Тайната цел на Мъск с Starlink в Украйна: The Atlantic разкри какво може да последва

Ограниченията върху Starlink и Starshield в Украйна може да са свързани не само с правилата за използване на системата, но и с опит на Илон Мъск да насочи украинските сили и съюзниците им към по-скъпата военна услуга Starshield. Това допуска американското списание The Atlantic в анализ, цитиран от УНИАН.
В средата на октомври SpaceX ограничи скоростта на работа на част от терминалите при движение. Това засегна полетите на безпилотни апарати, комуникациите и изпълнението на отделни военни задачи. На 24 октомври украинското Министерство на отбраната съобщи, че скоростта на Starlink и Starshield е възстановена, включително при движение над 400 км/ч.
Разликата в цената достига стотици пъти
В зоната на бойните действия в Украйна се използват над 250 000 терминала Starlink. Според данните, цитирани от The Atlantic, SpaceX е получавала до 2500 долара месечно за терминал от украинското правителство. При възникналите през октомври прекъсвания американски представители са попитали компанията за причините, а от SpaceX са предложили разширен договор като условие за възстановяване на достъпа.
Starshield беше представен от Мъск в края на 2022 г. като услуга за военни клиенти. Поддръжката на обикновен терминал Starlink струва около 30 долара месечно, докато цената на Starshield може да достигне 25 000 долара месечно.
Въпреки по-високата цена украинските сили продължават да разчитат основно на стандартни терминали Starlink. По данни, цитирани от The Atlantic, терминалите Starshield са под един процент от всички устройства в зоната на бойните действия.
Как се стигна до зависимостта
В началото на войната Мъск предаде на Украйна хиляди антени Starlink. Те бяха използвани в болници, електроцентрали и държавни учреждения, а по-късно украинските военни започнаха да ги използват за управление на безпилотни апарати и за тактическа комуникация.
„Те използват Starlink за всичко – безпилотни апарати, управление на войските, тактическа връзка на бойното поле“, е заявил високопоставен американски военен, цитиран от The Atlantic.
Според анализа стандартната услуга е станала широко достъпна чрез дарители и търговския пазар, докато Starshield се предоставя в ограничени количества по официални правителствени канали. Това е оставило Украйна зависима от услуга, чиито условия забраняват военната употреба, но които SpaceX не е прилагала последователно.
Моделът с по-скъпата услуга
The Atlantic посочва, че през пролетта на 2026 г. SpaceX е увеличила цената на Starshield за американски операции, свързани с Иран, от около 5000 на 25 000 долара месечно за терминал. Пентагонът е приел по-високата цена.
Изданието допуска, че в случая с Украйна може да се прилага сходен подход – ограничаване на използването на Starlink за военни цели, което да създаде натиск за преминаване към по-скъпия Starshield. Това остава версия, а не официално потвърден мотив на SpaceX.
Мъск заяви, че ограниченията са въведени заради предполагаемо нарушение от украинските сили на условията за използване на Starlink. Украйна съобщи, че достъпът до Starlink и Starshield е възстановен, но зависимостта от системата продължава, тъй като пълноценен европейски аналог все още не работи в същия мащаб.
Източници: unian.net, theatlantic.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 арбалета 🎯
13:07 29.10.2026
2 Урсула
13:08 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кинче ,
До коментар #3 от "Кина":Не може и да си представиш - "балистиката : .. Но , теб не те бърка , нали ?
13:15 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Старшит
13:20 29.10.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #8, #10
13:22 29.10.2026
8 Zетя ,
До коментар #7 от "Сатана Z":Профила ти в БКП са го изтръкали ..😁
13:25 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нормално
13:28 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сатана Z
• Манипулация на локацията (Спуфинг): Терминалите се модифицират по такъв начин, че изпращат фалшиви координати към сателитната мрежа.
• Работа в забранени зони: Благодарение на тази уязвимост, устройствата продължават да обменят данни и да функционират над територии, където услугата официално е блокирана или не се предлага, като например Русия и Китай.
• Липса на софтуерна кръпка: Според експертите компанията на Илон Мъск, SpaceX, е наясно с пропуска, но към момента не бърза да го отстрани. Проблемът би могъл да се реши лесно чрез дистанционен софтуерен ъпдейт, който съпоставя координатите от терминала с реалното местоположение на сателитите, които го обслужват.
Паралелно с това се обсъждат и други уязвимости на системата на бойното поле, включително податливостта на терминалите към локално заглушаване (РЕБ) и зависимостта на потребителите от едностранни решения на SpaceX за ограничаване на скоростта или спиране на сигнала в зони на военни конфликти.
13:32 29.10.2026
14 Сатана Z
• Претоварване на приемника (Заглушаване по посока): Вместо да блокират сигнала глобално, мощни наземни предаватели излъчват силен радиошум директно към чинията на терминала. Това „ослепява“ терминала и той не може да различи легитимния сигнал от спътника.
• Ефект на „силната музика“: Терминалът не е унищожен физически, но връзката пада, латентността се увеличава драстично или се появява огромна загуба на пакети данни (от 20% до 80%).
2. Основното оръжие: Комплексът „Волна Купол Гарант“
През есента на 2026 г. Украйна детайлно описа основната руска заплаха за мрежата — мобилния комплекс „Волна Купол Гарант“.
• Обхват: Една единична инсталация може ефективно да дестабилизира и прекъсне връзката на Starlink в зона от около 20 квадратни километра (радиус от 3–4 км).
• Структура и цена: Системата се състои от 6 фургона/ремаркета, оборудвани с общо 8 до 12 антени с фазирана решетка (наподобяващи големи яйца). Цената на един комплекс се оценява на около 1.5 милиона долара.
• Разполагане: Русия разполага тези системи около критични логистични хъбове, командни центрове и складове за гориво в окупираните територии (Донецк, Запорожие, Крим), за да спре ударите от украински дронове.
13:35 29.10.2026
15 Сатана Z
Как се отрази това на фронта?
Ограничението беше наложено внезапно на 14 октомври 2026 г. и продължи точно 10 дни, засягайки както цивилната мрежа Starlink, така и специализираната военна мрежа Starshield. Ефектите бяха пагубни за няколко типа операции:
• Блокиране на дроновете прехващачи: Украинските сили разчитат масово на бързи дронове, които да прехващат руските реактивни безпилотни апарати тип „Шахед“. При скорост над 160 км/ч тези дронове губеха управление и ставаха безполезни.
• Провал на ударите в тила (Middle Strike Drones): Дроновете с голям обсег, които ловуват руски логистични конвои и военни складове, се движат с висока скорост. Изкуственото ограничение намали броя на успешните украински атаки с над 80% в първите дни от налагането му.
• Проблеми с логистиката в движение: Бързо движещите се военни автомобили и евакуационни машини на фронтовата линия също губеха сателитна връзка и GPS навигация, докато са в движение
13:36 29.10.2026
16 Бай онзи
13:37 29.10.2026
17 Сатана Z
След като ограниченията станаха публично достояние, Мъск обяви в социалната мрежа X, че компанията му SpaceX е била длъжна да затвори „вратичка“ в системата. Неговият мотив:
„Използването на Starlink – цивилна търговска услуга – за офанзивни удари с дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено. Украинската армия наруши правилата за ползване и тази вратичка беше затворена.“
Мъск настояваше, че правилата за цивилната мрежа са негова отговорност, докато военната версия Starshield е под контрола на правителството на САЩ и Пентагона.
13:38 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 да ама не,
14:03 29.10.2026
20 хаха
Пентагонът със сигурност е знаел и е казал Space X да си затварят очите. Но Тръмп предупреди Зеленски няколко пъти да не атакува руски рафинерии и Зеленски не просто не го послуша, а орева по медиите, че ще атакува до откат, Тръмп е лош, слуга на Путин и т.н. И Тръмп е казал да се отреже интернета на дроновете.
Няма нищо общо с цена. Starlink e забранен за военни цели. Starshield е военната система и е под контрола на Пентагона. Тя без одобрение и ясно поставени условия за ползване не се дава на никой. Даже да искаш да платиш милиард, трябва да се разбереш с Тръмп като главнокомандващ. Локхийд могат ли да продадат Пейтриът без одобрение?
14:11 29.10.2026
21 Да ама Не
14:18 29.10.2026