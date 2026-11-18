По време на участието си в бизнес срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на 18 ноември 2026 г. руският президент Владимир Путин представи визията на Москва за променящия се световен икономически и политически ред.

В изказването си той подчерта нарастващото значение на азиатските икономики и необходимостта от изграждане на многополюсен международен модел. Според Путин световният икономически баланс се променя, а опитите за ограничаване на развитието на отделни държави чрез санкции и търговски бариери не отговарят на новите реалности.

Руският президент засегна и въпроса за западните санкции, като заяви, че руската икономика е демонстрирала устойчивост и е успяла да се адаптира към външния натиск. Той критикува европейската политика на ограничаване на икономическите връзки с Русия, особено в енергийния сектор.

Особено внимание беше отделено на отношенията с Китай. Путин подчерта стратегическия характер на двустранното сътрудничество и перспективите за неговото разширяване в областта на търговията, инвестициите, технологиите и туризма.

В изказването беше засегната и възможността за тристранен диалог между Русия, Китай и САЩ, с участието на Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин. Подобен формат би могъл да постави основите на разговори по ключови международни и икономически въпроси.

Сред останалите теми бяха дигиталната трансформация на руската икономика, инвестиционното развитие на Далечния изток и стремежът на Москва да разшири присъствието си в Азиатско-тихоокеанския регион.

Русия също така заяви намерението си да председателства АТИС през 2035 г., което е част от дългосрочните ѝ амбиции за по-активно участие в икономическите процеси в региона.

Изказването на Путин очертава стремежа на Москва да засили икономическите си връзки с азиатските държави и да утвърди ролята си в един променящ се международен ред.

Путин обвини бивши световни „хегемони“, че вместо да се адаптират към промените в световния икономически баланс се опитват да ограничават развитието на държавите, които постигат успехи и напредък.

„Бившите хегемони се стремят не да се адаптират към промените, а да сдържат развитието на страните, които демонстрират успехи и прогрес“, заяви Путин по време на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, съобщи РБК.

Азия от „световна фабрика“ до център на иновациите

В друго изказване на форума руският президент заяви, че азиатските държави са извършили „гигантски скок напред“. По думите му регионът вече не е само производствен център, а се е превърнал от „световна фабрика“ в „локомотиви на иновациите“.

Владимир Путин очаква големи потенциални ползи от предстоящата тристранна среща с китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според Путин, в настоящата международна ситуация светът се нуждае от диалог. Русия е сред световните лидери в дигиталната трансформация.

„Русия е начело на дигиталната трансформация“, каза той.

Руската икономика не само расте, но и претърпява фундаментални структурни промени. Темпото на тези промени надминава очакванията, обяви руският президент Владимир Путин.

„Руската икономика не просто расте; нейната структура претърпява фундаментални структурни промени. Между другото, това се доказва от състава на руската бизнес мисия на тазгодишния бизнес форум“, каза Путин.

Източници: rbc.ru, interfax.com