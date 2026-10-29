Израелските избори без ясен победител при 90% преброени гласове

Парламентарните избори в Израел не излъчиха ясен победител при преброени близо 90% от бюлетините. Блокът около премиера Бенямин Нетаняху се очаква да получи 53 места в 120-местния Кнесет, а опозиционният съюз, воден от Гади Айзенкот, е с прогноза за 48 мандата. За съставяне на правителство са необходими най-малко 61 депутати.

Израелската Централна избирателна комисия съобщи, че са преброени повече от 5 милиона гласа. Все още остават над 500 000 бюлетини в специални двойни пликове. В тях са гласовете на военнослужещи, дипломати и други избиратели, които са гласували извън регистрираните си секции. Тези бюлетини могат да променят разпределението на местата.

Арабските партии могат да се окажат решаващи

Прогнозите сочат, че арабските партии „Обединена листа“ и Раам могат да спечелят общо 19 места - рекорден резултат. Високата активност сред арабските избиратели се оказва важен фактор за това нито един от двата основни политически блока да не достигне парламентарно мнозинство.

Лидерът на „Обединената листа“ Юсеф Джабарин заяви, че коалицията може да подкрепи анти-Нетаняху правителство отвън, но няма да влезе в него. По-рано Айзенкот изключи възможността за малцинствен кабинет с подкрепата на арабски партии, а Нетаняху също отхвърли такъв вариант.

Нетаняху остава премиер до съставянето на кабинет

„Това е тежката задача, поверена ни от избирателите - да донесем промяна в Израел и да създадем ционистко мобилизационно правителство“, написа Айзенкот.

Окончателните резултати могат да бъдат обявени още в четвъртък вечерта, но според предварителните данни не се очаква автоматично оформяне на управляващо мнозинство. Нетаняху ще остане премиер с временно изпълняващ функции кабинет, докато бъде съставено ново правителство.

След публикуването на официалните резултати президентът Ицхак Херцог ще започне консултации с лидерите на парламентарно представените партии. Той призова политическите сили да избегнат нови избори, които биха забавили формирането на управление.

Тъй като блокът на Нетаняху се очаква да бъде най-големият, анализатори допускат вариант за правителство на националното единство, което би могло да включва и Айзенкот. Този сценарий обаче не е потвърден.

Партията „Ликуд“ обвини арабските формации в „открадване“ на изборите и заяви, че предава на полицията, службата „Шин Бет“ и Централната избирателна комисия свидетелства за предполагаеми нарушения в арабски избирателни секции. В публикуваната информация няма данни тези обвинения да са потвърдени от компетентните органи.

Източници: aljazeera.com