! Победата е Ваша! А заслугата Наша!

    18:42 28.10.2026

  • 23 Аз пък признавам, че знам кога

    4 0 Отговор
    ще има среща на ниво лидери!
    Когато остатъка от Украйна си избере лидер! Който има легитимни правомощия да посписва договори!

    18:46 28.10.2026

  • 24 Мечтател

    4 0 Отговор
    Путин го каза отдавна. С палячовци не прави срещи, както и с нелегитимни президенти.

    18:53 28.10.2026

  • 25 Дзак

    1 0 Отговор
    Както винаги!

    19:07 28.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания