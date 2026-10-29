Тайната цел на Мъск с Starlink в Украйна: The Atlantic разкри какво може да последва

Ограниченията върху Starlink и Starshield в Украйна може да са свързани не само с правилата за използване на системата, но и с опит на Илон Мъск да насочи украинските сили и съюзниците им към по-скъпата военна услуга Starshield. Това допуска американското списание The Atlantic в анализ, цитиран от УНИАН.

В средата на октомври SpaceX ограничи скоростта на работа на част от терминалите при движение. Това засегна полетите на безпилотни апарати, комуникациите и изпълнението на отделни военни задачи. На 24 октомври украинското Министерство на отбраната съобщи, че скоростта на Starlink и Starshield е възстановена, включително при движение над 400 км/ч.

Разликата в цената достига стотици пъти

В зоната на бойните действия в Украйна се използват над 250 000 терминала Starlink. Според данните, цитирани от The Atlantic, SpaceX е получавала до 2500 долара месечно за терминал от украинското правителство. При възникналите през октомври прекъсвания американски представители са попитали компанията за причините, а от SpaceX са предложили разширен договор като условие за възстановяване на достъпа.

Starshield беше представен от Мъск в края на 2022 г. като услуга за военни клиенти. Поддръжката на обикновен терминал Starlink струва около 30 долара месечно, докато цената на Starshield може да достигне 25 000 долара месечно.

Въпреки по-високата цена украинските сили продължават да разчитат основно на стандартни терминали Starlink. По данни, цитирани от The Atlantic, терминалите Starshield са под един процент от всички устройства в зоната на бойните действия.

Как се стигна до зависимостта

В началото на войната Мъск предаде на Украйна хиляди антени Starlink. Те бяха използвани в болници, електроцентрали и държавни учреждения, а по-късно украинските военни започнаха да ги използват за управление на безпилотни апарати и за тактическа комуникация.

„Те използват Starlink за всичко – безпилотни апарати, управление на войските, тактическа връзка на бойното поле“, е заявил високопоставен американски военен, цитиран от The Atlantic.

Според анализа стандартната услуга е станала широко достъпна чрез дарители и търговския пазар, докато Starshield се предоставя в ограничени количества по официални правителствени канали. Това е оставило Украйна зависима от услуга, чиито условия забраняват военната употреба, но които SpaceX не е прилагала последователно.

Моделът с по-скъпата услуга

The Atlantic посочва, че през пролетта на 2026 г. SpaceX е увеличила цената на Starshield за американски операции, свързани с Иран, от около 5000 на 25 000 долара месечно за терминал. Пентагонът е приел по-високата цена.

Изданието допуска, че в случая с Украйна може да се прилага сходен подход – ограничаване на използването на Starlink за военни цели, което да създаде натиск за преминаване към по-скъпия Starshield. Това остава версия, а не официално потвърден мотив на SpaceX.

Мъск заяви, че ограниченията са въведени заради предполагаемо нарушение от украинските сили на условията за използване на Starlink. Украйна съобщи, че достъпът до Starlink и Starshield е възстановен, но зависимостта от системата продължава, тъй като пълноценен европейски аналог все още не работи в същия мащаб.

Източници: unian.net, theatlantic.com, apnews.com