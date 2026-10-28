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Флавио Болсонаро стъпи на американска земя след политическите сътресения в Бразилия
  Тема: Избори

Флавио Болсонаро стъпи на американска земя след политическите сътресения в Бразилия

28 Октомври, 2026 16:41 588 7

  • флавио болсонаро-
  • бразилия-
  • лула да силва-
  • маями-
  • президентски избори

Бразилският сенатор е бил заснет да слиза от частен самолет заедно с членове на семейството си. Той не е признал загубата си на президентските избори

Флавио Болсонаро стъпи на американска земя след политическите сътресения в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилският сенатор и кандидат за президент Флавио Болсонаро пристигна в САЩ след поражението си на президентските избори и кацна близо до Маями, щата Флорида. Пристигането му е установено от журналисти на Франс прес на място.

Видео кадри на АФП Те Ве показват как Болсонаро слиза от частен самолет заедно с членове на семейството си. Така той вече се намира на американска територия, след като е напуснал Бразилия след изборната загуба.

Болсонаро не признава изборната загуба

На втория тур в неделя действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва е преизбран с 52% от гласовете. Болсонаро обаче не е признал поражението си.

Той е обявил, че ще поиска „анулиране на резултатите“ заради „предполагаеми нарушения“. Партията му вече е признала преизбирането на Лула да Силва.

Пристигането на Болсонаро в САЩ се случва на фона на политическа несигурност около следващите му действия и заявеното намерение да оспори резултатите от вота. Подробности за евентуалното му искане за анулиране на изборите не са посочени.

Източници: crhoy.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    13 0 Отговор
    Политически сътресения? Ба!
    Просто Болсонаро загуби изборите. И позорно избяга от страната си. Предател, също като баща си.

    16:46 28.10.2026

  • 2 Шматка,

    7 0 Отговор
    Какви сътресения бълнуваш? За твоите ли?

    16:46 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ?????

    7 0 Отговор
    Абсолютен бразилски сериал.
    Жаир Болсонаро вкара в панделата Лула да Силва.
    След това Лула да Силва осъди Жаир Болсонаро.
    Флавио Болсонаро искаше да освободи баща си и да осъди Лула да Силва, но не му се отвори парашута на балотажа и се наложи да бяга при бай Дончо.
    Чакаме следващите серии.

    16:55 28.10.2026

  • 5 Пак да питам -

    1 2 Отговор
    Болсонаро що не избегА в Путиновия рай , ами в Америка?!

    17:04 28.10.2026

  • 6 Нали му взеха паспорта?

    3 0 Отговор
    Сигурно има и американски. Президент на държава с два паспорта. И Мия Санду е така. Да се чудиш за коя държава работи.

    17:07 28.10.2026

  • 7 Кочо

    1 0 Отговор
    Интересно е друго - 48% гласуваха за Болсонарото. Изводи?

    17:52 28.10.2026