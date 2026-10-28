Украинската армия осуети плановете на Русия за настъпление

Украинските сили са върнали повече територии, отколкото са загубили през 2026 г. на южния фронт и са осуетили руските планове за настъпление към Днепропетровска област. Това твърди френският OSINT анализатор Клеман Молен в анализ, цитиран от УНИАН.
По думите му руската армия продължава да атакува край Гуляйполе на фронт с ширина около 30 километра, но напредването остава бавно. В района са ангажирани 35-а, 36-а и 5-а армия, както и 68-и армейски корпус.
На изток руските сили са преминали към отбрана с участието на 29-а армия. В западната част, към Орехов, се водят ограничени настъпателни действия със сили на 58-а армия. Според Молен основните усилия са съсредоточени между Терноватое и Гуляйполе.
Анализаторът описва руската тактика като постепенно проникване в дълбочина с цел достигане до пътя между Орехов и Новониколаевка. Според него фронталното настъпление към Орехов, започнало през лятото с опити за проникване на малки групи, губи темпо заради укрепването на украинските позиции.
Украински натиск край Гуляйполе
Молен твърди, че украинските войски са спрели руското настъпление южно от Запорожие и са оттласнали руските части от района северно от Степногорск. Паралелно с това украинските сили оказват натиск върху северния фланг на руската групировка край Гуляйполе и се приближават към Велика Новоселка.
Според анализа украинската страна е възстановила контрола по бреговете на река Мокри Яли и над втората отбранителна линия в посока Запорожие. Молен оценява тези действия като заличаване на руските териториални успехи от 2025 г.
Той смята, че това е намалило заплахата от руско настъпление към Покровское, Новониколаевка и източната част на Запорожка област, както и към Павлоград и Днепър. Тези оценки не представляват официално потвърждение за окончателен контрол върху всички посочени райони.
Данни за промените по фронта
В отделна информация, включена в материала, се посочва, че украинският президент Володимир Зеленски е съобщил за операция „Велес“ на Купянското направление. По думите му при нея са били унищожени повече от 100 руски военнослужещи, а украинските сили са напреднали с над 15 километра през подземни комуникации.
Институтът за изследване на войната оценява, че между 1 септември и 16 октомври руските сили са загубили контрол над 112 квадратни километра украинска територия. Същевременно от началото на годината руската армия е завзела около 100 квадратни километра, посочва УНИАН, позовавайки се на оценката на института. Данните са за различни времеви периоди и не представляват окончателен баланс за цялата 2026 г.
Източници: unian.net, understandingwar.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
21:25 28.10.2026
2 То затова
Коментиран от #20
21:26 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само с пропаганда не става
21:28 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
21:31 28.10.2026
9 ъхъ
21:31 28.10.2026
10 Дълбоко Виждащ
21:32 28.10.2026
11 джони инглиш
21:35 28.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 превзели
21:39 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Антирашист 9921
21:51 28.10.2026
17 Гориил
Коментиран от #19
21:51 28.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Антирашист 7832
До коментар #17 от "Гориил":Да, ама не. Руснаците пръскат панаира на украинците с дронове, ракети, артилерия и планиращи бомби където ги набарат.
21:55 28.10.2026
20 1111
До коментар #2 от "То затова":Мбуахаха, Зеленият Баркод съвсем изперка. А в ЕС в знак на солидарност ще боядисат всички баркодове в зелено с Регламент, обаче Путин ще ги прецака, кат го префасонира в QR код, негоден за сканиране.
21:55 28.10.2026
21 Демокрацията не прощава
21:57 28.10.2026