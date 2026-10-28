Флавио Болсонаро стъпи на американска земя след политическите сътресения в Бразилия

Бразилският сенатор и кандидат за президент Флавио Болсонаро пристигна в САЩ след поражението си на президентските избори и кацна близо до Маями, щата Флорида. Пристигането му е установено от журналисти на Франс прес на място.
Видео кадри на АФП Те Ве показват как Болсонаро слиза от частен самолет заедно с членове на семейството си. Така той вече се намира на американска територия, след като е напуснал Бразилия след изборната загуба.
Болсонаро не признава изборната загуба
На втория тур в неделя действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва е преизбран с 52% от гласовете. Болсонаро обаче не е признал поражението си.
Той е обявил, че ще поиска „анулиране на резултатите“ заради „предполагаеми нарушения“. Партията му вече е признала преизбирането на Лула да Силва.
Пристигането на Болсонаро в САЩ се случва на фона на политическа несигурност около следващите му действия и заявеното намерение да оспори резултатите от вота. Подробности за евентуалното му искане за анулиране на изборите не са посочени.
Източници: crhoy.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Просто Болсонаро загуби изборите. И позорно избяга от страната си. Предател, също като баща си.
16:46 28.10.2026
2 Шматка,
16:46 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ?????
Жаир Болсонаро вкара в панделата Лула да Силва.
След това Лула да Силва осъди Жаир Болсонаро.
Флавио Болсонаро искаше да освободи баща си и да осъди Лула да Силва, но не му се отвори парашута на балотажа и се наложи да бяга при бай Дончо.
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