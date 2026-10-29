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Трима чужди журналисти са нападнати от еврейски заселници край Хеброн

Трима чужди журналисти са нападнати от еврейски заселници край Хеброн

29 Октомври, 2026 05:41, обновена 29 Октомври, 2026 05:44 555 2

  • израелски заселници-
  • западният бряг-
  • хеброн-
  • журналисти-
  • адел шоко

Един от журналистите е загубил съзнание и е останал без медицинска помощ, съобщава Al Jazeera

Трима чужди журналисти са нападнати от еврейски заселници край Хеброн - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Трима чуждестранни журналисти са били нападнати край Хеброн в окупирания Западен бряг, съобщава Al Jazeera. Видеозаписи от инцидента, разпространени в социалните мрежи, показват нападение срещу Адел Шоко, Джаспър Нейтаниел и Андрей X.

Шоко обвинява израелски заселници за нападението. По данни на Al Jazeera Андрей X е загубил съзнание, бил е отведен в полицейски участък и е останал задържан, без да получи медицинска помощ. Няма публикувана информация за повдигнати обвинения или за арести във връзка с конкретния случай.

„Андрей беше тежко пребит и няколко пъти загуби съзнание пред полицаите. Въпреки това му беше отказана болнична помощ“, заявява Шоко, цитирана от шведската обществена телевизия SVT.

Според SVT Шоко е била нападната заедно с американския журналист Джаспър Нейтаниел и руско-израелския активист блогър Андрей X. Тя е публикувала видеоматериали, за които твърди, че показват нападението.

Нова атака срещу журналисти в района

Случаят идва на фона на поредица от инциденти, засягащи журналисти в Хеброн и други части на Западния бряг. Комитетът за защита на журналистите съобщи на 26 октомври за задържани репортери, използване на сълзотворен газ и насочване на лазери към журналисти, отразяващи израелска военна операция в Хеброн.

„Израелските власти трябва незабавно да прекратят тези атаки и да гарантират, че журналистите могат да работят свободно и безопасно“, заяви регионалният директор на организацията Сара Куда. Комитетът посочи, че е потърсил позицията на израелската армия, но не е получил незабавен отговор.

Към момента не са съобщени официални данни за предприети действия срещу предполагаемите нападатели по конкретния случай край Хеброн.

Източници: aljazeera.com, svt.se


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търновец

    1 0 Отговор
    Исторически град Хеброн е строен от Кханаани хиляди години преди Абра(Хам) и областа се наричала Левант. Колкото до заселниците те се ползуват с протекция в Германия САЩ и някои други страни като Чехия и България. Някои искат велик Израел и някои фондации спонсорират заселването на Евреи в Израел.

    06:18 29.10.2026

  • 2 Евреите

    0 0 Отговор
    Са миролюбиви нацисти, те не нападат, а направо убиват!

    06:40 29.10.2026