Украйна, Русия и САЩ готвят нов кръг преговори, но очакванията за мир са ниски

Сериозен пробив на планираните за ноември преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби е малко вероятен, заяви експертът от аналитичния център „Обединена Украйна“ Богдан Попов. По думите му срещата вероятно ще бъде посветена основно на обмен на позиции, технически детайли и хуманитарни въпроси.

Тристранните разговори се очаква да се проведат през първата половина на ноември, но точната дата все още не е обявена. Володимир Зеленски заяви, че подготовката продължава и че срещата се очаква да се състои до 10 ноември. Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон все още очаква развитие по други международни въпроси, преди да бъде фиксиран окончателният график.

Технически въпроси вместо политическо решение

Според Попов страните вероятно ще обсъдят възможни механизми за разделяне на силите и други технически елементи, които могат да бъдат част от бъдещо споразумение. Той посочи, че тези теми са били разглеждани и по време на предишни срещи, но изработването им може да продължи месеци или години.

„Позициите на страните са твърде различни и е много трудно да се стигне до общ знаменател“, заяви Богдан Попов.

Експертът не изключи хуманитарни резултати от срещата. Сред възможните теми са връщането на военнопленници и помощта за хората, които се намират в окупираните от Русия райони. По оценката му подобни договорености биха били положителен резултат за украинската страна, дори при липса на политически пробив.

Различията между Москва и Киев остават

Попов смята, че Русия продължава да разчита на война на изтощение и не показва готовност за бързо прекратяване на конфликта. Той заяви, че Москва може да използва дипломатическия процес за печелене на време и за запазване на натиска върху Украйна и европейските ѝ партньори.

Новият кръг ще бъде третият основен етап от подкрепяните от САЩ разговори през 2026 г. Представители на Украйна, Русия и САЩ вече се срещнаха два пъти в Абу Даби през януари и февруари, а след това проведоха разговори и в Женева. Тези срещи не доведоха до значително политическо споразумение.

Засега е потвърдено, че Вашингтон, Киев и Москва подготвят нова тристранна среща. Не е потвърдено кога точно ще се състои тя и дали ще бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

Източници: uatv.ua, apnews.com