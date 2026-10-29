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Украйна, Русия и САЩ готвят нов кръг преговори, но очакванията за мир са ниски
  Тема: Украйна

Украйна, Русия и САЩ готвят нов кръг преговори, но очакванията за мир са ниски

29 Октомври, 2026 14:16 434 8

  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • абу даби-
  • прекратяване на огъня

Богдан Попов очаква разговори по технически и хуманитарни въпроси, но не и бързо политическо споразумение между Украйна и Русия

Украйна, Русия и САЩ готвят нов кръг преговори, но очакванията за мир са ниски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозен пробив на планираните за ноември преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби е малко вероятен, заяви експертът от аналитичния център „Обединена Украйна“ Богдан Попов. По думите му срещата вероятно ще бъде посветена основно на обмен на позиции, технически детайли и хуманитарни въпроси.

Тристранните разговори се очаква да се проведат през първата половина на ноември, но точната дата все още не е обявена. Володимир Зеленски заяви, че подготовката продължава и че срещата се очаква да се състои до 10 ноември. Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон все още очаква развитие по други международни въпроси, преди да бъде фиксиран окончателният график.

Технически въпроси вместо политическо решение

Според Попов страните вероятно ще обсъдят възможни механизми за разделяне на силите и други технически елементи, които могат да бъдат част от бъдещо споразумение. Той посочи, че тези теми са били разглеждани и по време на предишни срещи, но изработването им може да продължи месеци или години.

„Позициите на страните са твърде различни и е много трудно да се стигне до общ знаменател“, заяви Богдан Попов.

Експертът не изключи хуманитарни резултати от срещата. Сред възможните теми са връщането на военнопленници и помощта за хората, които се намират в окупираните от Русия райони. По оценката му подобни договорености биха били положителен резултат за украинската страна, дори при липса на политически пробив.

Различията между Москва и Киев остават

Попов смята, че Русия продължава да разчита на война на изтощение и не показва готовност за бързо прекратяване на конфликта. Той заяви, че Москва може да използва дипломатическия процес за печелене на време и за запазване на натиска върху Украйна и европейските ѝ партньори.

Новият кръг ще бъде третият основен етап от подкрепяните от САЩ разговори през 2026 г. Представители на Украйна, Русия и САЩ вече се срещнаха два пъти в Абу Даби през януари и февруари, а след това проведоха разговори и в Женева. Тези срещи не доведоха до значително политическо споразумение.

Засега е потвърдено, че Вашингтон, Киев и Москва подготвят нова тристранна среща. Не е потвърдено кога точно ще се състои тя и дали ще бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

Източници: uatv.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 12 Отговор
    Мир ще има НАТО като се свие до състоянието от 97г.

    Коментиран от #8

    14:18 29.10.2026

  • 2 Ако го напишеш

    4 11 Отговор
    още веднъж, ще стане за 20- ти път за два дни.

    14:18 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    3 10 Отговор
    Такива миниСтри може и във война да ни вкарат:
    bTV, ЦветаРка Лизова:
    - В иSSраел има избори, каква е позицията на България ❓
    Чамова:
    - Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗"

    Коментиран от #6

    14:23 29.10.2026

  • 6 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    Това няма да е никаква война, а по същество подаване на молба за членство у федерацията.

    14:26 29.10.2026

  • 7 Коментар

    7 0 Отговор
    Това не са никакви преговори ,а рашистки манипулации с цел изнудване на Украйна .

    14:41 29.10.2026

  • 8 Я обясни как ще се свие!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    На думи и баба може да плямпа глупости .

    14:45 29.10.2026

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