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Кметът на Харков: Руснаците нанесоха удар по учебно заведение
  Тема: Украйна

Кметът на Харков: Руснаците нанесоха удар по учебно заведение

29 Октомври, 2026 05:17 580 9

  • харков-
  • украйна-
  • руски удар-
  • дронове-
  • учебно заведение

Първоначално е съобщено за попадение на дрон в Салтовския район. Няма данни за жертви или ранени

Кметът на Харков: Руснаците нанесоха удар по учебно заведение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Учебно заведение в Харков е било поразено при руски удар, съобщи кметът на града Игор Терехов. По думите му първоначално е било установено попадение на вражески дрон в Салтовския район, а по-късно е уточнено, че ударът е засегнал образователен обект.

„По уточнена информация от Ситуационния център врагът нанесе удар по учебно заведение“, заяви Терехов.

Към момента на съобщението няма данни за жертви или ранени. Не е уточнено кое точно учебно заведение е било поразено, както и какви са материалните щети.

По-рано кметът съобщи и за удар в Холодногорския район на Харков, където на мястото на попадението е избухнал пожар. Подробности за вида на използвания дрон и последиците от атаката все още не са обявени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    14 0 Отговор
    Кметът на Харков: Руснаците нанесоха удар по учебно заведение

    Колко училища има в Харков и що само това училище е ударено? Какво складирахте там? М?

    Коментиран от #2

    05:24 29.10.2026

  • 2 златен кенеф

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъ":

    Не бе учениците са били с камуфлаж и калашници вместо с ученически чанти.

    05:26 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Умишлено не се съобщава за пълните учебни стаи с натовски терористи които кротко са изучавали хуманитарни науки

    05:48 29.10.2026

  • 6 404

    8 0 Отговор
    Еее ако не беше ударен пълният с учебни помагала кораб пътуващ от Израел за Румъния

    05:52 29.10.2026

  • 7 МАХНЕТЕ ПРОИЗВОДСТВАТА ОТ У-ЩА, ДЕТС ГРА

    5 0 Отговор
    ЗАЩОТО ТАМ СЕ СГЛОБЯВАТ ДРОНЧЕТА , В ДЕЦКИТЕ ГРАДИНИ , БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЪЩО!

    06:07 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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