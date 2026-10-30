Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Германия »
Двама загинаха при експлозия в жилищна сграда в Регенсбург

Двама загинаха при експлозия в жилищна сграда в Регенсбург

30 Октомври, 2026 03:35, обновена 30 Октомври, 2026 03:38 595 2

  • регенсбург-
  • експлозия-
  • германия-
  • жилищна сграда-
  • пожар

Телата са открити сред отломките ден след взрива. Причината все още се изяснява, като се разглежда и версия за изтичане на газ

Двама загинаха при експлозия в жилищна сграда в Регенсбург - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при мощна експлозия в жилищна сграда в германския град Регенсбург. Телата са открити сред отломките на 29 октомври, ден след взрива, съобщава германската агенция ДПА. Полицията все още не е потвърдила дали загиналите са двамата жители, които по-рано бяха обявени за изчезнали. „Дали става дума за двамата изчезнали, все още не е ясно“, заяви полицейски говорител.

Взривът е избухнал около 3:50 часа на 28 октомври на улица „Фон-Райнер“. Силата му е разрушила голяма част от четириетажен жилищен комплекс. Фасадата е унищожена на два етажа, отломки са достигнали до отсрещната сграда, а последвалият пожар е обхванал и покривната конструкция.

Две тела са открити в разрушената сграда

Спасителните екипи са получили достъп до сградата едва след като Техническата служба за подпомагане при бедствия е укрепила опасните части и е ограничила риска от срутване. Първото тяло е намерено около обяд при разчистване на отломките с багер. Второто е открито и извадено от сградата около 15:15 часа.

Полицията съобщи, че самоличността на загиналите вероятно ще бъде установена чрез аутопсия. Разследването на причините за експлозията продължава. Сред разглежданите версии е изтичане на газ, но към момента няма потвърждение дали става дума за инцидент или за умишлено действие. Полицията и специалисти от Баварската криминална служба анализират следите от мястото.

Четирима души са настанени в болница

При експлозията четирима души са откарани в болница, като един от тях е с по-тежки наранявания. Полицай е получил отравяне от дим по време на спасителните действия.

Жилищният комплекс остава затворен и обитателите временно не могат да се върнат в домовете си. Част от тях са прекарали нощта при близки или в хотели. Засегнатата част от сградата трябва да бъде напълно разрушена, заяви полицейски говорител, цитиран от ДПА.

В операцията са участвали до 150 пожарникари, над 70 служители на спешната помощ, близо 100 представители на Техническата служба за подпомагане при бедствия и повече от 60 полицаи. Разследващите предстои да установят точния механизъм на взрива и размера на материалните щети.

Източници: nordbayern.de, fraenkischertag.de, br.de


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    дано скоро се оправят хората

    03:59 30.10.2026

  • 2 Промяната

    1 0 Отговор
    Това е руски газ, той е силно избухлив!

    04:09 30.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания