Трима чужди журналисти са нападнати от еврейски заселници край Хеброн

Трима чуждестранни журналисти са били нападнати край Хеброн в окупирания Западен бряг, съобщава Al Jazeera. Видеозаписи от инцидента, разпространени в социалните мрежи, показват нападение срещу Адел Шоко, Джаспър Нейтаниел и Андрей X.

Шоко обвинява израелски заселници за нападението. По данни на Al Jazeera Андрей X е загубил съзнание, бил е отведен в полицейски участък и е останал задържан, без да получи медицинска помощ. Няма публикувана информация за повдигнати обвинения или за арести във връзка с конкретния случай.

„Андрей беше тежко пребит и няколко пъти загуби съзнание пред полицаите. Въпреки това му беше отказана болнична помощ“, заявява Шоко, цитирана от шведската обществена телевизия SVT.

Според SVT Шоко е била нападната заедно с американския журналист Джаспър Нейтаниел и руско-израелския активист блогър Андрей X. Тя е публикувала видеоматериали, за които твърди, че показват нападението.

Нова атака срещу журналисти в района

Случаят идва на фона на поредица от инциденти, засягащи журналисти в Хеброн и други части на Западния бряг. Комитетът за защита на журналистите съобщи на 26 октомври за задържани репортери, използване на сълзотворен газ и насочване на лазери към журналисти, отразяващи израелска военна операция в Хеброн.

„Израелските власти трябва незабавно да прекратят тези атаки и да гарантират, че журналистите могат да работят свободно и безопасно“, заяви регионалният директор на организацията Сара Куда. Комитетът посочи, че е потърсил позицията на израелската армия, но не е получил незабавен отговор.

Към момента не са съобщени официални данни за предприети действия срещу предполагаемите нападатели по конкретния случай край Хеброн.

Източници: aljazeera.com, svt.se