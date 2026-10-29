Над 100 жертви при удари по пазар в Дарфур

Над 100 души са загинали при удари с военни дронове по оживен пазар в Няла, град в суданския регион Дарфур, съобщава правозащитната група Emergency Lawyers. По данни на организацията при атаките, извършени в понеделник вечерта, са ранени още 113 души, като повечето от жертвите са жени и деца.

Няла е фактическата столица на паравоенните Сили за бърза подкрепа, известни като RSF. Според свидетели пазарът е бил посещаван и от бойци на групировката. Продавач на цигари разказва пред Асошиейтед прес, че вечерта там са се събрали стотици бойци. По думите му дронът е ударил около 20:00 часа местно време и е убил бойци, както и жени, продаващи храна.

Друг очевидец описва взрива като огромен. Той оценява цивилните жертви на около 14 души, сред които жени и деца, повечето от които продавали чай и храна. Двамата свидетели са говорили при условие за анонимност заради страх от ответни действия.

Различни данни за жертвите

Броят на загиналите не е потвърден независимо заради ограничения достъп до Няла и продължаващите военни действия. Мрежата на суданските лекари съобщава предварително за 21 загинали и над 40 ранени, като посочва обстрела като основна причина за смъртните случаи.

Организацията заявява, че е забавила съобщението си заради трудностите при достъпа до документи и източници на място, както и заради проблеми със сигурността, които пречат на проверката на състоянието на жертвите и ранените.

Лекари без граници съобщава, че след удара по пазара е последвала атака срещу цивилен квартал. Болница в Няла, която организацията подпомага, е получила 36 тела в часовете след нападението, 21 от които са били с цивилни дрехи. Медицинските екипи са видели над 150 ранени в спешното отделение.

Армията твърди, че е поразила бойци

„Пазарите, домовете и ключовата цивилна инфраструктура не са мишени. Всички страни в конфликта трябва да защитават цивилните“, заявяват от Лекари без граници.

Мохамед Дидан, говорител на Специалните оперативни сили, които воюват на страната на суданската армия, твърди, че при „прецизен и целенасочен въздушен удар“ по лагер западно от Няла са били убити над 150 новобранци на паравоенните сили.

Помощният работник Мубарак Бекхайт казва, че много хора все още са в неизвестност, а някои тела не са извадени от домовете в района. „Цивилните са тези, които плащат най-високата цена. Те губят живота си, близките си и домовете си, докато живеят в постоянен страх от нови бомбардировки“, заявява той.

Войната между RSF и суданската армия навлезе в четвъртата си година и доведе до тежка бедност, недостиг на храна и най-голямата криза с разселени хора в света. Според ООН ударите с дронове вече са водещата причина за смъртта на цивилни в Судан. В контролирана от RSF Няла делът на децата, лекувани от тежко остро недохранване, се е увеличил от 5 на 11 процента между януари и август.

Източници: aljazeera.com