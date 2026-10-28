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Украинската армия осуети плановете на Русия за настъпление
  Тема: Украйна

Украинската армия осуети плановете на Русия за настъпление

28 Октомври, 2026 21:23 1 103 21

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  • войната в украйна

Клеман Молен твърди, че украинските сили са спрели руското настъпление към Запорожие и са осуетили плановете за удар към Днепър

Украинската армия осуети плановете на Русия за настъпление - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са върнали повече територии, отколкото са загубили през 2026 г. на южния фронт и са осуетили руските планове за настъпление към Днепропетровска област. Това твърди френският OSINT анализатор Клеман Молен в анализ, цитиран от УНИАН.

По думите му руската армия продължава да атакува край Гуляйполе на фронт с ширина около 30 километра, но напредването остава бавно. В района са ангажирани 35-а, 36-а и 5-а армия, както и 68-и армейски корпус.

На изток руските сили са преминали към отбрана с участието на 29-а армия. В западната част, към Орехов, се водят ограничени настъпателни действия със сили на 58-а армия. Според Молен основните усилия са съсредоточени между Терноватое и Гуляйполе.

„Основните усилия на Русия по-прежнему са съсредоточени между Терноватое и Гуляйполе“, посочва Молен.

Анализаторът описва руската тактика като постепенно проникване в дълбочина с цел достигане до пътя между Орехов и Новониколаевка. Според него фронталното настъпление към Орехов, започнало през лятото с опити за проникване на малки групи, губи темпо заради укрепването на украинските позиции.

Украински натиск край Гуляйполе

Молен твърди, че украинските войски са спрели руското настъпление южно от Запорожие и са оттласнали руските части от района северно от Степногорск. Паралелно с това украинските сили оказват натиск върху северния фланг на руската групировка край Гуляйполе и се приближават към Велика Новоселка.

Според анализа украинската страна е възстановила контрола по бреговете на река Мокри Яли и над втората отбранителна линия в посока Запорожие. Молен оценява тези действия като заличаване на руските териториални успехи от 2025 г.

Той смята, че това е намалило заплахата от руско настъпление към Покровское, Новониколаевка и източната част на Запорожка област, както и към Павлоград и Днепър. Тези оценки не представляват официално потвърждение за окончателен контрол върху всички посочени райони.

Данни за промените по фронта

В отделна информация, включена в материала, се посочва, че украинският президент Володимир Зеленски е съобщил за операция „Велес“ на Купянското направление. По думите му при нея са били унищожени повече от 100 руски военнослужещи, а украинските сили са напреднали с над 15 километра през подземни комуникации.

Институтът за изследване на войната оценява, че между 1 септември и 16 октомври руските сили са загубили контрол над 112 квадратни километра украинска територия. Същевременно от началото на годината руската армия е завзела около 100 квадратни километра, посочва УНИАН, позовавайки се на оценката на института. Данните са за различни времеви периоди и не представляват окончателен баланс за цялата 2026 г.

Източници: unian.net, understandingwar.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    27 5 Отговор
    Тва некъв нов филм ли е.

    21:25 28.10.2026

  • 2 То затова

    29 3 Отговор
    баркода е готов да отстъпва територии. Хахаха. И моли за преговори. Хихихи. УНИАН.

    Коментиран от #20

    21:26 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само с пропаганда не става

    22 2 Отговор
    Трябва да ходиш на изт. фронт в помощ на зеленото джудженцеСБяло Носленце.

    21:28 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    29 1 Отговор
    Марче,спри да преписваш от УНИАН и дойчезеле...

    21:31 28.10.2026

  • 9 ъхъ

    23 2 Отговор
    затова зеления плаче за мир, че е и съгласен да дава територии

    21:31 28.10.2026

  • 10 Дълбоко Виждащ

    19 1 Отговор
    Кво става ,пак Перемога и Контранаступ ли ще има😂😂😂?

    21:32 28.10.2026

  • 11 джони инглиш

    17 1 Отговор
    Ами стигайте Москва и спрете да се молите на шефа Путин за примирие.

    21:35 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 превзели

    16 1 Отговор
    и даже не разбрали, но вече са наясно, като прочели тук тази новина..чудеса, Коледа подранила.

    21:39 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Антирашист 9921

    8 4 Отговор
    Да се чете – Руската армия е смазала украинските части.

    21:51 28.10.2026

  • 17 Гориил

    16 1 Отговор
    Русия няма планове да извършва удари с дронове и ракети по окопите, в които се намират украинските войници. Целта на Москва е да унищожи и съсипе украинската икономика и да изпълни ултиматума си към Европа. Точно това се случва в Украйна сега.

    Коментиран от #19

    21:51 28.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Антирашист 7832

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Да, ама не. Руснаците пръскат панаира на украинците с дронове, ракети, артилерия и планиращи бомби където ги набарат.

    21:55 28.10.2026

  • 20 1111

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "То затова":

    Мбуахаха, Зеленият Баркод съвсем изперка. А в ЕС в знак на солидарност ще боядисат всички баркодове в зелено с Регламент, обаче Путин ще ги прецака, кат го префасонира в QR код, негоден за сканиране.

    21:55 28.10.2026

  • 21 Демокрацията не прощава

    11 0 Отговор
    Невероятните победи на Зеленски продължават с пълна сила и безкрайно нарастване! И така до края на света! Е, майтап бе...

    21:57 28.10.2026

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