Кметът на Харков: Руснаците нанесоха удар по учебно заведение

Учебно заведение в Харков е било поразено при руски удар, съобщи кметът на града Игор Терехов. По думите му първоначално е било установено попадение на вражески дрон в Салтовския район, а по-късно е уточнено, че ударът е засегнал образователен обект.
„По уточнена информация от Ситуационния център врагът нанесе удар по учебно заведение“, заяви Терехов.
Към момента на съобщението няма данни за жертви или ранени. Не е уточнено кое точно учебно заведение е било поразено, както и какви са материалните щети.
По-рано кметът съобщи и за удар в Холодногорския район на Харков, където на мястото на попадението е избухнал пожар. Подробности за вида на използвания дрон и последиците от атаката все още не са обявени.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъ
Колко училища има в Харков и що само това училище е ударено? Какво складирахте там? М?
Коментиран от #2
05:24 29.10.2026
2 златен кенеф
До коментар #1 от "Ъъъ":Не бе учениците са били с камуфлаж и калашници вместо с ученически чанти.
05:26 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И Киев е Руски
05:48 29.10.2026
6 404
05:52 29.10.2026
7 МАХНЕТЕ ПРОИЗВОДСТВАТА ОТ У-ЩА, ДЕТС ГРА
06:07 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.