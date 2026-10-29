Флавио Болсонаро е в Маями, отрече да е избягал от Бразилия

Флавио Болсонаро пристигна в Маями със съпругата си и двете си дъщери, дни след като загуби президентските избори в Бразилия. В първото си изявление след напускането на страната сенаторът отрече да е избягал.

„Никога не съм имал намерение да напускам родината си, но знам точно накъде води това“, заяви Болсонаро в дълго писмо. Той добави, че е напуснал „режим на изключение“, за да се превърне в лидера, когото народът му заслужава.

Болсонаро се определи като жертва на държавен преврат и политическо преследване. По думите му пътуването до САЩ е било необходимо, за да защити семейството си. Той благодари на президентите на Аржентина и САЩ, както и на американците, които според него споделят ценностите на „добрите хора“ в Бразилия.

Твърдения за изборни измами

В писмото Болсонаро повтори твърденията си за изборни измами. Той заяви, че те са позволили да се стигне до резултат, който според него представлява „математическа невъзможност“.

На въпрос за тези твърдения президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да ги обсъжда подробно. „Няма да се намесвам. Изборите със сигурност бяха много странни“, каза Тръмп. Той добави, че според него Болсонаро и семейството му са били третирани „много несправедливо“.

Луис Инасио Лула да Силва спечели втория тур с повече от четири милиона гласа. Резултатът беше потвърден от председателя на най-висшия изборен съд в Бразилия, назначен на поста от бащата на Флавио Болсонаро - бившия президент Жаир Болсонаро.

Пътуването до Маями

Местонахождението на Болсонаро предизвика объркване, след като аржентински новинарски сайт съобщи, че той е преминал сухопътната граница и се е качил на частен самолет към САЩ. Бразилската полиция провери граничните пунктове, но не откри доказателства, че той е напуснал страната. Аржентинските власти също заявиха първоначално, че не разполагат с данни за преминаването му.

Съмненията се засилиха, след като Болсонаро не предаде паспортите си в рамките на определения 24-часов срок. Впоследствие бразилските власти отмениха документите и разпоредиха проверки по границите. Адвокатите му заявиха, че не знаят къде се намира.

По-късно стана ясно, че семейството е преминало по суша от Бразилия в Аржентина във вторник вечерта. Частният самолет е излетял от Пуерто Игуасу в 12:18 часа местно време в сряда, насочил се е към Гуаякил, а след кратко спиране е продължил към Маями. Болсонаро е бил заснет да слиза от самолета на летище „Маями-Опа Лока“ преди 09:30 часа местно време.

Разследвания в Бразилия

Срещу Болсонаро се водят две разследвания във Върховния федерален съд на Бразилия. Едното е свързано с предполагаем превод на близо 70 милиона долара от частната банка Banco Master към филм за баща му. Второто е за предполагаемо пране на пари. Болсонаро отрича да е извършил нарушение.

Не е ясно колко дълго той ще остане в САЩ и каква ще бъде крайната му дестинация. Мандатът му като сенатор изтича на 31 януари, когато ще загуби парламентарния си имунитет.

Източници: bbc.co.uk