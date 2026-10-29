Кметът на Харков: Руснаците нанесоха удар по учебно заведение

Учебно заведение в Харков е било поразено при руски удар, съобщи кметът на града Игор Терехов. По думите му първоначално е било установено попадение на вражески дрон в Салтовския район, а по-късно е уточнено, че ударът е засегнал образователен обект.

„По уточнена информация от Ситуационния център врагът нанесе удар по учебно заведение“, заяви Терехов.

Към момента на съобщението няма данни за жертви или ранени. Не е уточнено кое точно учебно заведение е било поразено, както и какви са материалните щети.

По-рано кметът съобщи и за удар в Холодногорския район на Харков, където на мястото на попадението е избухнал пожар. Подробности за вида на използвания дрон и последиците от атаката все още не са обявени.

Източници: pravda.com.ua