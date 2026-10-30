Двама загинаха при експлозия в жилищна сграда в Регенсбург

Двама души са загинали при мощна експлозия в жилищна сграда в германския град Регенсбург. Телата са открити сред отломките на 29 октомври, ден след взрива, съобщава германската агенция ДПА. Полицията все още не е потвърдила дали загиналите са двамата жители, които по-рано бяха обявени за изчезнали. „Дали става дума за двамата изчезнали, все още не е ясно“, заяви полицейски говорител.

Взривът е избухнал около 3:50 часа на 28 октомври на улица „Фон-Райнер“. Силата му е разрушила голяма част от четириетажен жилищен комплекс. Фасадата е унищожена на два етажа, отломки са достигнали до отсрещната сграда, а последвалият пожар е обхванал и покривната конструкция.

Две тела са открити в разрушената сграда

Спасителните екипи са получили достъп до сградата едва след като Техническата служба за подпомагане при бедствия е укрепила опасните части и е ограничила риска от срутване. Първото тяло е намерено около обяд при разчистване на отломките с багер. Второто е открито и извадено от сградата около 15:15 часа.

Полицията съобщи, че самоличността на загиналите вероятно ще бъде установена чрез аутопсия. Разследването на причините за експлозията продължава. Сред разглежданите версии е изтичане на газ, но към момента няма потвърждение дали става дума за инцидент или за умишлено действие. Полицията и специалисти от Баварската криминална служба анализират следите от мястото.

Четирима души са настанени в болница

При експлозията четирима души са откарани в болница, като един от тях е с по-тежки наранявания. Полицай е получил отравяне от дим по време на спасителните действия.

Жилищният комплекс остава затворен и обитателите временно не могат да се върнат в домовете си. Част от тях са прекарали нощта при близки или в хотели. Засегнатата част от сградата трябва да бъде напълно разрушена, заяви полицейски говорител, цитиран от ДПА.

В операцията са участвали до 150 пожарникари, над 70 служители на спешната помощ, близо 100 представители на Техническата служба за подпомагане при бедствия и повече от 60 полицаи. Разследващите предстои да установят точния механизъм на взрива и размера на материалните щети.

Източници: nordbayern.de, fraenkischertag.de, br.de