Флавио Болсонаро стъпи на американска земя след политическите сътресения в Бразилия

Бразилският сенатор и кандидат за президент Флавио Болсонаро пристигна в САЩ след поражението си на президентските избори и кацна близо до Маями, щата Флорида. Пристигането му е установено от журналисти на Франс прес на място.

Видео кадри на АФП Те Ве показват как Болсонаро слиза от частен самолет заедно с членове на семейството си. Така той вече се намира на американска територия, след като е напуснал Бразилия след изборната загуба.

Болсонаро не признава изборната загуба

На втория тур в неделя действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва е преизбран с 52% от гласовете. Болсонаро обаче не е признал поражението си.

Той е обявил, че ще поиска „анулиране на резултатите“ заради „предполагаеми нарушения“. Партията му вече е признала преизбирането на Лула да Силва.

Пристигането на Болсонаро в САЩ се случва на фона на политическа несигурност около следващите му действия и заявеното намерение да оспори резултатите от вота. Подробности за евентуалното му искане за анулиране на изборите не са посочени.

Източници: crhoy.com