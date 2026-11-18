Хотелиери в Пампорово планират да наемат работници от Узбекистан, Киргизстан, Египет и Мароко за предстоящия зимен туристически сезон. Причината е недостигът на персонал в курорта и региона, съобщиха от „Пампорово“ АД.

Общо 117 граждани на държави извън Европейския съюз работят на територията на област Смолян. От началото на 2026 г. са регистрирани 50 случая на предоставено право на пребиваване и работа, сочат данни на Областната дирекция на МВР в Смолян.

Най-търсени са кадри за хотелите

Недостигът е основно в хотелите. Работодателите търсят кухненски работници, главни готвачи, сервитьори, управители на ресторанти и управители на лоби барове. В Бюрото по труда в Смолян са заявени и свободни позиции за служители на лифт, рецепционисти и салонни управители.

Водещи хотели в Пампорово вече са подали заявления за работници от трети държави. За „Пампорово“ АД е заявен минимален брой чуждестранни служители, уточнява директорът на дружеството Стефан Присадов.

Работодателите разчитат и на местни служители

„Само с български кадри може да се съхрани туризмът и да се стимулират хората да останат в планинския район“, заявява Стефан Присадов.

По думите на Присадов до наемане на граждани от трети държави се стига за позиции, за които не са намерени подходящи служители или не е имало достатъчен интерес. Основната политика на „Пампорово“ АД остава да се разчита на български работници, включително от Смолян, Чепеларе, Девин и населените места в района.

Недостигът на кадри в туризма се очертава като един от основните проблеми пред подготовката на зимния сезон в Пампорово. Наред с наемането на чуждестранни работници работодателите продължават да търсят персонал и на местния трудов пазар.

Източници: novini.bg, focus-news.net