Бягството на Флавио Болсонаро е достойно за филм

След като загуби президентските избори в Бразилия, консервативният сенатор Флавио Болсонаро успя да стигне до САЩ вчера след драматично бягство, което държа страната му в напрежение в продължение на над 24 часа, отбелязва Франс прес, предаде БТА.

След като отказа да признае поражението си от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, той обяви намерението си да поиска анулиране на втория тур на изборите, произведени в неделя.

Заради това, че беше под прицела на правосъдието, паспортите на Флавио Болсонаро бяха анулирани. Това обаче не му попречи да напусне страната, изненадвайки всички, включително и собствените си съюзници.

В понеделник синът на бившия президент Жаир Болсонаро (2019–2022 г.) публикува видео, от което не можеше да се установи къде се намира. В него той заяви, че съдебните власти са му забранили да напуска страната в опит да го сплашат. Същевременно той увери, че никога не е обмислял да заминава и обещава да оглави опозицията. Забраната за напускане на страната беше свързана с разследване срещу него за пране на пари.

Във вторник сутринта аржентинският информационен сайт „Инфобае“ съобщава за възможно отпътуване на сенатора със самолет от Пуерто Игуасу, в североизточната част на Аржентина. Градът е известен като входна точка към водопадите Игуасу.

Същата сутрин в столицата на Бразилия журналисти забелязаха как от дома на сенатора потеглят три черни автомобила. Според местни журналисти малко по-късно кортежът се разделя. А после журналисти забелязват, че автомобилът, с който синът на Жаир Болсонаро обичайно пътува, е празен, като това става ясно, когато шофьорът на колата сваля прозореца.

Докато спекулациите се множат, полицейски източник потвърди пред АФП, че бразилските паспорти на сенатора, включително дипломатическите му паспорти, са анулирани, след като е изтекъл срокът, в който е трябвало да ги предаде на властите.

Междувременно американски медии, позовавайки се на анонимни източници, съобщиха, че той пътува към САЩ.

Видимо изненадан, ръководителят на предизборната кампания на Флавио Болсонаро -Рожерио Мариньо, заяви след извънредна среща на депутати от Либералната партия на консервативния кандидат за президент, че няма никакви новини за нейния лидер. „Във вторник рано сутринта получих съобщение от него, в което казваше, че ще остави нещата да се уталожат за известно време през деня и че след това ще разговаряме. Това е единственият контакт, който сме имали“, заявява той пред журналистите.

През нощта срещу сряда аржентинските имиграционни служби съобщават, че Флавио Болсонаро, съпругата му и двете им дъщери са преминали границата. Съобщението идва повече от 12 часа след първите информации за евентуалното му бягство.

Сенаторът е влязъл в Аржентина „с валидни документи за пътуване и без никакви законови пречки“ през международния мост „Танкредо Невес“, който свързва Фос ду Игуасу в Бразилия с Пуерто Игуасу в Аржентина. Освен бразилско гражданство Флавио Болсонаро притежава и италианско гражданство. Не е известно как е стигнал от столицата Бразилия до този район, който се намира на повече от 1500 километра от нея.

Малко по-късно частен самолет „Гълфстрийм 400“ е излетял от Пуерто Игуасу с направление Гуаякил, в Еквадор, според аржентинските имиграционни служби. След кратко спиране на безлюдно летище за зареждане с гориво самолетът отново е излетял. Сайтът „Флайтауеър“ за проследяване на полети посочва, че крайната му дестинация е Маями. Според сайта „Флайтрадар“ за проследяване на полети около 927 000 интернет потребители са следели маршрута на самолета, с който се предполага, че е пътувал Болсонаро.

Близо 12 часа след преминаването на аржентинската граница семейство Болсонаро пристигат на летище Опа-Лока във Флорида. Там се качват в автомобил и напускат летището, като крайната им дестинация в САЩ остава неизвестна.

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро се обяви вчера от САЩ за "законно избрания президент" на Бразилия в открито писмо, разпространето в социалните мрежи и споделено от журналисти, предаде Ройтерс. В изявлението си синът на бившия държавен глава Жаир Болсонаро твърдеше, без да представи доказателства, че победата му в балотажа на президентските избори в неделя му е била отнета чрез "изборен държавен преврат“ от страна на президента Луиз Инасио Лула да Силва и на Върховния съд на страната.

Впоследствие от САЩ Флавио Болсонаро се обяви за "законно избрания президент" на Бразилия в открито писмо, разпространено в социалните мрежи и споделено от журналисти, предаде Ройтерс. В изявлението си синът на бившия държавен глава Жаир Болсонаро твърдеше, без да представи доказателства, че победата му в балотажа на президентските избори в неделя му е била отнета чрез "изборен държавен преврат“ от страна на президента Луиз Инасио Лула да Силва и на Върховния съд на страната. Малко по-късно обаче сенаторът изтри писмото си от социалните мрежи и публикува ново, в което думите "аз съм законно избраният президент" бяха заменени с "аз съм лидерът на Бразилия", информира Ройтерс.

Болсонаро заяви освен това, че е напуснал страната си, за да избегне "политизирането на правосъдната система в Бразилия".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разпоредил на Държавния департамент да издаде американски визи на Болсонаро и семейството му. Той вече заяви, че одобрява пристигането му в САЩ, но повод откритото писмо на Болсонаро заяви, че "няма да се намесва“ в делата на бразилския сенатор, съобщи Франс прес. "Няма да се намесвам. Но това бяха странни избори, това е сигурно“, добави Тръмп, визирайки изборите, на които Луиз Инасио Лула да Силва спечели четвърти президентски мандат.

Вероятно Болсонаро е успял да избяга в САЩ, използвайки италианския си паспорт и преминавайки през Аржентина на Хавиер Милей, посочва и италианския ляв вестник „Република“.

Според Симон Леви, мексикански предприемач, близък до кръговете на Тръмп, пътуването е било организирано от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, с чието обкръжение кланът Болсонаро поддържа трайни отношения. Засега Вашингтон не потвърждава тази информация, коментира италианското издание.

Той изчезна от родината си заедно със съпругата си Фернанда и дъщерите си Луиза и Каролина и за това бягство вероятно един ден ще бъде заснет филм.

Следите на това бягство водят към Аржентина, до писта на летището в Пуерто Игуасу, недалеч от бразилската граница, пише още италианското издание.

Според италианското издание обаче около полета на частния самолет „Гълфстрийм 400“ има мистерия. Самолетът е излетял от Буенос Айрес и е кацнал в Пуерто Игуасу в понеделник вечерта в 23,45 ч. За 2 ч. местно време във вторник е било планирано излитане на същия самолет към Форт Лодърдейл, във Флорида, с четирима пътници и трима членове на екипажа. Според „Инфобае“ бразилският пилот на машината Мауро Матосиньо е разказал, че служител на летището му съобщил за името на Флавио в списъка на пътниците, но полето за документите срещу това име било празно. Самолетът не е излетял, но въпреки това Флавио е пристигнал във Флорида „жив и здрав“, уверява Леви. Според телевизия „Банднюз Ти Ви“ той е кацнал във Форт Лодърдейл в 17,00 ч. местно време, пише „Република“

Бягството е нещо като порок на клана Болсонаро, допълва вестникът.

Бащата на Флавио Болсонаро - Жаир Болсонаро, избяга в САЩ три дни преди встъпването в длъжност на Лула, който го победи на президентските избори през 2022 г. На 8 януари 2023 г. поддръжници на Жаир Болсонаро щурмуваха и опустошиха президентския дворец, Конгреса и Върховния съд в Бразилия. Впоследствие Жаир Болсонаро се върна у дома и сега излежава 27-годишна присъда при условия на домашен арест заради този опит за преврат.

Братът на Флавио Болсонаро - Едуардо, се укрива от правосъдието от 2025 г. Оттогава работи като лобист на клана в обкръжението на Тръмп. Преди няколко седмици той беше окончателно осъден на четири години и два месеца затвор в родината. Вчера той се е срещнал с брат си Флавио във Флорида.

„Той можеше да остане и да докаже невинността си. Да избягаш от Бразилия е позор. Но семейството Болсонаро е такова. Бразилия е тяхната втора родина. Първата са Съединените щати“, заяви по повод бягството на Флавио Болсонаро Луиз Инасио Лула да Силва.