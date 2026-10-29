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Флавио Болсонаро се обяви за лидер на Бразилия от САЩ
  Тема: Избори

Флавио Болсонаро се обяви за лидер на Бразилия от САЩ

29 Октомври, 2026 02:09, обновена 29 Октомври, 2026 02:11 472 2

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  • президентски избори-
  • лула да силва

Първоначално той се нарече „законно избран президент“, но редактира писмото си. Доналд Тръмп заяви, че няма да се намесва

Флавио Болсонаро се обяви за лидер на Бразилия от САЩ - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Флавио Болсонаро се обяви от Съединените щати за „законно избран президент“ на Бразилия, въпреки че загуби президентските избори от действащия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва. Малко по-късно сенаторът изтри първата версия на писмото си и я замени с текст, в който се определя като „лидер“ на страната.

Болсонаро напусна Бразилия и пристигна в Маями на 28 октомври заедно със семейството си, след като Съединените щати му предоставиха входни визи. В писмото той благодари на президента на Аржентина Хавиер Милей и на американския президент Доналд Тръмп за оказаната подкрепа.

В първоначалния вариант Болсонаро заяви, че иска да каже на своите близо 60 милиона избиратели и на всички бразилци, че е избраният президент, а хората, които според него са „откраднали“ изборите, са част от престъпна организация, установила „тирания“.

В преработения текст той запази обвиненията си срещу Върховния съд и Лула да Силва, но замени определението „избран президент“ с „лидер на Бразилия“. Болсонаро твърди, че изборите са били фалшифицирани.

Лула да Силва спечели балотажа с преднина от над 4 милиона гласа. Международни лидери и Организацията на американските държави признаха резултата, докато Болсонаро продължи да го оспорва.

Тръмп: Няма да се намесвам

Попитан за изявленията на Болсонаро, Доналд Тръмп заяви, че няма да се намесва в политическата ситуация в Бразилия. „Няма да коментирам това, но знам, че му дадохме разрешение да влезе в страната. Няма да се намесвам. Със сигурност това бяха много странни избори“, каза Тръмп, цитиран от „Агенция Бразил“.

Американският президент по-рано постави под съмнение резултата, като заяви, че изборите „изглеждат фалшифицирани“. Въпреки това Тръмп не обяви план за политическа или друга намеса в полза на Болсонаро.

Случаят поставя Вашингтон в деликатна позиция, тъй като американската администрация едновременно разреши влизането на загубилия кандидат и заяви, че няма да се намесва в бразилския политически спор.

Източници: theprint.in, agenciabrasil.ebc.com.br, apnews.com


Бразилия
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